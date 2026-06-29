Inflación: continuó la desaceleración en la cuarta semana y ahora marcan 1,8% para junio

Relevamientos privados coincidieron en una inflación semanal mínima para alimentos y bebidas.

La cuarta semana de junio mostró una marcada desaceleración en la inflación de alimentos y bebidas, según los relevamientos de diferentes consultoras privadas. Los informes señalaron variaciones semanales de entre 0% y 0,2% en un sector con fuerte impacto sobre el índice general. Este comportamiento refuerza las expectativas en torno al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, para el que ahora aparece un consenso mayoritario en torno a la posibilidad de mantener la tendencia descendente de los meses previos. Algunas proyecciones privadas ya estiman una suba del 1,8% para el mes, lo que implica una reducción de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) respecto al 2,1% que marcó el indicador oficial en mayo.

De acuerdo con el informe de LCG, durante la cuarta semana de junio los precios de alimentos y bebidas no registraron aumentos en promedio. Frente a ello, el promedio mensual de las últimas cuatro semanas arrojó una inflación de 1,5%, lo que representó una baja de 0,4 p.p. frente al periodo inmediato anterior.

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En el análisis semanal, LCG identificó que el incremento de verduras (+1,7%) y bebidas (+0,9%) se compensó con descensos en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%). Además, el informe destacó que la dispersión de precios y la presencia de valores extremos resultaron inferiores a las observadas la semana previa, lo que contribuyó a la estabilidad del índice.

El rubro de verduras mostró el mayor incremento, pero carnes y frutas compensaron con bajas.

Por su parte, la consultora Analytica reportó que los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% durante la cuarta semana de junio. El promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. Así, para el IPC de junio, Analytica proyectó una suba del 1,8%. Dentro del análisis de las últimas cuatro semanas, sobresalió el aumento de verduras (+5,3%) y de aguas, gaseosas y jugos (+2,4%). Carnes y derivados se ubicaron entre los rubros de menor incremento, con una variación de 0,7%, mientras que no se observaron cambios significativos en café, té, yerba y cacao. Analytica también señaló bajas en pescados y mariscos (-1,9%) y en frutas (-2,3%).

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En tanto, la consultora EconViews registró una suba de 0,2% en la cuarta semana de junio para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. El relevamiento semanal indicó que los mayores aumentos se dieron en embutidos (+2,6%), mientras que las bebidas marcaron una baja de 0,8%. El acumulado de las últimas cuatro semanas alcanzó el 1,1 por ciento.

¿Nuevo piso?

El conjunto de los relevamientos de consultoras privadas coincidió en la desaceleración de la inflación en alimentos y bebidas. Estos productos tienen un peso relevante en el cálculo del índice general de precios al consumidor. El comportamiento de este rubro generó expectativas de una continuidad en la ralentización del IPC de junio, mes para el cual se observa un consenso de proyecciones de que continuará la desaceleración.

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Y la consultora Analytica marcó que la inflación en junio podría llegar a desacelerar hasta 1,8%. Un dato que de confirmarse implicaría una baja de 0,3 p.p. frente al registro de mayo ademas de regresar los niveles de julio/agosto de 2025. Sin embargo se trata del pronostico más optimista, en Fundación Libertad y Progreso -hasta la tercera semana- proyectaban que sería del 2,1% y mientras en Eco Go consideran que estará en 1,9 por ciento.

Un gráfico de barras de Infobae visualiza la evolución de la inflación mensual desde junio de 2025 hasta mayo de 2026, con el 2,1% destacado para el último mes. (Infobae en base a datos de Indec)

Luego del pico de inflación en marzo con 3,4%, el IPC comenzó un sendero de desaceleración al registrar 2,6% en abril y 2,1% en mayo. El objetivo del equipo económico es que esa tendencia se consolide en los siguientes meses y para ello, y en medio del conflicto en Oriente Medio, se tomaron medidas que ayudan a que el indicador vaya en ese sentido.

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Más allá de la decisión de la petrolera privada-estatal YPF de congelar el precio del combustible desde el 1° de abril por 45 días y volver a prorrogar la medida con solo un aumento del 1%, la Secretaría de Energía otorgó mayores subsidios en la boleta de gas y electricidad, que moderará los aumentos un rubro clave.

En el caso de la boleta de gas una extensión en la bonificación extraordinaria del 25% en la boleta para los usuarios residenciales de menores ingresos inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esa decisión mantendrá el subsidio total en un 75%: el 50%de la bonificación general establecida por el Decreto 943/25, más otro 25% adicional extraordinario prorrogado por esta resolución. La medida incluye a todos los hogares con ingresos de hasta 3 canastas básicas totales, así como a entidades de bien público, clubes barriales y otras organizaciones sin fines de lucro, sobre la totalidad de su consumo que se encuentren inscriptos en el SEF.

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A su vez, en cuanto a la factura de energía eléctrica, Energía fijó para junio una bonificación extraordinaria del 11,97%, elevando el subsidio al 62% del consumo base. “La bonificación extraordinaria es un instrumento de política pública que permite a la Secretaría de Energía proteger a los sectores más vulnerables ante cambios bruscos de precios”, destacaron en el comunicado.