Celebró sus 25 años horas antes de morir: la historia de Dulce Suárez conmueve a Honduras

Horas antes del fatal suceso, la joven policía compartió emotivos momentos con sus seres queridos.

La agente de la Policía Nacional Dulce Suárez murió el día en que celebraba sus 25 años, tras un accidente en la carretera CA-5, a la altura de la cuesta de El Rodeo, en Las Mercedes, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras. En el hecho también hubo varias personas lesionadas.

Vestida con su uniforme policial, Dulce aparece en una de sus últimas grabaciones mientras sus seres queridos le cantan “Feliz cumpleaños”. Frente a ella, una vela encendida y una expresión de felicidad. “Gracias por todo lo bonito, no me lo esperaba”, escribió en una de sus publicaciones.

Durante la jornada también compartió imágenes junto a su familia. La noticia de su fallecimiento generó consternación entre compañeros de trabajo, amistades y usuarios en plataformas digitales.

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La agente de la Policía Nacional Dulce Suárez murió el día en que celebraba sus 25 años, tras un accidente en la carretera CA-5, a la altura de la cuesta de El Rodeo, en Las Mercedes, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras. En el hecho también hubo varias personas lesionadas. Estas son las últimas imágenes previas a su muerte, un grupo de compañeros le hicieron una fiesta sorpresa.

Cómo ocurrió el accidente

La tragedia ocurrió cuando la agente se transportaba junto a otros miembros de la institución en un autobús policial que regresaba hacia Danlí, tras haber realizado un traslado de indumentaria en las instalaciones de la Dirección de Apoyo Logístico Policial (DALPO).

En el siniestro también resultaron lesionadas varias personas, que fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. El hecho movilizó a cuerpos de socorro y autoridades policiales, que acudieron al lugar del accidente.

Primeras indagaciones

Tras las primeras diligencias, El coordinador de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Darwin Hernández, informó que tres conductores fueron requeridos para investigación como parte del proceso para establecer responsabilidades en el hecho vial.

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La DNVT informó que tres conductores fueron requeridos para investigación para establecer responsabilidades por el hecho vial.

Hernández también confirmó que la rastra involucrada en el accidente no contaba con permiso de circulación y que, de acuerdo con las evaluaciones preliminares, habría circulado a exceso de velocidad al momento del percance.

Las autoridades de tránsito continúan con la recolección de pruebas, el análisis de la escena y entrevistas a los involucrados para esclarecer la dinámica del siniestro y establecer posibles responsabilidades.

mientras tanto, Los heridos fueron trasladados de emergencia a distintos centros asistenciales de la zona, donde reciben atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, varios de ellos presentan politraumatismos y fracturas en distintas partes del cuerpo, por lo que su estado de salud es considerado delicado bajo observación médica permanente.

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La DNVT informó que tres conductores fueron requeridos para investigación para establecer responsabilidades por el hecho vial.

Equipos médicos han indicado que algunos pacientes requieren intervenciones especializadas y monitoreo constante, mientras familiares y compañeros de los agentes permanecen a la espera de nuevos partes oficiales sobre su evolución.

Las autoridades no han detallado aún un número exacto de heridos en condición crítica, mientras continúan las evaluaciones clínicas en los diferentes hospitales donde fueron ingresados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente la dinámica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras el caso sigue generando consternación en la población hondureña.

En medio del dolor por la muerte de la agente Dulce Suárez, familiares, compañeros y amigos le dan el último adiós a una joven que apenas iniciaba su vida adulta y que perdió la vida en un hecho que enluta a la institución policial y deja profundas interrogantes sobre la seguridad vial en uno de los principales ejes carreteros del país

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