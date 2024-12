Le revocaron la exención de prisión al camarero acusado de entregarle cocaína a Liam Payne

Braian Nahuel Paiz junto a Liam Payne

El camarero Braian Nahuel Paiz, uno de los acusados de suministrarle cocaína a Liam Payne, el ex cantante de One Direction fallecido en el hotel CasaSur en Palermo el 16 de octubre pasado, sufrió hoy un fuerte revés en la Justicia. La Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional, integrada por los jueces Hernán López e Ignacio Rodríguez Varela, decidió revocarle la exención de prisión con la que lo había beneficiado la jueza del caso, Laura Bruniard, un beneficio que fue apelado por el fiscal Andrés Madrea, que lo imputó por el mismo delito junto a Rogelio Nores y Ezequiel Pereyra. Nores, por su parte, está acusado del delito de abandono seguido de muerte.

Paiz, oriundo de Berazategui, negó haberle dado droga al cantante en una entrevista a Telefé Noticias:

“La realidad es que no le suministré drogas a Liam. Él me contactó en lo que es mi trabajo, nos pasamos el contacto y nos vimos esa noche. Dicen que él no se estaba drogando, pero cuando llegó al local en el que yo trabajo ya estaba drogado; de hecho, no comió”, dijo dos semanas atrás.

La imputación de Madrea dice lo contrario. Payne se hospedó en el CasaSur a la medianoche del domingo 13. A la 1:55 del lunes 14, según se encontró en los contenidos de su iPhone peritados por la Justicia, contactó a Paiz para pedirle cocaína. A las 3:54, el camarero llegaba al hotel, vestido con una remera blanca. Liam lo secundaba vestido con una gorra y una remera azul. En sus conversaciones, Paiz le envió a Payne varias fotos de bolsas con polvo que también fueron encontradas en la pericia al iPhone del cantante.

En su fallo, la Sala IV indicó que al camarero “se le endilga a Paiz haberle facilitado estupefacientes al menos en dos oportunidades a Liam James Payne durante su estadía en el Hotel Casa Sur de esta ciudad, que se inició el 14 de octubre último”. También, indicaron un movimiento que le jugó en contra: “Si bien se presentó designando defensor y solicitando su exención de prisión, mudó su domicilio apenas iniciada esta investigación”, continuaron.

Allanamiento al hotel Casasur por la muerte de Liam Payne

Sin embargo, es improbable que se pida su detención en breve. La competencia del caso continúa en discusión. La jueza Bruniard se declaró incompetente para investigar el caso a comienzos de este mes. El motivo: la acusación de abandono seguido de muerte no corresponde al fuero de instrucción, al que pertenecen Madrea y Bruniard, sino al contravencional porteño.

Madrea apeló este planteo, considerándolo prematuro. El fiscal, que llevó adelante una de las mayores tareas investigativas de los últimos años, con el análisis de 800 horas de filmaciones de cámaras de seguridad y testimonios clave, asegura que la causa continúa y que, tal como adelantó Infobae esta semana, podría tener nuevos imputados. El fiscal plantea como hipótesis una posible culpa de los empleados del hotel que asistieron a Liam en su crisis final, luego de que Nores y las prostitutas abandonaran el lobby del CasaSur. El empleado que llamó al 911 para anunciar la crisis que explotaba aseguró que Liam estaba en “una habitación con balcón”.

Esto, en los cálculos de los investigadores, podría constituir un homicidio culposo, que corresponde al fuero de instrucción. ¿Por qué, entonces, no lo retuvieron en el lobby a la espera de la ambulancia?

Para determinar esto, se deben concluir las pericias a la computadora principal de la recepción del CasaSur, así como a teléfonos de los empleados del lugar. La competencia, que continúa bajo estudio, será resuelta de forma unipersonal por el juez Marcelo Lucini, presidente de la Sala IV.

Por otra parte, la familia Payne es querellante en la causa, a cargo del Juzgado N°34 de Laura Bruniard, representada por el estudio Marval O’Farrell Mairal, según confirmaron fuentes judiciales.