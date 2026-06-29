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Seis argentinos salen a la cancha en Wimbledon: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

El tercer Grand Slam de la temporada pondrá en marcha su cuadro principal este lunes y tendrá una importante presencia albiceleste en la jornada inaugural. Marco Trungelliti, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Solana Sierra buscarán avanzar a la segunda ronda

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Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Solana Sierra harán su estreno en el All England Club
Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Solana Sierra harán su estreno en el All England Club

La acción para los tenistas argentinos comenzará este lunes desde temprano en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada: habrá seis representantes nacionales que buscarán un lugar en la segunda ronda en el All England Club.

El primero en salir a la cancha será Marco Trungelliti (94°), quien se medirá con el estadounidense Martin Damm (106°) en la cancha número 5. El santiagueño abrirá la jornada a las 07.00 de la Argentina.

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Más tarde será el turno de Camilo Ugo Carabelli (58°), que enfrentará al español Daniel Mérida (84°) en el segundo turno de la cancha 9.

Thiago Tirante (55°) hará su debut en Wimbledon en el tercer turno de la cancha número 4. Su rival será el húngaro Fabián Marozsan (53°), que viene de ser finalista en el ATP 250 de Mallorca, uno de los torneos de la gira sobre césped que desemboca en Wimbledon.

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Sebastián Báez (57°) tendrá un exigente debut ante el alemán Jan-Lennard Struff (74°) en el tercer turno de la cancha 14. Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (42°) se medirá con el español Alejandro Davidovich Fokina (23°), quien viene de ganar su primer título ATP en Mallorca. El inicio está previsto para no antes de las 16.30 de la Argentina en la cancha 17.

En el cuadro femenino se presentará Solana Sierra (56°), quien buscará repetir la hazaña del año pasado, cuando se convirtió en la primera y única lucky loser de la historia en alcanzar los octavos de final. Su rival será la húngara Anna Bondar (77°), en el cuarto turno de la cancha 4.

Solana Sierra celebra el pase a la tercera ronda el año pasado en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Solana Sierra celebra el pase a la tercera ronda el año pasado en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Otros cinco argentinos tendrán acción el martes, entre ellos Francisco Cerúndolo (21°), la principal carta argentina en el torneo y quien llega en alza tras consagrarse en Queen’s Club, sobre pasto y su primer título ATP 500. El rival del tenista nacional mejor ubicado en el ranking será el español Jaume Munar (44°).

Ese día, Tomás Etcheverry (32°) tendrá un exigente cruce ante el italiano Lorenzo Sonego (72°), que en la edición pasada alcanzó los octavos de final.

Además, otros tres jugadores albicelestes buscarán dar el golpe en encuentros donde, a priori, no son favoritos: Mariano Navone (38°) enfrentará al italiano Flavio Cobolli (número 10 del ranking ATP y reciente finalista en Roland Garros), Román Burruchaga (65°) se medirá con el australiano Alex De Miñaur (número 6 del mundo) y Nadia Podoroska (573°), la otra representante nacional en el cuadro femenino y haciendo uso del ranking protegido, se cruzará con la ucraniana Marta Kostyuk (13°).

Francisco Cerúndolo viene de consagrarse en Queen's (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
Francisco Cerúndolo viene de consagrarse en Queen's (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Los argentinos que debutan este lunes en Wimbledon

  • Marco Trungelliti (94°) vs. Martin Damm (106°)
  • Camilo Ugo Carabelli (58°) vs. Daniel Mérida (84°)
  • Thiago Tirante (72°) vs. Fabián Marozsan (58°)
  • Sebastián Báez (57°) vs. Jan-Lennard Struff (74°)
  • Juan Manuel Cerúndolo (42°) vs. Alejandro Davidovich Fokina (23°)
  • Solana Sierra (56°) vs. Anna Bondar (77°)

Cómo ver Wimbledon en vivo

En la Argentina, Wimbledon podrá seguirse en vivo a través de ESPN y de la plataforma Disney+, que transmitirán todos los partidos del torneo desde Londres.

El Grand Slam británico, el más antiguo del mundo, se disputa sobre césped en el All England Club. En esta edición, el tenis argentino buscará volver a tener protagonismo en una superficie históricamente desafiante para sus representantes.

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