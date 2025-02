Habló la mujer a la que le robó el auto uno de los adolescentes que mataron a Kim en La Plata

Otra víctima aseguró haber sido asaltada por uno de los menores acusados de haber asesinado a Kim

En medio de la conmoción por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió en La Plata al ser arrastrada por 15 cuadras en la rueda del auto de su mamá que había sido robado por dos delincuentes menores de edad, otra joven denunció haber sido asaltada por el adolescente de 17 años. Todo ocurrió hace menos de un mes y, pese a que la Policía Bonaerense lo había capturado, lo volvieron a dejar en libertad junto a otros tres cómplices.

Luego de que fuentes oficiales del caso confirmaran a Infobae que el joven, identificado por sus iniciales T.G, había sido detenido el 1° de febrero por haber robado un vehículo, la víctima de ese hecho, Martina, contó los detalles de cómo fue el ataque que sufrió esa madrugada cuando salía de un bar ubicado en el centro platense. “Me había estacionado, fueron unos cinco minutos”, recordó sobre los momentos previos a que una banda de cuatro menores la abordara.

La mujer se encontraba en el interior de su auto, un Ford Ka de color blanco, que se encontraba sobre calle 61, entre 14 y 15, cuando uno de los delincuentes le abrió la puerta del conductor. “Tenía el auto en marcha, porque ya pensaba en salir. Agarré el teléfono dos minutos cuando veo que se están acercando los menores”, describió.

“Me resistí al principio, no me estaban apuntando”, contó la joven al señalar que no se encontraban armados, pero que luego fingieron tener un arma, con la intención de asustarla y que se bajara del auto. Después de que forcejearan, Martina relató en un diálogo con TN que, finalmente, salió del auto y le pidió ayuda a una familia que se encontraba cerca.

El adolescente de 17 años ya había sido detenido este mes por haber robado otro auto

Como producto de la desesperación, les pidió si podían llevarla hasta la comisaría más cercana para realizar la denuncia y fue en ese instante cuando notó que también le habían dejado el brazo lleno de moretones. Luego de haber radicado la denuncia, casi dos horas más tarde la banda de menores llegó a la dependencia policial N° 9 escoltada por los agentes.

Según la información a la que accedió este medio, los efectivos del Comando La Plata reconocieron a los delincuentes cuando circulaban por 29 y 86, quienes aceleraron al darse cuenta de la presencia policial en la zona. Aunque activaron las sirenas en señal de que se detengan, el conductor siguió la marcha y se dio inicio a una breve persecución.

Finalmente, los agentes lograron detenerlos en 152 y 84, por lo que pudieron identificarlos como una banda de menores. Además de T.G, de 17 años, se encontraban otros adolescentes de 16, 15 y 14 años. No obstante, en el hecho no habría estado implicado el menor de 14 años, que también fue detenido por la muerte de Kim.

Por su parte, la víctima del robo remarcó que los menores fueron trasladados a las 03:00 horas de la madrugada a la comisaría 9ª de La Plata, pero ya para las 04:00 horas fueron puestos en libertad. “Los padres los van a buscar y se van a la casa”, criticó la mujer al rememorar la impotencia que sintió al verlos irse sin cumplir ningún tipo de castigo. A su vez, reconoció que sentía “mucha tristeza y miedo de que vuelva a pasar”.

Después de haber sido consultada sobre su reacción al enterarse de que uno de los acusados por el crimen de Kim había formado parte de la banda que le robó, Martina contó que se enteró porque su hermana le había avisado. “En las redes vi la cara de él y es exactamente la misma que a mí me abrió la puerta y vi en la comisaría”, señaló.

La menor de edad había quedado atrapada en el auto que le robaron a su madre

“Siento mucha bronca, mucho dolor por la familia. Porque esto siga pasando en este país, miedo a que no cambie”, apuntó la mujer al asegurar que los recuerdos del ataque aún le producen “pánico y miedo”, cada vez que tiene que salir a la calle. No obstante, reclamó: “Vivir con miedo no es normal. No hay que normalizarlo y, por eso, yo pido que se haga Justicia”.

Por el momento, el acusado de 17 años permanece detenido a la espera de ser indagado este jueves por la fiscal de menores Carmen Ibarra. Tanto él, como su cómplice de 14 años, no fueron imputados, aunque se evalúa la posibilidad de que la carátula del caso sea robo y homicidio.

Ambos menores serían acusados de haber asesinado a la nena de 7 años, a quien habrían empujado por una de las ventanas del auto que le robaron a su madre en Altos de San Lorenzo. Aunque se prevé que habría sido una maniobra para deshacerse de ella, lo cierto es que provocó que la víctima fuera arrastrada por, al menos, 15 cuadras.

La huida de los acusados finalizó apenas impactaron contra un poste de luz, lo que permitió descubrir que el cuerpo de la menor de edad había quedado debajo del auto. Asimismo, el informe preliminar de la autopsia confirmó que Kim había muerto producto de los golpes que sufrió durante todo el trayecto.

Todas estas lesiones le provocaron un shock hipovolémico, sumado a las múltiples fracturas que le encontraron en todo el cuerpo.

La primera víctima de robo del menor detenido participó del pedido de justicia por Kim Gómez (RS Fotos)

Con estas pruebas, los testimonios recolectados y demás elementos que conformaron el expediente, se espera que la jueza María José Lezcano, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de La Plata, los cite este viernes. No obstante, la magistrada ya había efectivizado la detención de ambos.

Luego de que se abriera un debate respecto al destino de los menores, los familiares del adolescente de 17 años pidieron a la Justicia que permanezca detenido y “que pague lo que hizo”. “Mi hijo es una mierda de persona”, declaró Héctor, el padre de T.G, para después pedirle disculpas a la familia de la nena.

“Ya venía renegando mucho con él, hacía 20 días había robado un auto, lo habían detenido y me lo entregaron. Yo no quería, quería que lo llevaran a algún lado”, recordó el hombre al explicar por qué lo había entregado a las autoridades.

Al mismo tiempo que reconoció que el menor sufría de consumo problemático, contó que había intentado ayudarlo y hasta lo había empleado en su ferretería. “Lo eché porque me robaba”, reveló al concluir: “Así como lo entregué, le dije que no me llame porque no lo pienso sacar. Que pague lo que hizo”.