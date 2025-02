“Salía angustiada y en shock”: el duro relato de una de las deportistas que denunció a un referente del canotaje

A cinco años de haber denunciado a su entrenador de canotaje, Victoria Carrión ratificará su denuncia en el juicio oral (Pablo Leguizamón)

Nacida en el núcleo de una familia de palistas, Victoria Carrión heredó el amor por el canotaje desde que era muy pequeña. Antes de cumplir los 15 años, Néstor “Piri” Pinta, un multi campeón en el deporte y amigo cercano de sus padres, le ofreció entrenarla en la Escuela Municipal de Canotaje de Carmen de Patagones. Obnubilada por la figura de ídolo, aceptó sin dudarlo, pero no imaginó que esa situación la llevaría a denunciarlo por presuntamente haber facilitado que abusaran de ella.

Carrión denunció que el padre de su entrenador, Aldo Pinta, la habría corrompido. Se presentó ante la Justicia en julio de 2020. Ahora, “Piri” Pinta será juzgado en un juicio oral que tendrá lugar en el Tribunal Criminal N° 3 de Bahía Blanca.

Este 10, 11 y 12 de febrero, los jueces Daniela Castaño, Eduardo D’Empaire y Julián Saldías le darán una resolución al caso, del cual no participará el sospechoso de haber cometido los abusos sexuales, tras haberse suicidado poco después de que las acusaciones se conocieran en la ciudad. Sí su hijo, denunciado por presuntamente haber facilitado las víctimas para los ataques.

A lo largo del proceso judicial, la defensa representada por la abogada María Fernanda Petersen consiguió que el atleta profesional y ex director de Deportes de Carmen de Patagones sea juzgado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en carácter de partícipe necesario en dos hechos en concurso real.

El acusado era un amigo cercano de la familia Carrión

“No lo podía entender, él era mi referente”, planteó la denunciante, según la declaración judicial a la que tuvo acceso infobae. En la mente de Victoria, en base a lo que ella cuenta, no tenía sentido cómo su entrenador nunca fue capaz de preguntarle qué le pasaba, cada vez que salía de la “sesión de masajes” que le realizaba Aldo Pinta durante los recreos que tomaban en la escuela para merendar.

Los innumerables hechos que denunció la joven habrían ocurrido en el domicilio de “Piri”, al que concurrían todos los alumnos de la escuela municipal después de que terminaran de remar, así consta en la causa.

De lunes a sábados, la casa del campeón les abría las puertas a los niños y jóvenes deportistas que entrenaban en el club municipal. Según relató la palista, habría sido atacada entre 2015 y 2016, luego de que Pinta le propusiera a ella y su familia que se cambiara del Club Náutico La Rivera a la escuela municipal de Patagones.

Para ese entonces, la oferta no encendió ninguna alarma, debido a que el reconocido campeón mantenía una relación de amistad con los padres de Victoria.

La relación entre los Carrión y los Pinta era tan cercana a tal punto que el deportista y su familia estuvieron presentes en varios acontecimientos importantes de la vida de la joven, entre ellos, su bautismo y su fiesta de 15 años. “Mis padres y yo aceptamos por la historia familiar compartida, el respeto, la confianza que teníamos hacia él y su familia”, admitió.

Aunque la joven aseguró que los abusos no habrían comenzado apenas ingresó al equipo, sí dijo haber visto cómo una de las deportistas entró a la habitación de Aldo Pinta. El mismo sitio que luego señalaría como el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Victoria en su fiesta de 15 años junto a "Piri" Pinta

Carrión, de 14 años por ese entonces, contó: “Obviamente, sin saber lo que ocurría, quedé impactada por la situación, pero no hice preguntas”.

En un principio, los entrenamientos transcurrían de manera normal, hasta que un día Aldo Pinta le hizo una seña, añadió. “Nos decía que ingresáramos a su habitación con una mirada perturbadora e intimidante y un gesto con su mano”, describió.

Pese al temor que sentía, la joven contó que era imposible escapar a la invitación, debido a que el hombre insistía: “Siempre era así. Cuando nos negábamos nos persuadía diciendo: ‘Te noto cansada, tensa’”.

“Estos abusos los cometió muchas veces”, manifestó Carrión, para luego remarcar que, en ninguna de las ocasiones, “Piri” Pinta intervino o siquiera le preguntó cómo se encontraba. De hecho, detalló que el entrenador se enfocaba en contar sus hazañas al resto de los deportistas, en tomar mate y que, algunas veces, solía dormir la siesta antes de que todos fueran al gimnasio que también se ubicaba en su casa.

“No salía llorando, pero sí salía en un estado de angustia y de shock, pero él nunca me decía, ni me preguntaba nada”, recriminó la deportista al añadir que tampoco se cuestionaba cuando tardaba en regresar al entrenamiento físico. Pues, incluso en esos momentos, Aldo Pinta habría aprovechado para repetir los abusos.

Pese a lo ocurrido, la joven atleta aún continúa remando (Pablo Leguizamón)

A pesar de que el acusado aseguró no haber sabido sobre los ataques sexuales que habrían ocurrido en su casa, la denunciante discrepó por completo al sostener que su lenguaje corporal denotaba que no se encontraba en buen estado luego de que sufriera los presuntos abusos.

“Néstor Pinta, figura del deporte del canotaje en nuestra comarca Patagones-Viedma, héroe del río, gladiador del río, campeón del río, dueño del río y, principalmente, dueño de todas las niñas que practicábamos canotaje en la Escuela Municipal de Carmen de Patagones, fue quien nos trasladaba hasta la casa donde convivía con su padre, permitía que Aldo Pinta nos lleve a su habitación y cometiera abusos sexuales en forma reiterada”, apuntó la joven.

La denunciante pudo reconciliarse con el deporte, luego de que le pidiera a su madre que la retirara del club municipal y adoptara ella el rol de entrenadora.

A lo largo de estos años, Carrión contó con asistencia psicológica que fueron claves para que pudiera atravesar los altibajos anímicos que sufrió por períodos. Ahora que llegó el momento del juicio, su abogada afirmó que “en este momento más que nunca es cuando está con todo tipo de acompañamiento”, debido a lo movilizante que le resultó el proceso.