Juicio por Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en 2021: declararon la mamá y la pareja

Tehuel desapareció en San Vicente

Con el testimonio de la mamá y de la pareja de Tehuel de la Torre comenzó este lunes el juicio ante el Tribunal Oral Criminal N°2 de La Plata contra uno de los dos acusados del homicidio agravado por odio a la orientación sexual del joven trans desaparecido desde el 11 de marzo de 2021, un caso que puso sobre la mesa la violencia contra las personas transgénero en la Argentina.

Luis Alberto Ramos es quien está siendo acusado en el juicio que dirigen los magistrados Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo. Oscar Montes, su cómplice, pidió enfrentar a un jurado popular: la fecha de comienzo de este proceso todavía se desconoce. Lo cierto es que, pese a que no se encontró el cuerpo del Tehuel, la Justicia considera que ambos son responsables de la desaparición y del posterior crimen.

Norma Nahuelcurá, madre de Tehuel y patrocinada en la querella por los abogados Flavia Centurión y Cristian González, fue una de las testigos de la primera jornada inicial del debate y contó parte de la vida del joven y del día de la desaparición.

“Tehuel, cuando era nena, se vestía de varón, no le gustaba usar pollera y se juntaba con varones. Un día me dijo que le gustaban las chicas y se cortó el pelo. Tenía una pareja llamada Michael, y tenía un hijo que a Tehuel le decía papá”, relató Norma, según un cable de la agencia NA.

Luis Alberto Ramos, acusado por el crimen de Tehuel

“Cuando me enteré de que estaba desaparecido, le dije a Michael que vaya a hacer la denuncia, pero no se la quisieron tomar porque era menor de edad”, agregó la mujer.

Y siguió, en base a declaraciones que NA recolectó de TN: “Después me enteré de que tenía una entrevista de trabajo con un tal Luigi. Tehuel me dijo que era un amigo, pero no lo conocía. Con el correr del tiempo me di cuenta de que lo estaban buscando y que se llamaba Luis Ramos”.

Luego, declaró Michael, pareja de Tehuel, ante el tribunal, pero antes de hablar pidió que Ramos no estuviese presente en la sala porque “tiene miedo”. Una vez que se cumplió con ese requisito, dijo: “Estuvimos viviendo juntos durante dos o tres años. Nos conocimos por Facebook y nuestro primer encuentro fue en Moreno. Nuestra relación era la normal de cualquier pareja y se llevaba bien con mi hijo”.

El caso que puso sobre la mesa la violencia contra las personas transgénero en la Argentina (Nicolás Stulberg)

Y continuó: “El último día que lo vi estábamos lavando la ropa juntos y recibió un llamado de Luis Ramos que le dijo que tenía una propuesta laboral como mesero. Comió y se fue. Tenía una campera rompevientos azul y un jean. Salió en bicicleta”. Nunca volvería.

Michael relató que fue hasta la casa de Ramos. “Nos atendió desde la puerta. Nos dijo: ‘Si quieren pasar a buscarla, pueden hacerlo’, refiriéndose a él como ella. Y también nos dijo: ‘Cómo voy a hacerle algo si es mi amiga’. Negaba la elección de Tehuel de considerarse varón”.

El caso

En noviembre de 2021, la Justicia resolvió acusar a los dos detenidos por el delito homicidio en contexto de odio a la identidad de género. De esa manera, aunque sin cuerpo, los investigadores asumieron lo que durante estos meses fue una intuición que nadie se animaba a confirmar oficialmente: que el crimen es el escenario más factible.

Uno de los rastrillajes de la búsqueda de Tehuel

Originalmente, Ramos y Montes habían sido acusados por encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y falso testimonio. Sin embargo, a juicio llegan por asesinato.

Ambos acusados, comprobó la fiscal Karina Guyot, fueron los últimos que estuvieron con Tehuel. El joven fue hasta la casa de Ramos ese 11 de marzo de 2021. Algunos testigos aseguraron que fue a acordar cuestiones sobre un trabajo. No está confirmado a qué fue, pero sí se sabe que estuvo allí y nunca volvió a su casa.

Los sospechosos aseguraron a la Policía que Tehuel había estado allí, pero que se fue temprano. Sin embargo, una foto de los tres, tomada a las 20.42 del 11 de marzo en la casa de Ramos y encontrada en la cuenta de Google del joven trans, derribó esa versión.

Tehuel y su padre

Además, los investigadores encontraron la campera del joven y su celular prendidos fuego en la puerta de la casa de uno de los acusados y meses más tarde las pruebas de ADN confirmaron que una mancha de sangre hallada en la pared interior del hogar de Ramos coincidía con el patrón genético de la familia del joven desaparecido.

En los meses que siguieron, la fiscal Guyot ordenó varios allanamientos y rastrillajes con policías y antropólogos en basurales, campos, bañados y hasta en un santuario de San La Muerte y en un criadero de chanchos. Todos los procedimientos terminaron sin éxito.

Tal como en el caso de Loan Danilo Peña, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece desde marzo de 2022 una recompensa de $5 millones por quien aporte datos certeros para encontrar los restos de Tehuel y que sigue vigente.

La recompensa para esclarecer la desaparición y muerte de Tehuel