Mucho más territorio y dólares que Vaca Muerta: la agroindustria explica más del 70% de la exportación de la mitad de las provincias argentinas

La agroindustria argentina se ilustra como motor principal de las exportaciones y de la economía provincial, mostrando sus diversos productos agrícolas y ganaderos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX la Argentina fue llamada “el país de las carnes y las mieses”, por sus exportaciones de carne y cereales, entonces principalmente el trigo

Soja y maíz han desplazado al trigo en volumen y valor y las exportaciones argentinas de carne vacuna han sido largamente superadas no solo por las de Australia y Estados Unidos, con los que competía cabeza a cabeza, sino también por las de Brasil (que encabeza el ranking mundial) y las de la India (que exporta animales en pie a Australia).

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Pero si se mira la canasta exportadora, la Argentina sigue siendo en gran medida un proveedor de carnes y mieses o, más en general, de alimentos. La “vaca viva”, como alguna vez la llamó Fernando Vilella, primer secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno de Javier Milei, englobando el campo y la agroindustria, sigue siendo por lejos el principal aportante de divisas de la Argentina, y lo sigue siendo no solo en la Pampa Húmeda sino en un amplísimo territorio, al punto que según un reciente estudio explica más del 70% de las exportaciones de la mitad de las provincias argentinas.

Más aún, en 9 provincias las exportaciones agroindustriales explican más del 80% (y en 5 de ellas más del 90) del total exportado.

En 2025 el sector alcanzó exportaciones por USD 51.369 millones siguiendo la base de datos de exportaciones provinciales por rubros del INDEC, lo cual representa el 59% del total enviado al exterior por Argentina”, dice un estudio de Bruno Ferrari y Patricia Bergero, economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, quienes aclaran que si bien esa participación está 10 puntos porcentuales por debajo del máximo de 2020 y 2021, en 2025 se llegó al tercer valor de exportación más alto de la historia por parte del sector.

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Suelo y clima

Al indagar sobre el origen de las ventas de la “vaca viva” el estudio destaca que la amplia gama de suelos y climas permite una amplia diversidad territorial de la producción agroindustrial argentina. “Además de los cultivos tradicionales, como soja, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol, y la producción ganadera, el país alberga una gran variedad de economías regionales que contribuyen a la oferta exportable y el sostén del sector externo”, resaltan los autores.

De hecho, los datos por provincia indican que la agroindustria tiene presencia exportadora en todas las provincias argentinas y en la mitad de ellas representa más del 70% del total exportado. Más aún, observando el mapa elaborado en base a datos oficiales y estimaciones la agroindustria explica más del 80% del total exportado en 9 provincias, y en 5 de ellas esa contribución incluso supera el 90 por ciento. La agroindustria, dice el trabajo, “es un pilar fundamental en la inserción externa de la mayor parte de las jurisdicciones del país”

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El trabajo incluyó un cuadro en el que se precisa cuál es el principal rubro exportado por cada provincia y en 16 de las 24 algún rubro agroindustrial lidera el valor exportado, amén de que la plataforma continental también un rubro agroindustrial, la pesca, lidera las exportaciones. Las jurisdicciones en que el principal rubro exportador NO pertenece a la agroindustria son Buenos Aires (vehículos automotores), Neuquén (petróleo crudo), Santa Cruz (metales preciosos, principalmente oro y plata), San Juan (cales y productos mineros), Tierrra del Fuego (petróleo crudo) y CABA (productos farmacéuticos).

En cuanto al valor absoluto de las exportaciones agroindustriales por provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba lideran el ranking. En conjunto, en 2025 exportaron por USD 58.786 millones, de los que USD 40.642 millones están vinculados a la agroindustria. Esos tres distritos explican el 67,5% del total exportado por la Argentina y 79,1% de las exportaciones agroindustriales del país.

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Según datos de 2025, subrayan los autores, las provincias más agrointensivas en exportaciones son Santiago del Estero (98%), Chaco (96%), La Pampa (93%), Formosa (92%) y Santa Fe (91%). Las provincias en las cuales la agroindustria tiene menor peso exportador son Neuquén (1%), Santa Cruz (7%), Catamarca (9%), CABA (10%) y San Juan (11%), de perfiles más vinculados al sector energético o minero, salvo CABA, cuya canasta exportadora es más bien industrial.

Mirada histórica

Una mirada histórica a la participación de las provincias en las exportaciones agroindustriales muestra la preponderancia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que además fue en aumento. Entre 2002 y 2020 estas tres provincias representaron entre 73,7 y 76,9% del total exportado por la agroindustria y entre 2021 y 2025 la proporción aumentó al 79,2 por ciento.

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A comienzos de los 2000 Santa Fe lideraba las exportaciones agroindustriales, pero en la última década comenzó a perder participación y Buenos Aires alcanzó el primer puesto desde 2023 en adelante. En el caso de Córdoba, si bien las exportaciones agroindustriales crecieron de USD 2.244 millones a USD 9.227 millones entre 2002 y 2025, su parte del total exportado agroindustrial se mantuvo relativamente estable, con un promedio del 17,7% en el período. En términos de participación en las exportaciones agroindustriales, a ese trio les siguen Entre Ríos (cuya principal exportación agroindustrial es el trigo), Mendoza (Vino de uva) y La Pampa (maíz), provincias en las que, en conjunto, las exportaciones explicaron el 7,6% del total nacional exportado por la agroindustria.