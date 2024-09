“No se perdió, lo hubiésemos encontrado esa misma tarde”, dijo Antonio Benítez, uno de los detenidos por el caso Loan

Antonio Benítez, tío de Loan y uno de los detenidos por la desaparición del niño

Antonio Benítez, tío de Loan Danilo Peña, amplió este viernes su declaración indagatoria en el marco de la causa por la desaparición del nene de 5 años en Corrientes. Ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, volvió a desvincularse del hecho, descartó que el niño se haya perdido y sugirió que podría haber sufrido un accidente que fue encubierto.

La audiencia duró dos horas y se realizó de manera virtual, ya que el imputado por la sustracción y ocultamiento del menor está preso en un penal federal de la provincia de Salta. Al ser consultado sobre si puede aportar algo respecto del paradero del niño, el acusado respondió: “Eso es lo que yo también quiero saber: qué pasó. Mi hijo dice que él se fue a la casa, que se fue cerca del papá”.

Loan Danilo Peña está desaparecido desde el 13 de junio

“La verdad, todo fue muy raro. El chico no se perdió; si no, lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad”, agregó en su declaración, a la que accedió Infobae.

Respecto de este último comentario, le preguntaron si tenía una sospecha específica. “Hay muchas cosas. El tema del botín me resulta raro. Maciel (Walter, el excomisario que lideró la búsqueda del niño en un primer momento) siempre andaba acompañado de un policía, y en el momento del botín estaba solo”, contestó.

Benítez es una pieza clave en el caso, ya que es una de las últimas personas que vio a Loan la tarde del 13 de junio. Incluso, fue quien decidió ese día ir al naranjal a buscar frutas tras el almuerzo en la casa de su suegra, la abuela Catalina: lo acompañaron otros dos adultos que también están presos, Mónica Millapi y Daniel ‘Fierrito’ Ramírez, y seis niños, uno de ellos su sobrino, quien se esfumó en ese lugar y hace 85 días que no hay un rastro sobre su paradero.

La foto del almuerzo del día que desapareció Loan

En su primera exposición ante la jueza Pozzer Penzo, Benítez intentó desligarse de lo que sucedió con Loan. “Ese día llevé a mi señora a cocinar el guiso”, comenzó diciendo en su declaración. Y luego agregó: “Creo que lo llevaron”. Pero no indicó quién o dónde está.

Sobre aquel fatídico día, relató: “Llega Ramírez con la señora y todos los chicos, en eso que estábamos suena el teléfono de Ramírez y él se aleja, habrá hablado unos 15 minutos. Cortó y le dije: ‘Vamos’. Seguimos camino, íbamos hablando, cuando llegamos a 150, 200 metros. Y ahí nos damos vuelta y dije: ‘Falta mi sobrino Loan’. Saco mi teléfono, le llamo a mi señora y le pregunté si estaba Loan ahí, y respondió que no”.

Así, según manifestó, Benítez entró a los campos de la zona y le preguntó a los vecinos, sin tener novedades. Al caer la noche, dijo que buscó con una linterna.

En la causa hubo ocho detenidos; Francisco Méndez fue liberado

Además, el sospechoso negó tener algún vínculo con dos de los detenidos: el capital de navío (RE) Carlos Pérez y la ex empleada municipal María Victoria Caillava, a pesar de que sus hijas y su mujer tenían agendada a Caillava como “tía Victoria”.

“En la comida fue la primera vez que los vi. No suelo ir a la casa de ellos, mi señora es la que va”, dijo en referencia a Laudelina Peña, también detenida por la desaparición de su sobrino y que fue, para la Justicia, quien plantó el botín para desviar la investigación.

Durante el resto de la audiencia de este viernes, Benítez ahondó apenas un poco más en sus movimientos y contactos con otros involucrados en los días previos y posteriores a la desaparición de Loan. También se refirió a su situación personal con sus hijos: “Quiero que todo se resuelva pronto, quiero ir a mi casa. Hace 85 días que estoy que no veo a mis hijos”.