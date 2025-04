Juicio por Maradona: la Fiscalía adelantó que el jueves declararán Verónica Ojeda y las hermanas de Diego

Veronica Ojeda, la ex pareja de Diego Maradona

Hacia el final de la séptima audiencia del juicio por la muerte de Maradona, la Fiscalía adelantó que este jueves declararán nuevos familiares del Diez. Serán Verónica Ojeda, su ex pareja y madre del hijo menor de Diego, y las hermanas del astro del fútbol mundial: Claudia, Ana y Rita Maradona.

Las cuatro habían estado presentes en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro el primer día del proceso judicial. No obstante, no habían podido volver al palacio de la calle Ituzaingó desde entonces debido a que, como estaban citadas como testigos, tenían prohibido presenciar otros testimonios.

El primer día del juicio, la mamá de Dieguito Fernando llegó al edificio visiblmente emocionada y con una remera de Maradona. En ese contexto, protagonizó un tenso momento con dos de los siete acusados en la causa:Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, a quienes increpó a los gritos antes del inicio de la primera audiencia.

Primero fue contra la psiquiatra. “Perra malparida”, le dijo la última mujer del Diez cuando se la encontró en la escalera de ingreso a la sala de debate.

En el incidente tuvieron que intervenir las autoridades del tribunal y la policía, quienes la alejaron para calmar la situación.

Luego, en uno de los cuartos intermedios de ese mismo día, Ojeda increpó al neurocirujano y lo insultó. “Forro, hijo de puta, sorete”, fue parte de lo que le dijo la ex pareja del Diez al profesional de la salud imputado por su responsabilidad en la muerte del astro del fútbol.

Los gritos de Ojeda contra Luque ocurrieron cuando a la salida de la sala de audiencias del segundo piso de los Tribunales de San Isidro. Fue el abogado Mario Baudry, representante legal de Dieguito Fernando, quien la calmó en esa ocasión.

A tres semanas del comienzo del juicio, Ojeda volverá al juicio, aunque esta vez no se cruzará con la psiquiatra y el neurocirujano. Avalados por la ley, ambos decidieron junto a sus abogados que asistirán solo a las jornadas que sean necesarias. Y la del testimonio de la ex mujer de Diego no será una de ellas.

Una vez que preste su testimonio a los jueces, Ojeda podrá permanecer en el salón y participar del resto del juicio. Lo mismo ocurrirá con Claudia, Ana y Rita Maradona, quienes también estuvieron presentes el pasado 11 de marzo, pero no volvieron por la misma situación.

La única que ya está habilitada para concurrir al juicio es Jana Maradona, la menor de las hijas de Diego, que fue la primera familiar en declarar la semana pasada. Sin embargo, todavía no pudo presenciar ningún día de debate completo porque en las últimas audiencias se mostró la autopsia al cuerpo de su padre y ella prefirió no ver.

En su presentación, la hija del Diez había apuntado contra Luque: lo definió como quien se encargaba de las decisiones médicas sobre Maradona y lo mencionó como el que convenció a toda la familia de que su padre sea atendido en la internación domiciliria de Tigre.

“La sugerencia de Luque me llevó a adoptar ese camino. No tenía motivos para desconfiar de un médico que, además, mi papá amaba", señaló Jana.

Jana Maradona remarcó que su papá tenía un vínculo cercano con los médicos de cabecera Luque, Cosachov y Díaz, sobre este último aclaró que se sumó después al equipo. Y contó el rol que fundamental que tuvo el neurocirujano al decidir que su papá tenga una internación domiciliaria los días previo a su muerte.

En su relato, mencionó que tras la operación del Diez les habían ofrecido dos caminos: una internación en una clínica controlado y monitoreado todo el día o una intención domiciliaria.

“Nosotras pensamos que era la mejor posibilidad en la clínica porque sonaba mucho mejor. En ese momento, Luque nos llama a tener una mini reunión y nos empieza a decir que era una locura llevarlo a una clínica de estas que proponían porque teníamos una sola bala. Que mi papá no iba a querer y que ellos querían promocionarse recomendando esta clínica. Y que la mejor opción era la internación domiciliaria, pero lo decía con énfasis, animadamente, estaba indignado de la primera propuesta", señaló.