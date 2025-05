Condenaron a más de 6 años de prisión al conductor que perdió el control de su auto y atropelló a 15 personas en Córdoba

Las imágenes del instante en el que el vehículo detiene su carrera, luego de arrollar gente a su paso

Cristian Pacha, el conductor de 68 años que el año pasado protagonizó un insólito choque en las calles del centro de la Ciudad de Córdoba y atropelló a 15 personas, fue condenado por la Justicia provincial a 6 años y 8 meses de prisión. Cumplirá la pena en su domicilio por cuestiones de salud.

La sentencia fue dictada por la jueza Anahí Hampartzounian, quien rechazó el pedido de la defensa de calificar el hecho como culposo tras constatar que el acusado padecía una afección neurológica que le ocultó a las autoridades para renovar su licencia de conducir.

En este sentido, la magistrada determinó que el resultado de este accidente era previsible y que el conductor tenía el deber de evitarlo; motivo por el cual también determinó la inhabilitación de Pacha para conducir por 10 años.

Con respecto a su condición de salud, Hampartzounian destacó que el imputado sabía que tenía epilepsia y que al menos tres médicos le habían contraindicado manejar. Sin embargo, decidió continuar haciéndolo y falseó datos en la declaración jurada para obtener la documentación necesaria.

“Estas conductas, sumadas a antecedentes viales y una actitud de indiferencia ante el riesgo, convencieron a la magistrada de mantener la calificación dolosa del hecho (...) Por ello, resolvió imponer la pena prevista para el delito doloso”, indicaron fuentes judiciales sobre la resolución.

El conductor cumplirá con la pena a seis años y ocho meses en prisión domiciliaria, un beneficio que la jueza le otorgó respaldándose en el estado de salud del imputado (tiene problemas cardíacos e hipertensión), su condición de adulto mayor y las limitaciones que el encierro carcelario presenta en su caso: su cuadro clínico general sumado al diagnóstico de epilepsia no puede ser atendido de manera adecuada en una unidad penitenciaria, según señalaron.

Los fundamentos legales completos de Hampartzounian, no obstante, se conocerán recién el 30 de mayo a las 13 horas.

El choque por el que Pacha fue condenado

El siniestro vial ocurrió el pasado 12 de septiembre del año pasado, cuando el conductor perdió el control de su auto y atropelló a más de una decena de personas, entre mujeres, hombres y niños. En total, Pacha recorrió 300 metros. La última cuadra la hizo por la vereda. En consecuencia, dejó a 15 heridos, de los cuales uno es una mujer que quedó gravemente lesionada y sufrió la amputación de una pierna.

Tras el impacto, el conductor del coche descontrolado recibió asistencia médica y quedó automáticamente con custodia policial. En paralelo, se abrió una investigación para entender las circunstancias del accidente que quedó en manos del fiscal José Bringas, de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 6, quien dispuso la aprehensión del hombre de 68 años.

Las cámaras de seguridad registraron parte del hecho

Todo ocurrió en las calles Chacabuco y bulevar Arturo Illia, y los testigos que presenciaron el insólito hecho sindicaron automáticamente al conductor de un Toyota Corolla como el principal responsable del siniestro vial: no solo embistió varios autos, sino que atropelló a más de una decena de transeúntes. En total, fueron 35 las personas afectadas.

El auto del automovilista que perdió el control y atropelló a más de una decena de personas

Fuentes oficiales indicaron que hubo 15 heridos. El director del hospital municipal de Urgencias, Mariano Marino, contó a la prensa que en ese centro de salud recibieron a cinco, entre ellos una mujer que ingresó grave: le amputaron la pierna derecha y sufrió fractura de pelvis y traumatismo de cráneo. El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se hizo presente en el lugar.

Un automovilista que fue impactado por el auto fuera de control dijo a la prensa: “Vivo a una cuadra. Saqué el auto para hacer dos cuadras, porque tenía que buscar una cosa. Mi hijo me dice ‘cuidado, papi’. Yo hice así y vi una cosa blanca que se me venía encima. Aceleré un poquito y me tiré para acá, y me agarró de costado. Si yo no me corro, me lleva puesto. Pero venía a mucha velocidad. En total, tuve tres choques”.

El vehículo dejó numerosas personas heridas al circular fuera de control

En tanto, un joven que fue embestido por el Toyota Corolla y que quedó lesionado producto del siniestro, indicó a los medios presentes en el lugar: “Chocó, se dio vuelta y siguió llevándose gente puesta, me salvé de pedo. Había diez personas heridas, no sé cuánta gente, una locura. La saqué barata, solamente un traumatismo en la pierna. Un milagro”.

Y agregó que estaba en el cruce de San Jerónimo y Chacabuco, esperando para cruzar y detuvo su marcha para cambiar una canción: “Si no me frenaba, me mataba. Venía rapidísimo. No solamente venía chocando con cosas de hormigón, sino que se llevó puesto motos, autos y no frenaba”.

Una imagen del tremendo accidente en el centro de Córdoba

Mientras que otro de los lesionados le relató a Eldoce.tv: “Estaba viendo el accidente, chocó, un pedazo de cemento saltó y me dio en la cara. Después el auto siguió derecho. Estaba por Chacabuco y Corrientes. Iba muy rápido, pareciera que estaban cortados los frenos o se había descompensado dentro del auto. No vi si era hombre o mujer, pero vi que estaba medio como dormido, con la cabeza agachada”.

La obra que en ese entonces se realizaba en el boulevard Chacabuco evitó que el incidente pasara a mayores.