Juicio al “Rey del Río”: se conocerá la pena que pedirá la querella que lo acusa de facilitar abusos

El palista tendrá la oportunidad de contar su versión de los hechos ante el tribunal (Pablo Leguizamon)

El juicio contra Néstor “Piri” Pinta, el multicampeón del canotaje que es acusado por presunta facilitación de abusos sexuales, llegará a su punto culmine este miércoles. Luego de que las denunciantes ratificaran los hechos en el estrado, la querella presentará su alegato. Por primera vez, el acusado podrá comparecer ante la Justicia y brindar su versión de los hechos.

Después de dos extensas jornadas que tuvieron lugar en el Tribunal Criminal N° 3 de Bahía Blanca, a cargo de los jueces Daniela Castaño, Eduardo D’Empaire y Julián Saldías, la acusación solicitará la pena que podría afrontar el referente deportivo de Carmen de Patagones, en caso de que fuera encontrado culpable por los cargos que le imputaron: abuso sexual gravemente ultrajante en carácter de partícipe necesario en dos hechos en concurso real.

En la audiencia del lunes el foco estuvo puesto en la declaración que realizaron las dos ex alumnas de la Escuela Municipal de Carmen de Patagones ante el tribunal, el martes fue el turno de los testigos. Aunque la querella logró que todas las personas convocadas pudieran reforzar la versión de las denunciantes, la defensa, representada por el abogado Maximiliano De Mira, aún tiene pendiente llamar a un testigo más de su lado.

No obstante, la última audiencia pactada para juzgar al conocido “Rey del Río” estará marcada por la declaración de Pinta. Según indicaron fuentes oficiales del caso a Infobae, está pactado que el tribunal llame al acusado a comparecer, aunque podría existir la posibilidad de que el deportista optase por rechazar a su derecho procesal.

Hoy se conocerá el pedido de pena que podría afrontar el multicampeón de la Regata de Río Negro

Una vez que se den por finalizadas la ronda de declaraciones, la querella dará a conocer el alegato. En esta oportunidad, los jueces solo evaluarán el pedido de la representante de las denunciantes, la abogada María Fernanda Petersen, debido a que el caso llegó a la instancia oral con el puesto de fiscal de juicio vacante.

La investigación fue encabezada por la fiscal Marina Lara, quien terminó por apartarse de la causa, luego de que la Justicia disolviera el sobreseimiento que le había dictado a “Piri” Pinta. La representante del Ministerio Público consideró que no había pruebas suficientes para avanzar con el juicio, pero la apelación presentada por la querella consiguió que el proceso judicial continuara con su curso.

“Esto demuestra la importancia de todos los espacios, pero sobre todo de que en los espacios públicos se den respuestas, que acompañen y que validen todo lo que denuncian y todo lo que atraviesan”, destacó Petersen durante un diálogo con este medio. Aunque no se trató de la única instancia en la que la defensa del campeón de la Regata de Río Negro intentó evitar el juicio.

De hecho, la defensa de Pinta pidió la nulidad de la imputación antes de que iniciara el debate. De acuerdo con el argumento que De Mira esbozó ante los jueces, la medida de sobreseimiento continuaba vigente sin apelación. Pero, tras evaluarse la situación, el tribunal resolvió rechazar la solicitud y continuar con la instancia oral.

La defensa del deportista había solicitado la nulidad del juicio, pero la Justicia rechazó el recurso (Pablo Leguizamon)

La causa por presunta facilitación de abuso sexual se abrió en julio de 2020, después de que Victoria Carrión, una ex alumna de “Piri” en la escuela municipal, denunciara que había sido abusada sexualmente por el padre del deportista, Aldo Pinta, cuando su -por entonces- entrenador la llevaba a ella y a los demás jóvenes del club a merendar a su domicilio particular.

Según la declaración a la que tuvo acceso Infobae, los ataques sexuales habrían ocurrido cuando tenía entre 14 y 15 años de edad. Los hechos habrían ocurrido en reiteradas ocasiones, pero la joven no pudo denunciar lo sucedido ante la Justicia hasta que no cumplió los 20 años.

Al poco tiempo, la repercusión que generó la noticia en la comunidad de Carmen de Patagones alentó a otra de las ex alumnas de Pinta a revelar que también habría sido agredida por el padre de su ex entrenador. No obstante, el único que llegará a juicio será “Piri” Pinta, debido a que su padre se suicidó poco después de que trascendieran las acusaciones en su contra.

Las denunciantes aseguraron haber sido menores de edad cuando habrían ocurrido los abusos a manos de Aldo Pinta (Pablo Leguizamón)

En su declaración, la víctima -de aquí en adelante “X”, para preservar su identidad- repitió el mismo modus operandi que había narrado Carrión en su declaración. Ambas aseguraron que el padre de su referente las habría abusado, luego de que se ofreciera a realizarle “masajes deportivos” en su dormitorio matrimonial, aunque éste no contaba con ningún tipo de autorización y/o contratación por parte del Municipio de Carmen de Patagones.

A pesar de la coincidencia en los hechos que relataron las denunciantes, los casos no habrían ocurrido durante el mismo período de tiempo: “X” habría sufrido las vejaciones entre 2011 y 2013, mientras que Carrión aseguró que habrían ocurrido entre 2015 y 2016. Incluso, afirmaron que no se conocieron hasta que ambas denunciaron y optaron por compartir abogada.

Cinco años después de que decidieran presentarse ante la Justicia, el caso inició la cuenta regresiva hacia su resolución. “Fue muy difícil para ellas, porque implicaba alejarse del deporte”, subrayó Petersen. No obstante, para “X” hubo un quiebre en la relación que tenía con el canotaje, ya que tomó la decisión de alejarse y nunca volvió a remar.