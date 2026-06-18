Honduras

Celebró sus 25 años horas antes de morir: la historia de Dulce Suárez conmueve a Honduras

La agente policial compartió con familiares y amigos el día de su cumpleaños sin imaginar que horas después perdería la vida

Guardar
Google icon
Horas antes del fatal suceso, la joven policía compartió emotivos momentos con sus seres queridos.
Horas antes del fatal suceso, la joven policía compartió emotivos momentos con sus seres queridos.

La agente de la Policía Nacional Dulce Suárez murió el día en que celebraba sus 25 años, tras un accidente en la carretera CA-5, a la altura de la cuesta de El Rodeo, en Las Mercedes, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras. En el hecho también hubo varias personas lesionadas.

Vestida con su uniforme policial, Dulce aparece en una de sus últimas grabaciones mientras sus seres queridos le cantan “Feliz cumpleaños”. Frente a ella, una vela encendida y una expresión de felicidad. “Gracias por todo lo bonito, no me lo esperaba”, escribió en una de sus publicaciones.

Durante la jornada también compartió imágenes junto a su familia. La noticia de su fallecimiento generó consternación entre compañeros de trabajo, amistades y usuarios en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

La agente de la Policía Nacional Dulce Suárez murió el día en que celebraba sus 25 años, tras un accidente en la carretera CA-5, a la altura de la cuesta de El Rodeo, en Las Mercedes, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras. En el hecho también hubo varias personas lesionadas. Estas son las últimas imágenes previas a su muerte, un grupo de compañeros le hicieron una fiesta sorpresa.

Cómo ocurrió el accidente

La tragedia ocurrió cuando la agente se transportaba junto a otros miembros de la institución en un autobús policial que regresaba hacia Danlí, tras haber realizado un traslado de indumentaria en las instalaciones de la Dirección de Apoyo Logístico Policial (DALPO).

En el siniestro también resultaron lesionadas varias personas, que fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. El hecho movilizó a cuerpos de socorro y autoridades policiales, que acudieron al lugar del accidente.

Primeras indagaciones

Tras las primeras diligencias, El coordinador de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Darwin Hernández, informó que tres conductores fueron requeridos para investigación como parte del proceso para establecer responsabilidades en el hecho vial.

PUBLICIDAD

La investigación preliminar indicó que la rastra involucrada no tenía permiso de circulación y habría circulado a exceso de velocidad.
La DNVT informó que tres conductores fueron requeridos para investigación para establecer responsabilidades por el hecho vial.

Hernández también confirmó que la rastra involucrada en el accidente no contaba con permiso de circulación y que, de acuerdo con las evaluaciones preliminares, habría circulado a exceso de velocidad al momento del percance.

Las autoridades de tránsito continúan con la recolección de pruebas, el análisis de la escena y entrevistas a los involucrados para esclarecer la dinámica del siniestro y establecer posibles responsabilidades.

mientras tanto, Los heridos fueron trasladados de emergencia a distintos centros asistenciales de la zona, donde reciben atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, varios de ellos presentan politraumatismos y fracturas en distintas partes del cuerpo, por lo que su estado de salud es considerado delicado bajo observación médica permanente.

La investigación preliminar indicó que la rastra involucrada no tenía permiso de circulación y habría circulado a exceso de velocidad.
La DNVT informó que tres conductores fueron requeridos para investigación para establecer responsabilidades por el hecho vial.

Equipos médicos han indicado que algunos pacientes requieren intervenciones especializadas y monitoreo constante, mientras familiares y compañeros de los agentes permanecen a la espera de nuevos partes oficiales sobre su evolución.

Las autoridades no han detallado aún un número exacto de heridos en condición crítica, mientras continúan las evaluaciones clínicas en los diferentes hospitales donde fueron ingresados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente la dinámica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras el caso sigue generando consternación en la población hondureña.

