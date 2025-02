Detuvieron a la banda que asesinó al joven de 21 años en Tortuguitas

La víctima murió frente a su pareja y su hijo

La Policía Bonaerense detuvo este viernes a la banda de delincuentes que en las últimas horas atacó y asesinó a Lucas Díaz, el joven de 21 años baleado durante un intento de robo en Tortuguitas, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Se trata de cinco hombres y dos mujeres, quienes fueron arrestados en el marco de un gran operativo policial que constó de tres allanamientos en el Gran Buenos Aires.

Los sospechosos fueron identificados por agentes de la fuerza de la Provincia de Buenos Aires a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron el episodio ocurrido en la intersección de las calles Buenos Aires y Labardén.

Los elementos incautados en el allanamiento

En los procedimientos, los efectivos incautaron dos cascos similares a los que llevaban los atacantes al momento del crimen, además de una pistola calibre 9 mm con 3 cargadores, municiones y celulares.

También secuestraron la parte delantera de una moto, cuyo modelo es similar al utilizado en el hecho donde Lucas Díaz fue interceptado frente a su novia y su hijo en las cercanías a una parada de colectivo.

Abril, la pareja de la víctima, relató ante los agentes que arribaron al lugar que ambos fueron interceptados por un grupo de ladrones que los amenazó con un arma de fuego para que le entregaran sus pertenencias.

El joven de 21 años intentó resistirse. Y ante esta reacción, uno de los delincuentes disparó contra él y le efectuó un tiro que impactó en la zona de su abdomen. Luego escaparon. El momento quedó grabado en una de las cámaras de seguridad de la zona, en donde se ve a la víctima desplomarse a mitad de la calle tras el impacto de bala.

Fueron detenidos este viernes por la Policía Bonaerense

Tras el ataque, Díaz fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde ingresó directamente al quirófano debido a la gravedad de la herida que había sufrido. No obstante, a pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció como consecuencia de la lesión sufrida, según confirmaron fuentes oficiales.

En el caso tomó intervención la UFI N°22 de Malvinas Argentinas. En el marco de la investigación se habían ordenado una serie de medidas para identificar a los involucrados en el hecho. Al mismo tiempo, el Grupo Táctico Operativo (GTO) había entrevistado a posibles testigos que puedan aportar información clave para esclarecer en qué circunstancias ocurrió el crimen, al mismo tiempo que recopilaron las grabaciones que captaron la secuencia.

A partir del análisis de toda esa información fue que se logró dar con los sospechosos y aprehenderlos este viernes.

El reclamo de los vecinos tras el crimen de Lucas

Un numeroso grupo de vecinos de la zona se reunió cerca de la medianoche del jueves para reclamar justicia y exigir mayor seguridad. Lo hicieron a unos pocos metros de donde asesinaron al joven, con carteles que rezaban “Justicia x Lucas” y al son de un cántico pidiendo seguridad.

“Estos delincuentes, mal paridos, se apoderan de las calles de Tortuguitas. Los vecinos no damos a vasto. Todos los días son robos, asaltos, entraderas… No podemos más”, sostuvo una de las vecinas. A su vez, contó las respuestas que reciben de parte de las autoridades cuando realizan las denuncias.

“Hemos hecho varias reuniones con la gente del municipio, con el comisario, el jefe de calle, pero no nos pueden dar expectativa de nada. Les hemos marcado las casas de los delincuentes donde tienen las cosas que han robado, y dicen que no pueden hacer nada si no les llega la orden de allanamiento”.

“Entre vecinos nos cuidamos, alarmas, rejas, perros, grupos de WhatsApp y siempre lo mismo; el comisario le echa la culpa al Comando (Policial) y nunca responden”, añadió otra mujer que protestaba rodeada de personas de diferentes edades, entre niños y jóvenes. “Tienen 20 patrulleros para recorrer todo Malvinas Argentinas”, acusó.