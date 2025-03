Detuvieron a dos delincuentes en La Matanza por el robo a una funcionaria de la Aduana

Detuvieron a dos delincuentes por el robo a una agente de Aduana

El pasado 28 de marzo, un robo ocurrió en las calles Sarratea y Perito Moreno, en la localidad de Villa Luzuriaga, La Matanza. La víctima fue una funcionaria de la Aduana, quien fue sorprendida por tres delincuentes mientras se encontraba ingresando en su domicilio. Los asaltantes, armados con una arma de fuego de dudosa aptitud para disparar, le sustrajeron su vehículo, un teléfono móvil y su mascota, un perro de la raza Dachshund. Ahora, dos de los ladrones fueron detenidos, uno de ellos es menor de edad.

Gracias al reporte del teléfono móvil de la víctima, que había sido localizado en la zona de Ciudad Evita, la policía montó un operativo para rastrear a los delincuentes. Según fuentes policiales a las que pudo acceder Infobae, el teléfono había emitido su última señal en el domicilio de los asaltantes, lo que permitió a los agentes observar el lugar.

Los detenidos serán indagados en sede judicial el 31 de marzo

Durante la vigilancia, un hombre con características similares a las de los delincuentes que participaron en el robo fue visto ingresando en la propiedad, lo que motivó una consulta inmediata con el juez encargado, Dr. José Luis Maroto. Posteriormente, el Juzgado de Garantías N.º 04, presidido por el Dr. Horacio Pinos Guevara, autorizó el allanamiento en el inmueble.

Al otro día de que se produjera el robo, la policía llevó a cabo el allanamiento en la vivienda de Ciudad Evita, logrando la detención de un adolescente de 17 años, y un joven, identificado como N. R. C. de 25. En el operativo se incautaron las prendas de vestir que ambos utilizaron durante el robo, una réplica de arma de fuego y otros objetos relacionados con el hecho. Además, se logró recuperar al perro robado, que fue entregado a la víctima.

Una réplica de arma de fuego fue incautada en el operativo policial

El robo había sido reportado por la hermana de la víctima, quien también es agente de Aduanas. A través de la denuncia, se pudo obtener información clave para la pronta resolución del caso.

Según lo informado por las autoridades, los detenidos serán trasladados a la sede judicial para ser indagados en las primeras audiencias de este lunes.

Un jubilado fue asesinado por dos motochorros al proteger a sus nietas

Helena contó cómo asesinaron en Laferrere a Benito Cabrera, su hermano

Un jubilado fue asesinado en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, luego de que dos motochorros intentaran robarle el auto en el que se encontraba junto a su familia. Los delincuentes se encuentran prófugos, mientras los familiares de la víctima exigen justicia.

Fuentes del caso le confirmaron a Infobae que el nombre de la víctima es Benito Cabrera (65 años), quien estaba a bordo de su vehículo, un Chevrolet Celta. El hecho sucedió en el cruce de las calles Almeida y Bach.

Helena, hija de Benito, contó en declaraciones a TN que todo sucedió a las 19.30 del sábado, luego de una reunión familiar, y que su padre se encontraba en el vehículo junto a dos nenes y su hermana, quien estaba al volante. Además, agregó que habían frenado en una bicicletería para dejar una bicicleta que es de su sobrina de tres años.

“Aparecieron dos pibes con una moto y querían robar el auto. Mi hermana estaba desesperada porque estaba el bebé de tres meses y la nena de casi cuatro años. Como no podían bajar del auto, empezaron a golpear el auto con el arma y, entre eso, tiraron un tiro. Mi papá cubría a las nenas con su cuerpo para que no pasara nada mayor, pero tiraron el tiro y se lo dieron a él. Gracias a que él cubrió a ellas no pasó una tragedia mayor”, relató.

Los delincuentes, luego del disparo y ante el intento fallido de robar el auto, directamente huyeron del lugar, mientras el hijo de Benito lo trasladó rápidamente hasta la Clínica Figueroa Paredes, donde se constató que el disparo había ingreso a través de una de sus axilas y que, luego de varios intentos de mantenerlo con vida, falleció.

Por último, la hija de Cabrera pidió justicia: “Lo único que pido que se haga justicia y no quede impune, que no quede todo en la nada porque estamos todos cansados. Pedimos justicia, por favor y que paguen todo lo que tengan que pagar”.