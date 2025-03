En una multitudinaria marcha con carteles y globos violetas, despidieron a la maestra jardinaera asesinada en Mendoza

Vecinos de la localidad de Rivadavia, Mendoza, despidieron a la maestra asesinada (Video: @MendozaToday)

En una multitudinaria marcha llena de carteles y globos, los vecinos de Rivadavia despidieron a Carla Del Souc, la maestra asesinada el sábado por su ex pareja Federico Daniel Acevedo, quien luego se quitó la vida. El episodio tuvo lugar en el comercio en donde la víctima trabajaba y donde fue abordada inesperadamente por el agresor, a quien le pidió que la dejara en paz.

Este lunes la columna de manifestantes, compuesta mayoritariamente por mujeres, recorrió la calle San Isidro entonando distintos cánticos de lucha, hasta llegar a la Comisaría 13, donde reclamaron acciones tras el femicidio de la joven, quien se identificaba con el movimiento #NiUnaMenos. La concentración tuvo lugar alrededor de las 13 horas, luego de haber despedido los restos de la maestra, según informó el portal Los Andes.

Varias mujeres presentes se expresaron respecto a lo acontecido, mientras que otras manifestaban: “Luchen mujeres, luchen”. Al llegar a destino, una de las oradoras manifestó: “Hoy una familia está destruida por el Estado ausente, por archivar esas denuncias, por minimizar todo”.

Los vecinos marcharon por la calle San Isidro hasta la Comisaria 13 (Foto: Los Andes)

Horas antes, la hermana de la víctima la había despedido con un extenso posteo en Facebook. Allí, no olvidó mencionar la constante lucha por la vida de las mujeres. “Dame fuerzas para poder seguir porque no sé cómo se hace, tantas veces marchando por las pibas sintiendo el dolor de las demás, estando para las compañeras, me duele tanto saber que hoy voy a salir a marchar por vos, sin vos”, escribió Gisel Del Souc. En 2020, Carla había elegido como foto de perfil de sus redes, una imagen con la frase que expresaba su postura: “Nací para ser libre, no asesinada”.

A las palabras de la hermana, se sumaron otros emotivos saludos. Algunos mencionaban recuerdos como el posteo que hizo una de sus amigas. “Te merecías todo lo mejor, siempre fuiste tan buena amiga, hermana, hija, compañera, madrina... me duele y cuesta aceptar que no te voy a ver más”, relató.

Y cerró el texto con un “hasta siempre mi hermana de la vida, yo sé que nos volveremos a ver… pero hasta q llegue ese día, me conformaré con los miles de recuerdos que tenemos juntas. Te amo amiga fuiste una persona increíble y no supieron verlo”. La institución educativa en donde trabajaba la joven también se hizo eco de lo ocurrido, expresando sus condolencias a través de una imagen que compartió en las redes.

La marcha estuvo acompañada por la presencia de carteles, globos y cánticos de lucha (Foto: Los Andes)

El crimen ocurrió el sábado por la noche en la intersección de Lavalle y Remedios de Escalada, en un pequeño comercio próximo a la vivienda de la víctima. Según el relato de los testigos, el agresor, Federico Daniel Acevedo, de 32 años, llegó al lugar de manera imprevista y comenzó a hostigar verbalmente a Carla detrás del mostrador.

La discusión derivó en un ataque con arma blanca, que terminó con la vida de la joven. “Carla le pedía que la dejara tranquila”, recordó una de las personas que presenció la escena. Minutos después, mientras llegaba la Policía, Acevedo se autolesionó con la misma cuchilla y murió esa misma noche en el Hospital Carlos Saporitti.

La maestra fue asesinada por su ex pareja

La pareja había estado junta desde el 2022, pero meses antes de que ocurriera el crimen, habían terminado. El agresor insistía con volver. Según fuentes oficiales, Acevedo contaba con antecedentes penales: una acusación por violación de domicilio en 2016, un robo agravado en 2017 y una orden de captura dictada en 2019.

Por su parte, la fiscalía de violencia de género del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, que investiga el caso, busca establecer si existían denuncias previas o medidas de restricción vigentes. En el lugar trabajaron personal de la Comisaría 13, de la Policía Científica y de la Unidad Fiscal.