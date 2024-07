Exclusivo: la declaración completa de Laudelina

Laudelina Peña: cinco horas por Zoom desde Ezeiza

Ayer por la noche, durante cinco horas, Laudelina Peña declaró en su segunda indagatoria en el caso Loan. Presa desde el penal de Ezeiza por la sustracción y posible ocultamiento de su sobrino, pidió volver a responder preguntas de la Justicia, de cara a su nueva abogada, Mónica Chirivín.

Infobae accedió a su testimonio de forma completa.

Así comienza, con una puesta en escena:

“Perdon por mentir en la primer declaración, no fue mi intención, fue del abogado Codazzi”, su ex defensor. “Yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado que vino a mi casa. Nos amenazó a mí y a mi hija, fue el 27 a la mañana. 28 a la mañana aparece de vuelta diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió ese mismo día a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó como tenía que hacer la declaración, sino igual íbamos a quedar presas, después nos levantó en el coche que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos que teníamos que declarar, en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes”, dijo.

“Después cambió de auto, nos subió a la camioneta. En Corrientes se subió otro hombre gordo, que él iba a arreglar todo y nos prometió una casa, moto y hasta auto. Nos llevó a un alojamiento, custodiados con un personal de civil que dijo era policía y nos dejó ahí hasta las 2 de la mañana de ahí nos llevó al Juzgado a declarar acompañado por los otros dos. Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija. De ahí declaré, nos llevaron al alojamiento, nos dieron cena, nos tuvieron ahí”. siguió. Poco después, la llevaron a la casa de otro hombre, donde le dieron 50 mil pesos.

“El miedo que yo tengo es contra el abogado y contra los políticos porque no sé que va a pasar de ahora en adelante”, siguió.

