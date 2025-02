Recapturaron a otro de los presos que se fugó de la alcaidía de Caballito: cayó cuando salió a comprar pan para la merienda

Axel Eduardo Ríos, de 26 años, recapturado por la Policía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad encontró este jueves por la tarde al tercero de los seis presos que se fugaron el último domingo de la alcaidía 6A del barrio porteño de Caballito. Se trata de Axel Eduardo Ríos, de 26 años e imputado por robo. Estaba escondido en la casa de un familiar, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, y lo atraparon cuando salió a comprar el pan para la merienda.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, la detención ocurrió minutos antes de las 19. Lo redujeron en la esquina de las calles Raffo y Teniente Insúa, en la localidad de 9 de Abril.

Luego de varios días de tareas de inteligencia, agentes de la fuerza porteña identificaron la vivienda de los familiares donde se ocultaba y esperaron a que saliera. Así, cuando decidió ir a la panadería esta tarde, lo capturaron, ampliaron las fuentes del caso.

Este delincuente estaba tras las rejas desde junio de 2024. Dos meses después ingresó a la comisaría de la que se escapó junto a otros cinco detenidos, de los cuales dos fueron recapturados en el momento.

Axel Eduardo Ríos

Ríos tiene una causa por robo que se tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°14, que subroga el juez Domingo Luis Altieri. Ya le habían dictado prisión preventiva, por lo que debía estar alojado en un penal.

En la causa por la fuga tomó intervención el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3. La Policía porteña, a través de su División de Capturas y Prófugos, todavía está buscando a Matías Ferrari (38), Adrián Emanuel Martín (48), y Eduardo Miguel Ajalla Cabrera (39).

Este último, alias “Calabaza”, es un barrabrava del Club Atlético Atlanta que está imputado por homicidio. Lo investigan como autor material del crimen del financista Carlos Walter Molina, asesinado de un tiro en el pecho en noviembre de 2021 en un departamento del barrio porteño de Almagro.

La recompensa por Eduardo Miguel Angel Ajalla Cabrera, antes de su detención en 2023

El grupo de presos aprovechó el domingo de visitas para escapar. Hay sospechas de que hubo connivencia de funcionarios de la Comisaría Vecinal 6A para que ocurra la fuga. Incluso, desde el Ministerio de Seguridad porteño separaron a dos celadores.

Los seis detenidos golpearon y maniataron a dos oficiales de la Policía de la Ciudad antes de abandonar el edificio ubicado en la avenida Díaz Vélez al 5100. Uno de los uniformados que redujeron era el jefe de servicio de la dependencia, a quien además le robaron su celular, pero no el arma.

Los presos Martín, Ferrari, Ajalla Cabrera y Ríos se subieron a un taxi Fiat Siena. El auto estuvo estacionado en la esquina de la comisaría durante media hora previo al hecho y levantó a los prófugos.

El momento en el que los seis detenidos escapan de la alcaidía 6A de Caballito

A partir del seguimiento que se hizo con las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, detectaron que ese vehículo los llevó hasta el partido bonaerense de Lanús.

El conductor del taxi se presentó ante las autoridades ese mismo domingo para despegarse de la fuga. Por ahora no se descartó que haya tenido alguna participación. La titular de la Fiscalía N°22 porteña, Mariela de Minicis, le tomó declaración bajo juramento como testigo y le secuestró el celular, pero no lo imputó. Está pendiente una orden judicial que permita abrir el teléfono del taxista.

En cuanto a la fuga, la fiscalía ya había pedido la prisión preventiva para los dos recapturados iniciales, solicitud que fue aprobada por la Justicia este martes. Se espera que lo mismo ocurra con Axel Eduardo Ríos en las próximas horas.

Cruces y “chicanas”

Waldo Wolff habla de la discusión con Patricia Bullrich por la fuga de presos

El malestar entre el gobierno de la Ciudad y Nación por la gestión de la inseguridad sumó un nuevo capítulo. Luego de las críticas de Patricia Bullrich por la fuga de presos, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, pidió evitar “chicanas” y volvió a pedir el traslado de presos descomprimir las comisarías y alcaidías.

“La enorme mayoría de los que cuidan presos están haciendo una tarea titánica, porque no solo están bancando a los presos, también están bancando la chicana de espacios políticos que tendrían que estar sentados con nosotros para que los presos no estén en una ciudad donde políticamente y judicialmente no les corresponde”, planteó Wolff en la conferencia de prensa que brindó este jueves.

Bullrich, por su parte, sostiene que aunque las causas se tramiten en la Justicia Nacional, se trata de delitos que ocurren dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso los detenidos deben ser alojados en los calabozos porteños.

En este contexto es que el Gobierno porteño anunció que invertirá más de $85 mil millones en vehículos, equipamiento, cámaras y obras en comisarías y alcaidías para reforzar la seguridad, en el marco del programa “Agenda 2025 Buenos Aires Primero”.