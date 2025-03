La desgarradora despedida de la hermana de la maestra asesinada en Mendoza: “No hay palabra que describa mi dolor”

La víctima fue identificada como Carla Del Souc, una docente de 27 años

El brutal femicidio de Carla Del Souc, la joven docente de 27 años asesinada a puñaladas por su ex pareja durante el fin de semana, conmocionó a la localidad mendocina de Rivadavia. Tras perpetrar el ataque, Federico Acevedo —quien contaba con antecedentes penales— se quitó la vida utilizando la misma cuchilla con la que mató a la maestra.

A través de un extenso posteo en Facebook, la hermana de la víctima la despidió con dolorosas palabras, dejando entrever, al mismo tiempo, la relación violenta que su hermana tenía con el femicida. “No hay palabra que describa mi dolor, ¿quién me va a acompañar? ¿Quién va a ser así de incondicional? ¿Quién me va a pelear? Cómo le explico a mi hijo que no te vamos a tener más con nosotros, si eras la que siempre estaba ahí, para todo siempre vos”, comenzó escribiendo Gisel Del Souc. “Lo subestimamos tanto. No logro entender, no dejo de sentir que podría haber hecho algo más que aconsejarte y acompañarte siempre”, sentenció.

Una de las fotos que la hermana de Carla utilizó para acompañar el doloroso posteo en las redes (Foto: Facebook Gisel Del Souc)

El ataque ocurrió alrededor de las 22 horas en la intersección de Lavalle y Remedios de Escalada, en un local a escasos metros del domicilio de la víctima. Según el relato de testigos presenciales, Acevedo llegó de forma repentina al lugar, comenzó a hostigar verbalmente a su ex pareja y desató una discusión detrás del mostrador del almacén. “Carla le pedía que la dejara tranquila. Y los clientes, al ver que el hombre se puso agresivo, llamaron a la Policía”, detalló una de las personas presentes durante el ataque.

El texto continuó. “Quería tenerte tan cerquita mío que no sabía ya cómo hacer, para que no te enojes por mis consejos, para que me escuches, para que hubieras podido ver quién era realmente”, describió la mujer sobre la persona que terminó con la vida de la maestra. Y agregó: “Pero tú corazón era tan noble, tan puro que no pudiste nunca entender tanta maldad, tanta manipulación que hizo con todxs”.

La maestra había estado en pareja con el femicida desde 2022 (Foto: Facebook Gisel Del Souc)

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que Acevedo tenía antecedentes penales. En su prontuario había denuncias y acusaciones. En junio de 2016 fue acusado por un caso de violación de domicilio. Dieciocho meses más tarde, enfrentó una imputación por robo agravado. Posteriormente, en 2019, se emitió una orden de captura en su contra. Hasta este fin de semana que el agresor terminó con su vida luego de apuñalar a Carla Del Souc, dentro del comercio en donde trabajaba.

“Me duele el alma se me desgarra el corazón de imaginarme tu dolor no quiero dormir porque no quiero despertar y darme cuanta que no es una pesadilla es la realidad, dame fuerzas para sostener a la mami y al papi, dame fuerzas para poder seguir porque no sé cómo se hace”, menciona la carta de despedida. La docente falleció debido a la gravedad de las heridas causadas por un arma blanca a la altura del cuello.

En un posteo, la hermana de la víctima recordó la lucha por #NiUnaMenos

Los testigos del ataque relataron que minutos antes de que se acercara un patrullero al lugar, el asesino le decía a su ex pareja, con quien había estado desde 2022: “¿Viste? Llegó la Policía, mirá el escándalo que me hacés hacer”. Cuando los efectivos ingresaron al comercio, hallaron a Carla ya sin signos vitales y al atacante malherido. Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Saporitti, Acevedo falleció minutos después de las 23.

Del Souc se identificaba con las causas del movimiento feminista, entre ellas la consigna #NiUnaMenos. En 2020 eligió como imagen de perfil en sus redes sociales una frase que expresaba su postura: “Nací para ser libre, no asesinada”. En este sentido, la hermana de la víctima recordó aquellos momentos “marchando por las pibas sintiendo el dolor de las demás, estando para las compañeras, me duele tanto saber que hoy voy a salir a marchar por vos, sin vos”. La joven cerró su relato con un sentido “te amo para la eternidad y te voy a extrañar cada día de mi vida no quiero creerlo”.

Las palabras de despedida de la institución educativa en la que trabajaba la docente (Foto: MDZ)

El jardín maternal N° 361 también la despidió con un mensaje que decía: “El personal directivo, docente y no docente del jardín maternal Arcoíris Mágico lamenta profundamente informar el fallecimiento de la docente Carla Del Souc. Con profunda tristeza acompañamos a su familia en tan difícil momento”.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada en violencia de género del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, que trabaja para establecer si existían denuncias previas o medidas de restricción entre la víctima y el femicida. Además de la policía científica, en el lugar trabajó personal de la Comisaría 13 y de la Unidad Fiscal.