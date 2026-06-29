América Latina

Los países del Mercosur se reúnen en Paraguay para cerrar las diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la UE

La 68.ª cumbre del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Jefes de Estado se celebrarán este lunes y martes en la ciudad paraguaya de Luque, cercana a Asunción, donde Paraguay concluirá su presidencia pro tempore del Mercosur y la transferirá a Uruguay

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Mercosur, UE y Asia
Los países del Mercosur se reúnen en Paraguay para cerrar las diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la UE

Los países del Mercosur inician este lunes la etapa política de su cumbre en Paraguay con el objetivo de cerrar las diferencias internas sobre el reparto de las cuotas de exportación libres de aranceles previstas en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE). El bloque también prevé anunciar el inicio de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón, además de avanzar en otros frentes comerciales con India y Vietnam.

La 68.ª reunión del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Jefes de Estado se desarrollarán entre este lunes y martes en Paraguay, que concluirá su presidencia pro tempore del bloque y la transferirá a Uruguay. Las actividades comenzaron el sábado en la ciudad de Luque, cercana a Asunción, con reuniones técnicas y reservadas sobre asuntos vinculados con el comercio, la migración y otros temas de integración entre los cinco miembros plenos: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

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Uno de los principales asuntos de la agenda será la distribución de los cupos de exportación sin aranceles hacia la Unión Europea, un mecanismo previsto dentro del acuerdo comercial firmado entre ambos bloques en enero pasado y cuyo pilar comercial entró en vigor de forma provisional el 1 de mayo.

Paraguay pretende obtener el 25% de las cuotas de exportación en todos los rubros posibles, incluso en sectores donde su producción todavía resulta limitada, como la carne de pollo. El Gobierno paraguayo considera que un reparto previo entre los socios evitará que algunos países concentren rápidamente los beneficios comerciales.

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El viceministro de Comercio y Servicios de Paraguay, Alberto Sborovsky, sostuvo que este punto “es una cuestión de prioridad” porque impediría que dentro del Mercosur prevalezca “la ley de la selva”, donde “el primero llegado es el primero servido”.

Uno de los principales asuntos de la agenda será la distribución de los cupos de exportación sin aranceles hacia la Unión Europea (REUTERS)
Uno de los principales asuntos de la agenda será la distribución de los cupos de exportación sin aranceles hacia la Unión Europea (REUTERS)

Las preocupaciones paraguayas cobraron fuerza tras la entrada en vigor provisional del acuerdo con la UE. Argentina envió al mercado europeo un primer cargamento de miel natural apenas una semana después de ratificar el tratado. Posteriormente, los exportadores argentinos solicitaron permisos que agotaron en pocas semanas las cuotas preferenciales asignadas al Mercosur para la miel, además de las correspondientes a los huevos y el arroz.

Ese escenario reforzó la discusión sobre la necesidad de establecer un mecanismo de distribución entre los socios antes de que cada país acceda individualmente a los cupos disponibles.

La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, explicó que el debate dejó de responder únicamente a criterios técnicos y adquirió un carácter político. Según afirmó, los cuatro países mantienen posiciones diferentes con el objetivo de maximizar sus beneficios y evitar un “fracaso absoluto” en la implementación del sistema de cuotas.

Además del tratamiento del acuerdo con la Unión Europea, la cumbre servirá para ampliar la agenda de apertura comercial del bloque. Al término del encuentro, el Mercosur prevé informar el inicio de negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica con Japón, un mercado de más de 120 millones de consumidores.

El anuncio llega pocos días después del encuentro que mantuvieron el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, durante la Cumbre del G7 celebrada en Francia, donde ambas partes abordaron la posibilidad de iniciar conversaciones formales.

Lula Takaichi
El anuncio fue realizado durante la cumbre del G7 en Évian, Francia, tras una reunión bilateral entre la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Mercosur)

En paralelo, Uruguay también impulsa la profundización del acuerdo comercial vigente con India y la apertura de negociaciones oficiales con Vietnam. La vicecanciller Valeria Csukasi indicó a EFE que esos procesos forman parte de la estrategia de diversificación de mercados promovida durante la presidencia uruguaya.

La reunión en Paraguay congregará a unas 800 personas pertenecientes a 12 delegaciones, además de representantes de organismos multilaterales y parlamentarios de distintos países, según informó el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, durante una conferencia de prensa.

Para la Cumbre de Presidentes se espera la participación de los mandatarios de los cinco Estados parte del Mercosur: Javier Milei por Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva por Brasil, Rodrigo Paz por Bolivia, Santiago Peña por Paraguay y Yamadú Orsi por Uruguay.

También asistirán los presidentes José Antonio Kast, de Chile, y Daniel Noboa, de Ecuador. A ellos se sumarán los cancilleres de Colombia, Chile y Panamá, países asociados al Mercosur.

Paraguay cerrará su presidencia temporal del bloque con el antecedente de haber sido sede de la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo negociado durante más de veinticinco años y que comenzó a aplicarse de forma provisional el pasado 1 de mayo. La resolución del reparto de las cuotas de exportación constituirá uno de los pasos clave para la implementación del componente comercial del pacto y marcará el cierre de la agenda de la cumbre.

(Con información de EFE)

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