En medio del dolor por la muerte de la agente Dulce Suárez, familiares, compañeros y amigos le dan el último adiós a una joven que apenas iniciaba su vida adulta y que perdió la vida en un hecho que enluta a la institución policial y deja profundas interrogantes sobre la seguridad vial en uno de los principales ejes carreteros del país

Temas Relacionados

HondurasPolicíasAccidenteMuertosHeridosComayagua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador registra avance económico en turismo y construcción, pero persisten retos estructurales, señala economista

El avance económico de El Salvador responde a la actividad privada en turismo y construcción, pero el endeudamiento creciente y la escasa industrialización plantean dudas sobre la capacidad del país para sostener ese ritmo

El Salvador registra avance económico en turismo y construcción, pero persisten retos estructurales, señala economista

Entregan más de 2,000 títulos de propiedad a familias de sectores vulnerables en República Dominicana

El mandatario explicó que la regularización permite convertir a los ocupantes en dueños legales, elevar el valor de las viviendas y abrir acceso a la banca formal, con el fin de dar respaldo jurídico

Entregan más de 2,000 títulos de propiedad a familias de sectores vulnerables en República Dominicana

Guatemala: Un amparo busca obligar a la Superintendencia de Competencia elegir a un nuevo superintendente

La demanda judicial afirma que la plaza lleva vacía desde el 10 de marzo de 2026 y mantiene sin operatividad al órgano encargado de investigar conductas anticompetitivas y autorizar concentraciones, con la ley prevista para diciembre

Guatemala: Un amparo busca obligar a la Superintendencia de Competencia elegir a un nuevo superintendente

El fenómeno de El Niño puede presentarse cada año y no cada 15, según especialista

La meteoróloga Sandra Yanira Martínez afirmó que ya no se sostiene la idea de una recurrencia cada 15 años de este fenómeno meteorológico, y pidió un monitoreo permanente del océano y la atmósfera por sus efectos extremos.

El fenómeno de El Niño puede presentarse cada año y no cada 15, según especialista

Alcaldías de Nicaragua endurecen sanciones a comerciantes por mal uso de espacios públicos en Tipitapa y Somoto

Las autoridades municipales reforzaron la aplicación de ordenanzas que prevén multas y cierres temporales para negocios que obstruyan aceras o calles o manejen mal los desechos, con plazos de 24 horas para corregir infracciones

Alcaldías de Nicaragua endurecen sanciones a comerciantes por mal uso de espacios públicos en Tipitapa y Somoto

TECNO

Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran juguetes de Toy Story, según la IA

Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran juguetes de Toy Story, según la IA

Cómo ver la transmisión de 9 horas de Las Guerreras K-pop por su primer año en Netflix

Pelota libre, FútbolLibre y Roja Directa: riesgos al usar estas apps para ver la fase de grupos del Mundial 2026

GTA VI ya tiene portada oficial y fecha de reserva desde junio en PlayStation y Xbox

Cómo tener internet en los estadios con trucos sencillos: modo avión, 3G y más

ENTRETENIMIENTO

La muerte de Daveigh Chase deja otra incógnita: el GoFundMe de un hombre que dice haber sido su novio

La muerte de Daveigh Chase deja otra incógnita: el GoFundMe de un hombre que dice haber sido su novio

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Scooby-Doo: El origen ya es oficial en Netflix y traerá al gran danés con un perro real por primera vez

“Mi otra yo” se despide con nuevas caras y el regreso de su trío protagonista en Netflix

“Gladiator II fracasó porque no entendió por qué la película original tuvo éxito”, aseguró Russell Crowe

MUNDO

El premonitorio meme que anticipó el masivo ataque ucraniano contra Moscú: “Estamos más cerca de lo que piensas”

El premonitorio meme que anticipó el masivo ataque ucraniano contra Moscú: “Estamos más cerca de lo que piensas”

La UE y el Reino Unido firmarán en julio el acuerdo sobre Gibraltar que permitirá el derribo de la frontera terrestre con España

Donald Tusk anunció la detención de un georgiano por el asesinato del caricaturista ruso Robert Kuzovkov

Rusia amenazó con más bombardeos contra Ucrania tras el ataque masivo a Moscú

La Dama de Hierro que enfrenta a un régimen imperialista logró incluir un punto clave en la declaración del G7