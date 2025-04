Brutal agresión de tres policías a un albañil: creyeron que los había insultado, lo redujeron y le lastimaron la rodilla

Brutal agresión de tres policías a un joven que sacaba ramas a la vereda: creyeron que los había insultado

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos comunicó que tres agentes de la Policía provincial fueron separados de sus funciones y pasados a disponibilidad luego de que se conociera un video que registró la brutal agresión a un albañil, ocurrida el jueves frente a una vivienda ubicada sobre la calle Luis Palma, en la ciudad de Paraná.

En las imágenes, tomadas por una cámara de seguridad privada, se observa cómo un patrullero se detiene en la vereda y tres uniformados descienden del vehículo. Tras una breve discusión, reducen de manera violenta al joven identificado como Marcelo Bruffal, causándole una lesión en una rodilla. Su hermana, que intentaba interceder, también fue empujada y sufrió los efectos del gas pimienta lanzado por los oficiales.

“Cuando le pregunté a mi hermana ‘¿Qué pasa?‘, quizás ellos lo tomaron como una agresión verbal, y se volvieron”, explicó Bruffal en declaraciones a Policial y Judiciales reproducidas por Diario Uno.

Según su relato, los policías, que portaban armas largas, lo acusaron de insultarlos y lo llamaron “cagón” antes de proceder a la agresión física. “Después de que intentaron irse, uno se acercó por detrás, me agarró del cuello, me tiró al piso y me lesionó la rodilla”, afirmó.

"Un policía se acercó por detrás, me agarró del cuello, me tiró al piso y me lesionó la rodilla”, afirmó la víctima

El incidente, ocurrido mientras el joven realizaba tareas de limpieza de ramas en la vereda, escaló rápidamente. Bruffal fue esposado y subido al móvil policial, donde, de acuerdo con su testimonio, pidió que aflojaran las esposas para acomodar su pierna lesionada. “Me decían ’¡Flaco, cállate!’ y me echaron gas pimienta”, contó. El traslado culminó en un destacamento, donde el joven recibió una revisión médica preliminar.

Bruffal afirmó que el comportamiento de los policías cambió al enterarse de que había una grabación del hecho. “Cuando mis familiares llegaron al destacamento y les mostraron el video, los oficiales ya se habían sacado el nombre del uniforme y estaban nerviosos”, sostuvo.

Indicó, además, que su dolor aumentó tras la agresión y que su pierna se encuentra visiblemente inflamada. “No puedo dormir bien por el dolor de la pierna, que es cada vez más fuerte”, señaló.

En el mismo episodio, su hermana también fue afectada. Según Bruffal, los agentes le provocaron lesiones al empujarla. “Ella tiene marcas en las manos y sufrió las consecuencias por el gas pimienta”, denunció. El joven pidió una pronta respuesta institucional. “Pido que se esclarezca la situación y que no quede en la nada”, manifestó.

Los tres policías que participaron de la golpiza fueron separados de la fuerza

Bruffal trabaja como albañil y aseguró que la lesión afecta directamente su sustento. “Necesito trabajar porque está difícil la situación económica”, expresó. Asimismo, agradeció el respaldo de su familia y remarcó no haber tenido antecedentes ni conflictos previos con las fuerzas de seguridad. “Nunca pensé que iban a reaccionar así, sobre todo porque son policías y deberían ayudar a los vecinos de la ciudad”, dijo.

La causa quedó a cargo de la fiscal Sofía Patat, quien encabeza la investigación penal por el accionar de los tres policías. El video que registró el hecho ya fue incorporado como evidencia en el expediente.

Ante el hecho, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos difundió este sábado un comunicado oficial: “Los tres funcionarios policiales involucrados han sido inmediatamente separados de sus funciones operativas y puestos en situación de disponibilidad”, decisión que, según la cartera, busca “garantizar la transparencia de la investigación y evitar cualquier interferencia”.

En el mismo comunicado, el Ministerio sostuvo que el comportamiento registrado “representa una grave falta a la disciplina y los principios que rigen la actuación policial”. También enfatizó que mantendrán una “absoluta inflexibilidad ante cualquier conducta que se desvíe de los valores éticos y el profesionalismo que deben caracterizar a la fuerza policial”.

A la hermana del albañil, los policías le arrojaron gas pimienta

El caso generó repercusiones en redes sociales y en medios locales, donde se multiplicaron las muestras de solidaridad hacia el joven y los reclamos por la actuación policial.

Hasta el momento, no se informó si los policías enfrentan cargos formales, aunque su situación procesal quedó sujeta a la evolución de la investigación judicial.

La familia de Marcelo Bruffal evalúa impulsar acciones legales por las lesiones y por los presuntos abusos sufridos durante y después de la detención. Según allegados, el joven permanece en reposo por prescripción médica y continúa con controles por la lesión en su rodilla.