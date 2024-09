Un auto perdió el control y atropelló a más de una decena de personas en el centro de la Ciudad de Córdoba

Una imagen del tremendo accidente en el centro de Córdoba

La locura ganó las calles del centro de la Ciudad de Córdoba cuando un auto fuera de control atropelló a más de una decena de personas: hay varios heridos y, al menos, uno grave.

Todo ocurrió este jueves en Chacabuco y Bulevar Arturo Illia. Según fuentes policiales, por causas que se tratan de establecer “se produjo un accidente de tránsito entre varios vehículos”.

El director del hospital de Urgencias, Mariano Marino, contó en a Eldoce.tv que recibieron cuatro heridos, de los cuales uno está grave: “Está ingresando al quirófano para hacer una evaluación”, detalló el médico.

Otro automovilista que fue impactado por el auto fuera de control dijo a la prensa: “Vivo a una cuadra. Saqué el auto para hacer dos cuadras, porque tenía que buscar una cosa. Mi hijo me dice ‘cuidado, papi’. Yo hice así y vi una cosa blanca que se me venía encima. Aceleré un poquito y me tiré para acá, y me agarró de costado. Si yo no me corro, me lleva puesto. Pero venía a mucha velocidad. En total, tuve tres choques”.

Noticia en desarrollo

