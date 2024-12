Las pericias probaron que Liam Payne fumó crack antes de morir: cómo fueron los deliveries de cocaína

Papel de aluminio, polvo y marcas de quemaduras: la marca del consumo de crack en la habitación de Liam Payne

El 17 de octubre, menos de un día después de la muerte de Liam Payne, ocurrida en el hotel CasaSur de la calle Costa Rica en Palermo, publiqué un artículo en Infobae, que marcaba una hipótesis de los investigadores encargados de esclarecer el caso. Varias fotos de los hallazgos en su habitación se habían difundido. Mostraban una serie de pequeñas velas, encendedores, trozos de papel de aluminio quemado, un tubo decorado con glitter, hallados entre el hidromasaje y una mesa, una suma de elementos que proponía una pregunta a los investigadores, en un expediente a cargo del fiscal Andrés Madrea: ¿acaso el ex cantante de One Direction había intentado cocinar y fumar crack?

El crack, la droga clave de la epidemia narco en Estados Unidos a fines de los años 80, reemplazado por la metanfetamina cristal y el fentanilo, provoca un impacto breve e intenso. Con forma de roca, puede producirse de forma casera, mezclando cocaína, agua y bicarbonato. La mezcla, al ser calentada con una pequeña vela, atraviesa una reacción química. El crack se separa del resto de la mezcla, para ser calentado en una pipa o un trozo de papel metálico, fumado con un sorbete. Su impacto es intenso, pero breve.

Tributo a Payne en Wolverhampton, su ciudad natal- Foto: REUTERS/Phil Noble

Para ese entonces, un día después de la muerte, los investigadores del caso ya sospechaban que Payne se había quitado la vida en medio de un episodio de salud mental inducido por el consumo de alcohol y estupefacientes, para caer diez metros y romper la base de su cráneo contra la base de cemento de una sombrilla de jardín, la herida que le causó la muerte “Se presume que Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”, aseguraba un comunicado de la fiscalía, difundido en el sitio oficial de la Procuración.

Hoy, 45 días después, esa pregunta tiene respuesta. La pericia toxicológica realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema a la sangre, la orina y el contenido gástrico y nasal del cantante reveló la presencia en la sangre y el estómago de sertralina, un antidepresivo que, mezclado con alcohol, puede producir alucinaciones e incluso ideaciones suicidas, un combo fatal, lo que sospecha el fiscal Madrea que condujo a Liam a su muerte. El análisis a la orina detectó el metabolito cocaetileno, que se produce cuando se combina cocaína con alcohol

También, se halló la anhidroecgonina metil éster, otro metabolito de la cocaína, que se produce en el cuerpo humano cuando la sustancia se fuma, presente en el organismo de cualquier consumidor de, por ejemplo, cualquier consumidor de pasta base. Otro metabolito también reveló que Liam inhaló cocaína, por lo menos, dos horas antes de fallecer, aseguran altas fuentes del caso a Infobae.

El funeral de Liam Payne en Amersham, cerca de Londres Foto: REUTERS/Toby Melville

La cocción de crack también explica, en los cálculos de los investigadores, por qué Payne compraba grandes cantidades de cocaína: en la causa, se estima que se hicieron cinco entregas, de entre cinco y siete gramos cada una. “Para cocinar crack se necesitan tres gramos como mínimo”, asegura una alta fuente en torno al expediente. Sin embargo, falta un elemento, el bicarbonato, el más común para conformar la roca de crack en su cocción. Los investigadores estiman que el ex One Direction podría haber empleado otra sustancia que todavía no fue determinada.

Braian Nahuel Paiz junto a Liam Payne

Para esto, también son claves Braian Paz y Ezequiel Pereyra, el camarero y el empleado del hotel hoy imputados junto al empresario Rogelio Nores, acusados de entregarle droga a Payne. Paiz, oriundo de Berazategui, negó la entrega en una entrevista a Telefé Noticias:

“La realidad es que no le suministré drogas a Liam. Él me contactó en lo que es mi trabajo, nos pasamos el contacto y nos vimos esa noche. Dicen que él no se estaba drogando, pero cuando llegó al local en el que yo trabajo ya estaba drogado; de hecho, no comió”, dijo dos semanas atrás.

La imputación de Madrea dice lo contrario. Payne se hospedó en el CasaSur a la medianoche del domingo 13. A la 1:55 del lunes 14, contactó a Paiz para pedirle cocaína. A las 3:54, el camarero llegaba al hotel, vestido con una remera blanca. En sus conversaciones, le envió a Payne diversas fotos de bolsas con polvo que fueron encontradas en la pericia al iPhone del cantante.