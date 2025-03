Imputarán al único detenido por el crimen de la adolescente de 13 años en Chaco

Sol Selena Gómez Montiel

El único detenido por el asesinato de Sol Selena Gómez Montiel, de 13 años, en la ciudad de Fontana, provincia de Chaco, será imputado hoy en una de las dependencias del Poder Judicial chaqueño. Se trata del único sospechoso del crimen.

El homicidio ocurrió el viernes 21 de marzo, cuando una mujer se presentó en la Comisaría Segunda de Fontana para denunciar que su hija de 13 años, quien había salido de su casa en el barrio Independencia con destino a un kiosco cercano, no había regresado. Inmediatamente, se activó el protocolo de búsqueda, notificando a las unidades policiales en circulación y a las divisiones especiales. Mientras tanto, los familiares de la adolescente empezaron a solicitar ayuda de manera urgente a través de las redes sociales.

A poco más de las 16 horas, la Policía recibió un llamado solicitando la presencia de efectivos en un domicilio del barrio Aipo. La persona que se comunicó con las autoridades sería familiar del sospechoso detenido, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente. Una vez allí, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la menor dentro de la vivienda. En el sitio, fue arrestado un joven de 18 años, individualizado bajo las siglas B.C.

La zona donde se descubrió el crimen esta tarde

La causa quedó en manos de la fiscal Ana González de Pacce, quien adelantó al medio local Diario Norte que la imputación será “homicidio simple”, puesto que aún no se ha podido establecer que se haya tratado de un asesinato en el marco de una situación de violencia de género.

De igual forma, el detenido declarará este martes y, con base a su testimonio, se decidirá si se agregará el agravante de criminis causa. De acuerdo con el resultado de las pericias realizadas sobre el cuerpo, se descartó que la menor haya sido víctima de un abuso sexual y se pudo confirmar que presenta golpes en la cabeza y el tórax, al tiempo que descubrieron que el agresor habría intentado ahorcarla en un primer momento.

Sin embargo, hallaron rasguños en el cuerpo del detenido, por lo que creen que Sol intentó defenderse de su asesino. Además, se desconoce si el detenido tomó a la adolescente y la introdujo a la fuerza a su domicilio o, por el contrario, la engañó para que entrara por su cuenta.

La víctima tenía 13 años

En el lugar del hallazgo, trabajaron el personal de Medicina Legal y del Gabinete Científico, quienes realizaron las primeras pericias para avanzar en la investigación y hallaron un amortiguador que se cree sería el arma homicida.

La desgarradora despedida de la familia

El caso generó una gran conmoción en la comunidad; incluso, el mismo día del crimen, familiares y vecinos de la víctima se congregaron en las inmediaciones de la vivienda, donde exigieron justicia por el crimen. Ante la tensión creciente, varios móviles policiales y hasta efectivos del cuerpo de Infantería formaron un cordón de seguridad frente al inmueble para evitar incidentes.

En ese sentido, convocaron a una marcha para hoy, cerca de las 18.30 para exigir justicia. El punto de encuentro será el mástil de la Avenida 9 de julio de Resistencia.

Mientras se gestaba la marcha, los mensajes de despedida comenzaron a hacerse públicos en las redes sociales. “Hoy me duele en el alma más que nunca. ¿Por qué a vos? Si eras una nena tan aplicada, amorosa, educada. No hay consuelo, mi niña”, escribió su tía en la red social Facebook y agregó: “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no nos vamos a cansar de pedir justicia”.

A las despedidas de los familiares, se sumaron vecinos y autoridades de Fontana. En ese sentido, las autoridades del Foro Vecinal de Seguridad Pública de la ciudad emitieron un comunicado tras el crimen. “Manifestamos nuestro más profundo pesar ante el trágico fallecimiento de Sol Selena Gómez Montiel y expresa su solidaridad con su familia en este momento de irreparable dolor”, sostuvieron y se sumaron al pedido de justicia.