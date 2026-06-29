Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Proyecto 86 - Beto Casella

Hay reencuentros que solo necesitan una mesa de por medio para reactivar la complicidad de décadas. En la nueva entrega de Proyecto 86 —el ciclo audiovisual que se emite cada lunes por el canal de YouTube de Infobae—, Fernando Marín recibe a Beto Casella, un indiscutido número uno de los medios con quien compartió no solo redacciones en los años 90, sino también el éxito teatral Encuentro de Genios.

Beto se entrega a una conversación profunda, filosa y marcadamente política. Recorre sus orígenes familiares y su identidad como un “peronista desalentado y abatido”, disparando definiciones quirúrgicas sobre líderes políticos de la historia nacional. Sin embargo, el punto más alto del encuentro se produce cuando el periodismo le cede el paso a la emoción más pura: Casella se quiebra al recordar la devoción de su madre, la Tana, y relata el doloroso proceso de ver a su padre perder la razón, configurando un retrato humano tan honesto como conmovedor.

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Proyecto 86: Fernando Marín en su entrevista con Beto Casella

Fernando Marín: Beto, nos conocemos desde el año 90, 91 y quiero decirle solo una cosa al público: yo te conocí con traje cruzado, corbata y trabita. Hoy te veo tan distinto y me pregunto cuál de los dos Betos es el verdadero.

Beto Casella: En cuanto a la pilcha... yo siempre fui medio payaso, qué sé yo. A los veintipico andaba con un enterito, me hacía mi propia ropa y me la remendaba. Cuando llego a la gráfica en esa época, a la Editorial Atlántida —que además tenía exclusividad y era la editorial—, te pedían que fueras a las entrevistas más o menos bien, no podías ir de zapatillas, ¿viste? Así que yo toda esa etapa de la gráfica andaba con mi saquito y con mi carpetita…

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FM: Claro, son las dos caras de la moneda con vos. En un momento que te vi con otro estilo me asusté y pensé: “¿Este tipo se volvió loco?”.

BC: Mirá, el primer programa que hago en tele fue en el año 94 con Carolina Perín, se llamaba Viva la Tarde. Desde el primer programa tenía que usar saco, y yo lo padecía porque detesto el saco. Fue un sufrimiento. Ahora, cuando ya me instalo en la tele, rindo bien y tengo éxito… el éxito te da un poquito de impunidad para decir: “Che, vengo en remera”, ¿viste? Y está todo bien. Fue un alivio sacarme el saco en la televisión y no usarlo nunca más. Ahora me pongo un saco solo para ir a un casamiento.

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FM: Me viene el teatro a la mente, donde un día fuimos socios e hicimos un éxito descomunal con una obra que se llamó Encuentro de Genios, que vos la habías escrito. ¿Por qué pensaste en mí para producirlo?

BC: Vos traías un bagaje de productor que yo respeto mucho, porque sos de los tipos que marcaron el camino en muchos aspectos de la tele, la radio y el teatro. A mí se me había ocurrido una obra de teatro donde se cruzaran en una cena Einstein, Freud, Woody Allen, John Lennon y Perón, así de arbitrario. Por supuesto que los diálogos estaban extraídos de frases que ellos habían pronunciado o habían estado cerca de pronunciar, y quedaba una charla divina. Para darle un contexto de realidad, la idea era que se eliminaran entre ellos tipo Gran Hermano; votaban entre ellos quién tenía que ir dejando la cena.

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FM: ¿Por qué se te ocurrieron esos personajes en particular?

BC: Son tipos que marcaron una época. Estamos hablando del padre del psicoanálisis; de Einstein, el dueño de la inteligencia y de tanta teoría que revolucionó el mundo; de Lennon, que para mí, junto a Paul McCartney, son los dos artistas que le cambiaron la vida a generaciones de músicos y de personas; de Woody Allen, porque lo admiro, vi todas sus películas dos o tres veces cada una y es un genio del pensamiento; y Perón porque yo quería una pata argentina provocadora y dije: “¿Quién va a ser sino Perón?”.

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Beto Casella se definió políticamente como "un peronista desalentado, abatido"

FM: ¿Vos sos peronista?

BC: Sí, yo soy un peronista ahora desalentado, abatido, esperando que... A ver, a mi viejos los trae Perón de Italia cuando estaban muertos de hambre en la posguerra, que no había una manzana para comer. Venían de Calabria, de Cosenza. En la posguerra el sur estaba mucho peor que el norte de Italia, donde más o menos quedaban algunas casas en pie. Se escapaban a donde los llevara un barco.

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FM: ¿Y eso te hizo peronista?

BC: Yo crezco en un hogar donde había cierto agradecimiento por este tipo que los trajo gratis en un barco, que los mandó a buscar y los trajo acá. Mi hermano mayor era de los pibes que habían recibido una pelota o una lanchita de la Fundación Eva Perón, y yo crezco en ese ámbito de cierto reconocimiento por un tipo al que mi familia ni conocía. Yo estoy acá un poco porque a Perón se le ocurrió traer a los tanos pobres y laburantes. Y después hay muchos valores del peronismo, de lo que es la doctrina peronista, de la equidad, de la forma de distribución, que a mí me gustan. A los 17 años agarré un libro que se llamaba La fuerza es el derecho de las bestias, que andaba dando vueltas por casa y que Perón había escrito en el exilio. Lo leí y pensé: “¿Pero este tipo está prohibido ahora?”. Después vinieron otros modelos de lo que se puede llamar peronismo, que fueron un verdadero desastre.

