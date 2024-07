Caso Loan: tras más de cuatro horas, finalizó la indagatoria a Daniel Ramírez

Loan Danilo Peña está desaparecido desde el 13 de junio pasado

Luego de la declaración de Laudelina Peña, la investigación por el caso de Loan Danilo Peña continuó este miércoles con las indagatorias a Daniel “Fierrito” Ramírez y Antonio Benítez. Se trata de dos de los tres adultos que estaban con el menor al momento de su desaparición, ocurrida el 13 de junio pasado, cuando salió a buscar naranjas y se esfumó en el paraje correntino Algarrobal.

Ramírez y Benítez están detenidos desde el inicio del caso. Primero, fueron acusados de abandono de persona; luego por captación de personas con fines de explotación; pero cuando la causa la tomó el fuero federal todo cambió. Ahora están imputados por el delito de sustracción de menores, que prevé una pena de prisión de 5 a 10 años.

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y los fiscales federales Mariano de Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, primero le tomaron declaración a Ramírez. Según pudo saber Infobae, la audiencia comenzó a las 11 y finalizó a las 15.20.

El siguiente en ser indagado es Benítez, a quien primero le leerán los cargos por los que se lo acusa, dado que este martes no estuvo en la audiencia virtual de imputaciones, que duró unas cinco horas. Por ende, se prevé que, en caso de que quiera dar su versión ante la jueza, se espera una larga jornada.

La foto del almuerzo tras el que desapareció Loan

Tanto Benítez como Ramírez originalmente estaban citados por la Justicia para el próximo lunes 22 de julio, cuando declararían junto con Mónica Millapi. Pero la jueza adelantó las audiencias tras la segunda indagatoria a Laudelina, quien declaró durante cinco horas y desdijo todo lo que había dicho originalmente.

“Perdón, por mentir en la primera declaración, no fue mi intención, fue del abogado (José) Codazzi (su ex defensor). Yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado que vino a mi casa”, comenzó el testimonio de la tía de Loan.

Luego negó las amenazas que le había endilgado al matrimonio de Caillava y Pérez; y complicó a su marido cuando le consultaron por quién podría haberse llevado a Loan: “Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, eran las tres personas mayores con las que estaba”.

Laudelina también mencionó al policía retirado Francisco Amado Méndez, a quien lo detuvieron horas después de la indagatoria de la tía de Loan. Y señaló al senador provincial Diego Pellegrini como el responsable de haber intentado instalar la versión del accidente a cambio del pago de 50 mil pesos, mediante un acuerdo con su ex abogado José Codazzi.

Caso Loan: 'Fierrito' Ramírez y Antonio Benítez

Así, se espera para este jueves la citación de María Victoria Caillava y su esposo, el capitán de navío (RE) Carlos Pérez, quienes además de la imputación por la sustracción del menor, también están acusados de amenazas.

El viernes será el turno del ex comisario Walter Maciel, mientras que el lunes cerrará esta tanda de indagatorias Millapi.

Noticia en desarrollo