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El presidente de la República de Cabo Verde anticipó que Messi recibirá un regalo especial antes del cruce de 16avos del Mundial

El mandatario del país africano prepara un obsequio para el capitán argentino de cara al duelo eliminatorio en Miami

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El presidente de Cabo Verde, José María Neves, reveló que le obsequiará la camiseta de su selección con el nombre Messi al capitán argentino antes del cruce de 16avos de final del Mundial 2026

José María Neves, mandatario de Cabo Verde, confirmó que buscará entregarle a Lionel Messi una camiseta oficial de la selección caboverdiana con el número 10 y su apellido en la espalda, en la antesala del cruce entre ambas selecciones por los 16avos de final del Mundial 2026. El anuncio lo realizó en una entrevista con Super Deportivo Radio.

“Le ofreceremos los colores de nuestra selección, con su número y su nombre, para homenajearlo como uno de los mejores futbolistas del mundo”, declaró Neves en diálogo con el periodista argentino Emiliano Nunia. El obsequio, precisó el presidente, será gestionado a través del propio seleccionado africano para que llegue a manos del capitán argentino.

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El reconocimiento refleja la popularidad que el rosarino tiene en el archipiélago atlántico. "Messi es un gran ídolo. Es un jugador muy respetado en Cabo Verde. Para muchos caboverdianos es uno de los mejores del mundo", sostuvo Neves, quien también lo describió como alguien que “representa la excelencia, la perfección, lo mejor que existe en el fútbol mundial”. El mandatario fue categórico al ratificar su intención: “Voy a hacer todo para que nuestra selección le entregue una camiseta con el número 10 de Messi y así homenajearlo como uno de los mejores jugadores del mundo”.

Un hombre de traje en podio. Círculo superpuesto con Lionel Messi en camiseta de Argentina, sonriendo y sosteniendo la Copa del Mundo.
El presidente de Cabo Verde, José María Pereira Neves, durante el 77.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2022 (REUTERS/Mike Segar/Foto de archivo) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El homenaje llega en un momento de forma extraordinaria del capitán argentino. A sus 39 años, Messi cerró la fase de grupos con seis goles en tres partidos, lo que lo convirtió en el quinto jugador en la historia del Mundial en alcanzar esa cifra en la fase de grupos, el primero desde el ruso Oleg Salenko en 1994. Su último tanto, un tiro libre ante Jordania en Arlington, Texas, extendió su récord absoluto a 19 goles en Copas del Mundo, y lo transformó en el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos de un mismo torneo, superando a Just Fontaine y Jairzinho.

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La campaña de Argentina en la fase de grupos fue impecable: triunfos ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), con puntaje perfecto que le valió el primer lugar del Grupo J. Ante los argelinos, Messi protagonizó su partido número 200 con la selección argentina y anotó el primer hat-trick de su carrera mundialista. Ante Austria, superó el récord histórico de goles en Copas del Mundo que compartía con el alemán Miroslav Klose.

Los jugadores de Cabo Verde celebran después del partido tras clasificarse a las fases eliminatorias de la Copa Mundial (Reuters/Maria Lysaker/File Photo)
Los jugadores de Cabo Verde celebran después del partido tras clasificarse a las fases eliminatorias de la Copa Mundial (Reuters/Maria Lysaker/File Photo)

Del otro lado del cruce espera un rival que ya escribió su propia página en la historia del fútbol. Cabo Verde, un archipiélago de apenas 530.000 habitantes ubicado frente a las costas de África occidental, se convirtió en la nación más pequeña en alcanzar la fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Los Tiburones Azules —como se conoce al seleccionado africano— debutaron en el torneo y avanzaron con tres empates: 0-0 ante España, 2-2 ante Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita, lo que les permitió terminar segundos en el Grupo H.

La actuación del equipo africano dejó eliminados a los uruguayos, campeones del primer Mundial en 1930, que no pudieron superar la fase de grupos por segunda vez consecutiva. Cabo Verde igualó ante España —campeona del mundo en 2010— en su estreno absoluto en la competencia, y remontó un 0-2 ante Uruguay para arrancar el empate que mantuvo vivas sus chances.

El partido entre Argentina y Cabo Verde está programado para el 4 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida —el mismo estadio donde Messi disputa sus partidos como jugador del Inter Miami—, con inicio a las 19:00 hora argentina. Será el primer enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones.

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