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FM: Te quiero hacer una pregunta. Perón era un líder inteligente, sin duda; tenía todo lo que lo caracteriza como un distinto. Ahora, ¿por qué Perón, estando todavía íntegro pero sabiendo la edad que tenía, la puso de vicepresidente a Isabelita? Si él se moría, subía ella, que fue lo que pasó, y atrás de Isabelita vino el golpe militar. ¿Esto fue una cosa maquiavélica de Perón o no se dio cuenta?

BC: No, me parece que el Perón viejo, casi anciano, venía con buenas intenciones. Venía con la intención de dialogar, de armar una comisión de tres partidos donde todo se debatiera; no venía con ánimo de división. A mí me parece que a Perón lo mató que no existiera Google. Porque si hubiera existido Google, en sentido figurado, Perón hubiera sabido lo que se estaba cocinando acá en cuanto a violencia política y en cuanto a una juventud con la que yo creo que hubo un malentendido. Me lo cuenta gente que fue testigo de la época: Perón creía que acá había un grupo de muchachos un poco rebeldes que lo esperaban y que querían algo así como la patria socialista, pero que él los iba a manejar. “Yo los manejo, usted quédese tranquilo”, pensaba. Él confiaba en que venía, los amigaba a todos, y al final no pudo amigar a nadie y encima se murió. Yo creo que fue un malentendido, un error fatal de Perón. De hecho, mucha gente le atribuye a López Rega muchas de las malas decisiones de ese Perón.

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FM: Pero un López Rega no puede influir, salvo que esté enfermo, en la vida de un líder como Perón. No nos olvidemos de que López Rega era cabo de la policía y de golpe, en el patio del Departamento de Policía, lo nombran comisario general. Esto es una cosa de locos.

BC: Me apasiona esa etapa. Hay biógrafos de Perón que no entienden cómo López Rega adquiere la influencia que adquiere nada menos que con este estadista argentino. Era un simple cabo, se llevaba muy bien con Isabel, pero empezó a amasar cierto poder. No sé si viste esas artes que manejaba vinculadas al esoterismo; eso le permitió tener cierto dominio. La verdad es que son dudas que nos quedan.

Beto Casella analizó a los últimos líderes: "Hay un fenómeno de personajes de populismo de centroderecha muy fuertes"

FM: Son dudas que nos hacen ser argentinos, ¿no? Porque si pegamos un salto en el tiempo... saltamos a Macri, o pegamos otro salto para atrás y no puedo olvidarme de Menem, y hoy estamos con Milei. Yo tengo una palabra que me da vueltas todo el tiempo: somos unos extravagantes para elegir.

BC: Hoy no es puramente un fenómeno argentino, Fernando. Hoy es un fenómeno global, mundial. Acaba de ganar un personaje en Colombia que usa sombrero, que baila, habla en italiano y es de una centroderecha fuerte, al que saludó Milei. Hay un fenómeno de personajes de populismo de centroderecha muy fuertes. No sé si culturalmente tienen un gran basamento intelectual, pero imprimen, comunican. Si vos me decís qué líderes tuvo la Argentina, por supuesto que Perón fue uno y Menem fue otro. ¿Macri? No. Yo te diría que Néstor y Cristina sí. Alberto, por supuesto que no. Y el actual es un líder; te puede gustar o no, tiene sus exabruptos, y yo creo que sobreactúa su virilidad y su liderazgo.

FM: Yo siento que el argentino es velatorista, porque dos días antes de morirse Néstor, el mundo le pegaba; dos días antes de morirse Alfonsín, el mundo le pegaba. Se mueren y los catapultaron como héroes. Pero, ¿puede ser un líder alguien que tenga sospechas o que tenga causas directamente por hechos comprobables de corrupción?

BC: Yo te digo lo que fueron en su momento. Menem también terminó condenado, pero sin embargo en su momento encarnó un liderazgo y fue reelecto. Después lo podemos mirar con perspectiva: fue un período donde hubo mucha corrupción, las licitaciones y las privatizaciones de la época de Menem vistas con perspectiva dejaron a ciudades enteras con el cincuenta por ciento de desocupados.

FM: Yo creo, Beto, que la excentricidad se pone bien arriba. La corrupción o la aceptación de ciertas cosas pasan a formar parte del liderazgo en lugar de la corrección, la cultura y el buen ejemplo. Estamos como condenados a que el líder tiene que ser un excéntrico, un extravagante, y que tiene que aceptar la corrupción como una moneda corriente.

