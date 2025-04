Delincuentes balearon a un policía de la Bonaerense en José León Suárez y ahora lucha por su vida

El policía está internado en estado de gravedad (Alejandro Goldemberg)

Un sargento de 32 años de la Policía Bonaerense fue baleado en la cabeza tras haber participado de un enfrentamiento armado ocurrido en la localidad de José León Suárez, partido de General San Martín. Actualmente, se encuentra internado en grave estado, mientras que las autoridades activaron una búsqueda para dar con el paradero de los responsables.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves, cuando el agente, identificado como César Benjamín Szadura, realizaba una recorrida preventiva por la intersección de las calles Pueyrredón y Lamas, a unos metros de la entrada al asentamiento conocido como Villa Hidalgo.

En medio del procedimiento, los efectivos de la comisaría de Billinghurst identificaron a un grupo de hombres que se dedicarían a la comercialización de drogas en la zona. Luego de que notaran una serie de comportamientos extraños, los oficiales dieron la voz de alto, lo que desencadenó que los sospechosos respondieran a los tiros.

De acuerdo con la información publicada por Mi Periódico, uno de los disparos efectuados por los sospechosos impactó en la cabeza del uniformado. Asimismo, indicaron que la lesión fue de alta gravedad, ya que el proyectil generó un orificio de entrada y salida en el cráneo.

La zona en la que ocurrió el tiroteo entre la Policía Bonaerense y los sospechosos (Captura de Google Maps)

Inmediatamente, el policía fue auxiliado por sus compañeros de patrulla, quienes lo trasladaron al Hospital Municipal de Boulogne, en el partido de San Isidro. Después de que el personal de salud evaluara su condición, se determinó que fuera derivado de urgencia al Hospital Churruca, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Por otro lado, se confirmó que los agresores lograron escapar a pie por los pasillos del asentamiento. Frente a esto, las autoridades ordenaron al personal de la Comisaría 4ª de San Martín que inicien una búsqueda por los alrededores para dar con su paradero.

En el caso también trabaja la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín, no obstante, aún no se registraron detenciones por el hecho. Asimismo, no se confirmó cuál sería el número de personas buscadas y si estas lograron ser identificadas por los investigadores.

Hace algunas semanas, una oficial de la Policía de la Ciudad, de 22 años, también resultó gravemente herida al ser baleada durante un intento de robo ocurrido en San Martín. El hecho sucedió el pasado 2 de abril, cuando tres ladrones la interceptaron en Los Jazmines y Las Margaritas.

El momento en el que la agente de la Policía de la Ciudad se enfrentó a los delincuentes durante un intento de robo

En ese momento, la víctima circulaba en una moto vestida de civil. Junto a ella viajaba su padre, quien resultó ileso de la balacera que mantuvo la agente contra los delincuentes. Asimismo, el hombre se encargó de trasladarla hacia el Hospital Bocalandro, en donde la ingresaron de urgencia y la sometieron a una cirugía para extraerle la bala que había ingresado a la altura de su tórax.

Según Primer Plano Online, uno de los ladrones también resultó herido, tras confirmarse que se trataba de un joven de 21 años, identificado como J.N.A., que había acudido a la guardia del Hospital Municipal Dr. Diego Thompson con una herida de bala en el hombro. Desde ese momento, se encuentra detenido.

Un segundo implicado, de 17 años, fue reconocido por el padre de la víctima mientras se encontraba en la guardia del mismo hospital. El menor posee antecedentes penales por un robo cometido en enero de 2025. Por el momento, el tercer sospechoso continúa prófugo. Las autoridades no descartan que también haya resultado herido en el tiroteo, aunque esta hipótesis aún no fue confirmada.

La causa quedó caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones, y se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Marcela Costa.