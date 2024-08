Asesinaron en Mendoza a una mujer de un balazo en el pecho: estaba asomada a una ventana de su casa y le dispararon desde la calle

Una mujer fue asesinada en su casa de la ciudad de Las Heras

Luisa Jacinta Coria descansaba en su casa en la ciudad de Las Heras, provincia de Mendoza, cuando fue atacada a balazos. La mujer estaba asomada a una ventana y fue alcanzada por disparos desde la calle. Recibió un impacto de bala en el pecho y murió en el acto. Se investiga si el crimen está vinculado a un conflicto familiar.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en la calle Aguado al 2700, en el barrio Independencia. Vecinos de la zona llamaron al 911 para alertar a la Policía tras escuchar varias detonaciones. Efectivos de la Comisaría 36 se dirigieron rápidamente al lugar.

Al llegar, encontraron a la víctima, de 66 años, tendida en el suelo dentro de la vivienda, con una herida de arma de fuego en el tórax. Minutos después, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron su fallecimiento, según informaron fuentes policiales a Infobae.

En la escena de la balacera se secuestraron vainas servidas de calibre .22 y 9mm. En la causa interviene Gustavo Pirrello, de la Unidad Fiscal de Homicidios, y las primeras informaciones indican que se trató de un ataque premeditado.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Coria tenía problemas con un familiar que se encuentra preso. Así lo relató su hijo, quien vivía con ella en el domicilio, aunque no estaba presente en el momento del hecho. El sitio MDZ agregó que la propiedad ya había sido baleada en otras ocasiones.

La cuadra donde ocurrió el ataque (Google Maps)

En la casa de la mujer no se registraron faltantes, no había desorden en el interior y los accesos no fueron forzados. De esta manera, la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo quedó prácticamente descartada. En consecuencia, los investigadores se enfocan en reconstruir la vida de Coria y en verificar la información que aportó su hijo.

Por otro lado, la fiscalía dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad con el objetivo de obtener alguna pista que lleve al autor o los autores de los disparos.

El crimen de una bombera en Río Negro

Una joven bombera fue asesinada a puñaladas en su casa, en la localidad de Mainqué, ubicada en el departamento General Roca, provincia de Río Negro. La víctima fue identificada como Sabina Antonella Silva, de 22 años, madre de un niño de 4. Por el hecho, hay un detenido.

Antonella Silva, la víctima del femicidio en Río Negro

El crimen ocurrió durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 6. Una vecina alertó a las autoridades tras escuchar gritos que provenían del interior de la vivienda de Silva, situada en la calle 6. En respuesta, personal de la subcomisaría 66 se dirigió al lugar.

Al llegar, los efectivos miraron a través de las ventanas y observaron a un hombre con un cuchillo en las manos. Entonces, ingresaron a la propiedad y encontraron a la joven tendida en la cocina, con múltiples heridas cortantes en el cuerpo.

El sospechoso, un hombre de 32 años, fue detenido de inmediato sin oponer resistencia. Mientras tanto, la víctima fue trasladada al hospital Francisco López Lima, en General Roca, pero su estado era crítico y falleció en el camino.

Los fiscales Marcelo Ramos y Graciela Echegaray están a cargo de la investigación, y ahora tratan de establecer el vínculo entre la bombera y el detenido. Según medios locales, el sospechoso tiene antecedentes penales por robo y hurto a comercios de la localidad. La ropa que llevaba al momento de ser arrestado estaba manchada de sangre. En la casa donde ocurrió el ataque no había nadie más. El hijo de Silva estaba con su padre.