BC: No creo que sea una carta blanca de los argentinos. No tuvimos suerte... mirá, dicen que el último gobierno absolutamente transparente en las cuentas y el último presidente pobre que tuvimos fue Illia, y se va, pobrecito, volteado por las revistas de Timerman. Le habían hecho el meme de las tortugas por lo lento que era para tomar decisiones. La corrupción parece inherente al poder, y en la Argentina da la impresión de que formar parte del universo político tiene la obligatoriedad de tener que irte más rico de lo que llegaste.

Casella se quebró al hablar del recuerdo de sus padres: "A veces tengo el reflejo de querer llamar a mi vieja a la tarde a ver cómo anda"

FM: Estamos viendo a un Beto Casella más parecido al que yo conocí, el de traje, trabita y corbata.

BC: A mí me apasiona la política.

FM: Este Beto Casella a mí me divierte mucho, pero le quiero hacer una pregunta al hombre detrás de ese Beto, ¿vos lloraste muchas veces?

BC: Yo no he sido muy llorón. Ahora, ya van dos veces que me pasa... creo que me vuelve a pasar porque ya me agarra desarmado, y cuando me preguntan por mi vieja, la Tana, que ya no está, me quiebro. (Se emociona)

FM: Yo hace una semana fue el Día del Padre y vinieron mis cinco hijos y un montón de nietos que viven acá, y yo lloré como un marrano. Las lágrimas tienen mucho que ver con la transparencia del hombre. Cuando el hombre llora, llora porque realmente sufre o siente. Y ese sentimiento se te nota detrás de esos lentes que tenés.

BC: Menos mal que me traje lentes… no es que me quiera hacer el macho... pero mi vieja, cuando yo ya estaba casado, si llovía fuerte me llamaba para ver dónde estaba, ¿entendés? Para ver si estaba bajo techo. Había una devoción, un amor... Y por supuesto que me pasa, como le pasará a mucha gente, que a veces tengo el reflejo de querer llamarla a la tarde a ver cómo anda. Eso no lo perdés nunca. Yo tengo devoción por los dos tanos que se fueron, que fueron un matrimonio hermoso. Mi viejo estaba más enamorado de mi vieja que mi vieja de él; era una pareja donde mandaba la Tana, ¿viste? Y él estaba tan enamorado que cuando ella fallece, él pierde la razón. Los hijos creemos que se deterioró primero emocionalmente y después cognitivamente por eso, porque no lo pudo soportar.

FM: Vos sabés que cuando mi viejo se enferma de arteriosclerosis... él era un tipo culto, trabajaba en un banco, llegó a las altas jerarquías y de repente se cayó. Lo operaron, le pusieron una sonda y vivió una agonía terrible. Yo lo interné, y la China —que así le decían a mi vieja— me dijo: “Fernandito, si no querés que yo me muera antes que papá, sacalo, que yo lo quiero cuidar”. Y lo cuidó tres años. Yo hoy, como soy un tipo de fe, todas las mañanas le hago una oración de dos o tres minutos a mi vieja, a la China, porque ella es la que alumbra y la que está en el cielo vigilándome, diciéndome lo mismo que te decía la Tana: “¿Dónde estás?”. Esas son cosas que nos emparentan y por las que también somos amigos, más allá de la diferencia de edad.

BC: Yo los tengo, por supuesto, en mi mesita de luz y siento que andan siempre por acá protegiéndonos. Yo no voy al cementerio, Fer, no siento que estén ahí. Siento que andan por acá la Tana y el Tano, aun cuando partieron. Pero la última etapa de don Santino, el viejo, fue especialmente triste para los tres hermanos por la experiencia de que alguien que te amó toda la vida y que te miró con amor toda la vida, con el deterioro cognitivo —que no era Alzheimer pero era un deterioro severo— ya no nos reconocía. La experiencia de que tu viejo, que te miró siempre con esa mirada con la que se mira a un hijo, ya no te reconozca y te mire como si fueras un extraño... después te acostumbrás, pero al principio es fuerte.

FM: ¿Qué es lo que la gente no ve de vos realmente y que a vos te gustaría que viera?

BC: Si te contestara estaría rozando la inmodestia, pero me parece que todos tenemos una versión de generosidad. Por suerte mis compañeros, los que han trabajado conmigo, se han ocupado de comentarlo y de hacerlo público: cierta generosidad para la gente con la que laburo, cierta lealtad. El que labura conmigo sabe que va a ser bien tratado y va a ser feliz; voy a tratar de que progrese. Hay pequeños actos de generosidad que ocurren durante el día, y muchas veces de heroicidad, de tener que poner la cara por alguien a quien por ahí el canal quería despedir. Conmigo no se despide a una persona que está trabajando en mi equipo, salvo que se descubra que roba o algo grave.

¿Sabés que me gustaría? Que me vieran definir como nueve. Soy un gran definidor.

FM: Sí, pero yo te daría un consejo: estás grande... Vamos a inspirarnos en Messi, ¿no? Que para mí es un fenómeno fabuloso. Con la imagen de él quizás nos despidamos. Fue un gusto enorme este ida y vuelta porque fue muy franco.

BC: Gracias, Fer querido.

Fotos: Gustavo Gavotti