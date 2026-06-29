Caputo busca los últimos USD 100 millones con el Bonar 2028 para afrontar el pago de julio a bonistas

El ministro Luis Caputo encabeza la última etapa de colocación del Bonar 2028 para reforzar la posición del Tesoro.

Este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscará los últimos USD 100 millones con el Bonar 2028 (AO28), para cerrar el cupo total de USD 2.000 millones y fortalecer la posición del Tesoro frente al pago de USD 4.200 millones a bonistas previsto para el 9 de julio.

De conseguirlo, se acercará a la cifra necesaria, pero quedará un resto que podría saldarse con una operación con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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La nueva colocación del AO28 marca el tramo final de una estrategia financiera que prioriza el uso de recursos propios para afrontar el próximo vencimiento. La decisión oficial establece que, si se alcanza el objetivo de USD 100 millones, se cerrará definitivamente el cupo de este bono en dólares, descartando una ampliación adicional. La Secretaría de Finanzas, que encabeza las licitaciones, ya consiguió el viernes pasado USD 266 millones en la primera vuelta, redujo además la Tasa Nominal Anual al 7,56 %, perforando el 8 por ciento.

Los dólares que Caputo reúna con la emisión del AO28 se depositarán en la cuenta del Tesoro dentro del BCRA. Estos fondos se destinan de manera directa a enfrentar el pago de USD 4.200 millones a los bonistas el 9 de julio, una de las obligaciones más relevantes del calendario financiero argentino para 2026. Hasta el 24 de junio, el Tesoro contaba con depósitos en moneda extranjera por USD 3.604 millones y un saldo de $ 11,7 billones en moneda nacional. La suma de los USD 266 millones ya obtenidos y los USD 100 millones que se buscan eleva el saldo potencial en dólares a USD 3.970 millones.

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El Tesoro utilizará depósitos en moneda extranjera para afrontar el pago a bonistas, con posibilidad de complementar con operaciones con el BCRA.

De esta forma, el Tesoro se posiciona con la gran mayoría de los fondos necesarios para el pago de julio. El monto restante, hasta alcanzar los USD 4.200 millones, podría cubrirse mediante la compra de dólares al BCRA utilizando los pesos disponibles en las arcas del Tesoro. Esta operación permite que la mayor parte del compromiso se atienda con recursos propios, limitando la necesidad de recurrir a financiamiento externo inmediato.

Las garantías para después de julio

Según adelantó Infobae, el pago a los bonistas de julio se realizará íntegramente a partir de los depósitos del Tesoro. No se utilizarán, para este vencimiento, las garantías gestionadas por Caputo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que suman USD 2.000 millones y USD 550 millones respectivamente. Estas garantías integrarán la estrategia financiera del Gobierno a partir de julio y hasta diciembre de 2027, con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta frente a futuros compromisos y necesidades de financiamiento.

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El directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por su parte, tiene previsto debatir el 22 de julio la aprobación de un nuevo desembolso para Argentina, que podría ubicarse entre USD 250 millones y USD 300 millones. Estos recursos se incorporarían al esquema de financiamiento multilateral que el Ministerio de Economía viene consolidando para la estrategia financiera desde julio hasta diciembre de 2027. Para la que ya cuenta con la autorización para poder negociar prestamos con instituciones financieras internacionales por hasta USD 5.000 millones.

Las garantías internacionales se reservarán para la estrategia financiera entre julio de 2026 y diciembre de 2027.

Según fuentes del Ministerio de Economía consultadas por Infobae, “dadas las colocaciones que se realizaron y que continuarán hasta la fecha de vencimiento, ya tenemos completado el pago de vencimientos de julio 2026”. El equipo de Caputo también destacó que ese resultado permitirá utilizar el préstamo con garantías de los organismos multilaterales para refinanciar los vencimientos de 2027. “Con lo que el Tesoro ya tiene producto de las colocaciones y lo de las multilaterales, ya tenés completo 26 y 27”, resumieron.

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La decisión de no ampliar el cupo del Bonar 2028 refleja la intención de cerrar esta etapa de colocaciones en dólares y de administrar los recursos obtenidos con vistas al cumplimiento de los compromisos inmediatos. El ajuste de la tasa en la última licitación y la obtención de fondos a tasas menores muestran el margen de maniobra que busca preservar la gestión económica actual.

El Tesoro, de este modo, prioriza el uso de sus depósitos en moneda extranjera para atender el pago a bonistas, mientras mantiene como respaldo las garantías internacionales obtenidas a través de organismos multilaterales para lo que viene. El esquema financiero prevé un uso escalonado de estos instrumentos, con énfasis en el manejo responsable de los recursos y la coordinación con el BCRA para eventuales necesidades de corto plazo.

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