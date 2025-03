Un jubilado fue asesinado por dos motochorros al proteger a sus nietas en La Matanza

Helena contó cómo asesinaron en Laferrere a Benito Cabrera, su hermano

Un hombre fue asesinado en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, luego de que dos motochorros intentaran robarle el auto en el que se encontraba junto a su familia. Los delincuentes se encuentran prófugos, mientras los familiares de la víctima exigen justicia.

Fuentes del caso le confirmaron a Infobae que el nombre de la víctima es Benito Cabrera (65 años), quien estaba a bordo de su vehículo, un Chevrolet Celta. El hecho sucedió en el cruce de las calles Almeida y Bach.

Helena, hija de Benito, contó en declaraciones a TN que todo sucedió a las 19.30 del sábado, luego de una reunión familiar, y que su padre se encontraba en el vehículo junto a dos nenes y su hermana, quien estaba al volante. Además, agregó que habían frenado en una bicicletería para dejar una bicicleta que es de su sobrina de tres años.

“Aparecieron dos pibes con una moto y querían robar el auto. Mi hermana estaba desesperada porque estaba el bebé de tres meses y la nena de casi cuatro años. Como no podían bajar del auto, empezaron a golpear el auto con el arma y, entre eso, tiraron un tiro. Mi papá cubría a las nenas con su cuerpo para que no pasara nada mayor, pero tiraron el tiro y se lo dieron a él. Gracias a que él cubrió a ellas no pasó una tragedia mayor”, relató.

Los delincuentes, luego del disparo y ante el intento fallido de robar el auto, directamente huyeron del lugar, mientras el hijo de Benito lo trasladó rápidamente hasta la Clínica Figueroa Paredes, donde se constató que el disparo había ingreso a través de una de sus axilas y que, luego de varios intentos de mantenerlo con vida, falleció.

Helena contó también que la bala le había atravesado uno de sus pulmones, y agregó: “Estamos mal. Anoche estuvimos en la comisaría y no tenemos más información, no sabemos si los agarraron”.

Asimismo, afirmó que hace cuatro años le habían robado su camioneta entre cuatro asaltantes y a punta de pistola. Y añadió: “Cuando me encuentra Gendarmería la camioneta, habían roto los cableados. No es la primera vez que pasamos con esto”.

Por último, la hija de Cabrera habló sobre su padre: “Él trabajó siempre en una fábrica de plásticos, donde trabajó casi 36 años y estaba empezando a disfrutar su jubilación. El día 21 cumplió años y el domingo estuvimos reunidos festejando su cumpleaños. Ahora estamos todos destruidos, no hay palabras, estoy muda y estamos todos destrozados”.

Y pidió justicia: “Lo único que pido que se haga justicia y no quede impune, que no quede todo en la nada porque estamos todos cansados. Pedimos justicia, por favor y que paguen todo lo que tengan que pagar”.

Otro intento de robo en La Matanza

Hace dos días, un hombre identificado como Santiago manejaba una moto cuando sufrió un intento de robo en la localidad de Lomas del Mirador, también dentro del partido de La Matanza. Mientras circulaba, motochorros lo persiguieron y dispararon; sin embargo, no lograron cometer el robo. La víctima logró escapar a una zona con seguridad policial y pidió ayuda.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10:15 de la mañana, en la calle Peribebuy, entre Roque Simone y Guayaquil. Una cámara de seguridad de la zona capturó el momento en que Santiago era perseguido por delincuentes, que no dudaron en posicionarse frente a él y dispararle con el objetivo de sustraerle el rodado.

Motochorros persiguieron y dispararon a un motociclista en La Matanza

El hombre, quien recientemente compró la moto con la que ocurrió el incidente, había vivido en la zona por un tiempo y conocía las calles de Lomas del Mirador. En su relato, destacó: “Me persiguieron por diez cuadras”. Sin embargo, al notar que no podía escapar, se acercó a una zona donde suelen estar efectivos policiales y “me tiré delante del patrullero para pedir ayuda”.

Santiago remarcó que, hace tres años, junto a su hermano, había tenido una reunión con el intendente de la localidad para expresar sus preocupaciones sobre la seguridad en el área. En ese encuentro, solicitaron que se mantuviera contacto con los vecinos y se implementaran medidas de seguridad.

A raíz de dicho reclamo, se tomaron algunas medidas tendientes a la búsqueda de seguridad, pero no se mantuvo a largo plazo. “Nos dieron teléfono del jefe de calle, pusieron un domo y guardia pero duró tres meses nada más”, se lamentó.