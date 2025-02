El cruce entre Bullrich y Wolff por la fuga de presos: “Un ministro serio resuelve problemas”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (Foto: Jaime Olivos)

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, cuestionó a su homólogo de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, quien delegó la responsabilidad de la superpoblación de las comisarias porteñas en la Nación. “Un ministro serio resuelve problemas”, aseguró la funcionaria de Javier Milei y el titular de la cartera porteña respondió: “Hace falta que sigamos trabajando para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco”.

Durante la jornada del domingo, seis presos se escaparon de una alcaidía en Caballito tras maniatar a dos oficiales. Dos de los delincuentes fueron recapturados, mientras que los restantes huyeron en taxi hacia Lanús, zona sur del Conurbano bonaerense. Frente a esto, Wolff se quejó: “El año pasado tuvimos 35% más de detenidos, no hay dónde ponerlos en la Ciudad de Buenos Aires. A las fuerzas políticas que chicanean: los presos son de Nación”.

El mensaje de Patricia Bullrich a Waldo Wolff

La respuesta de Bullrich no se hizo esperar y le contestó en sus redes sociales. “Ministro Wollf, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes?”, comenzó su descargo.

La ministra continuó en esa línea y lanzó: “Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy”.

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff

En consecuencia, el ministro porteño respondió a las críticas de la funcionaria nacional al decir: “Patricia, sin mentiras ni chicanas. Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos. Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF y tienen que estar hoy”.

Así, Wolff precisó que “el 95% de los 2300 detenidos que están en alcaidías y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabés”.

El miembro del gabinete de Jorge Macri resaltó que estos presos “cuestan 100 millones de dólares por año a los porteños”. “Nos implica usar más de 3000 policías que no pueden estar en la calle. También lo sabés”, señaló y retrucó: “Preguntale a cualquier jurista”. “Hace falta que sigamos trabajando para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco”, cerró Wolff.

La respuesta de Waldo Wolff a Patricia Bullrich

El acuerdo al que refiere Bullrich se firmó en noviembre del año pasado, cuando la ministra y el jefe de Gobierno porteño sentaron las bases para el traspaso del Servicio Penitenciario en el ámbito porteño. De esta manera, queda en manos de la Ciudad “la ejecución de las penas privativas de la liberta y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales cuyo juzgamiento está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad”.

Este convenio se alcanzó luego de reiteradas fugas de los detenidos en las comisarías y alcaidías porteñas, donde la superpoblación es una problemática creciente, puesto que la cantidad de presos duplica el número de plazas habilitadas.

La fuga de presos en Caballito

El hecho ocurrió el domingo durante el horario de la visita en la Alcaidía ubicada en la avenida Díaz Vélez al 5100. Los delincuentes maniataron al jefe de servicio de la comisaria, así como le pegaron y también ataron a otro oficial.

En cuestión de minutos, los policías de la Alcaidía 6A recapturaron a dos de los presos, que huyeron a la carrera por la avenida Díaz Vélez: se trata de Kevin Alexander Aguilar Zalazar, de 31 años y nacionalidad peruana, detenido por robo agravado; y Brian Ezequiel Benavídez, de 24 años y preso desde hace un mes por averiguación de ilícito.

Los presos que lograron escapar fueron identificados por las fuentes consultadas por este medio como Axel Eduardo Ríos, de 25 años; Adrián Emanuel Martin, de 41; Matías Ferrari, de 38; y Eduardo Ajalla Cabrera, de 39 y acusado de homicidio.

Así se fugaron los delincuentes

Todos los delincuentes implicados en la fuga tenían ya dictada una prisión preventiva, por ende, tendrían que estar en un penal y no en una alcaidía porteña. En esa dependencia, al momento de la fuga, había 26 detenidos.

Horas después de la fuga, Wolff brindó detalles sobre el hecho y aseguró que tienen elementos suficientes para sospechar que existieron varias negligencias por parte de los uniformados. “Cuando hay negligencia o complicidad no es fuga, porque alguien le permite que salgan”, lanzó el ministro porteño y agregó: “El personal que estaba en la Alcaidía, encargado de la seguridad, de mínima, cometió graves negligencias. Y, en caso de comprobarse la complicidad, el fiscal decidirá el temperamento”.

Dentro de las irregularidades detectadas, mencionó: “Una de las policías que debía custodiar justo se fue a amamantar, los fugados estaban todos en zapatillas cuando siempre andan en ojotas y ese día hubo visitas cuando casi no tienen visita. Además, estaba el lugar sin candado y el taxi los esperó media hora. No fue azaroso”.