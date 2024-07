Macarena, hija de Laudelina Peña, dijo que su madre declaró “bajo amenaza” de su abogado: “Creo que a Loan lo llevaron”

Macarena, la hija de Laudelina Peña, denunció amenazas y dijo que cree que a Loan se lo llevaron

Macarena, hija de Laudelina Peña y prima de Loan, el niño de 5 años desaparecido el 13 de junio en Corrientes, habló con la prensa este martes en una rueda de prensa realizada en 9 de Julio y denunció amenazas, tanto a ella como a su madre, por parte de quien ya no es su abogado, José Codazzi. La joven asegura que vive estos días con “mucho miedo”, pidió protección y apuntó también contra la Policía de Corrientes.

En sus respuestas, Macarena indicó que aquella declaración de su madre ante la justicia provincial en la que dijo que a Loan lo había atropellado la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava “fue bajo amenaza”.

“Esa declaración fue bajo amenaza, fue una estrategia que él armó presionándonos. Él ya le había dicho que se tenía que adelantar a que (Patricia) Bullrich la detuviera, porque si hubiera estado detenida no hubiera podido decir eso que inventó él”, acusó.

A Laudelina “la amenazaron”, al menos según su hija, quien insistentemente manifestó el temor que siente, tanto por ella como por sus hermanos.

“La amenazaron. El abogado nos dijo que la ministra nos iba a mandar una orden para detenernos a las dos. El abogado me dijo que habían encontrado una llamada en mi teléfono que era de 20 minutos y era muy comprometedora y a mí me dio mucho miedo. Yo sé que no tengo nada que ver, pero me dijo eso. Y a mi mamá le dijo que nadie le iba a creer que había encontrado una zapatilla, que cómo entre 20 mil personas que buscaban fue justamente ella. Fue muy insistente, tuvimos mucho miedo a lo que se venía, estábamos en un momento muy vulnerable. Era para presionarnos”, resaltó Macarena ante los micrófonos que la rodeaban.

Desmintió una vez más la hipótesis de que a Loan lo atropellaron: “Yo no he visto ningún accidente”, señaló, y agregó que, además de las amenazas, Codazzi les prometió “una casa y una moto” a cambio de esa declaración.

“Yo creo que (a Loan) lo llevaron y que toda la policía está implicada en esto”, apuntó también contra las fuerzas de seguridad provinciales.

La joven, por otro lado, informó que a la nueva abogada que envió para representar a Laudelina “no la dejan entrar” al penal de Ezeiza, donde está detenida desde el sábado.

“Tengo mucho miedo, que nos saquen de acá, que nos lleven a otro lugar. Tengo miedo por mis hermanos”, concluyó entre lágrimas Macarena, tras una breve comunicación telefónica con su madre.

Laudelina Peña está detenida en el penal de Ezeiza

Por su parte, la jueza del caso Cristina Pozzer Penzo ordenó iniciar una causa paralela para investigar las supuestas amenazas que habría padecido Laudelina, según informó Noticias Argentinas. Además, pidió identificar a las personas que están a cargo de los hijos de la mujer. Asimismo, instruyó que los menores no sean visitados por terceros, a menos que exista una autorización judicial.

Recientemente, Camila, esposa de Diego “Huevo” Peña, también confesó, en diálogo con TN, que al día 11 de la desaparición de Loan fue sobornada por cuatro hombres que llegaron a la casa de la abuela Catalina pidiendo hablar con ella. Según reveló, estas personas cuyos nombres dijo no recordar, ya habían estado hablando con Laudelina ocho días después de que el menor desapareció.

“Me amenazaron. Querían que yo inculpara a cualquiera de los que estaban detenidos. Ellos llegan, normal, solicitan dialogar conmigo y ahí empezaban a decirme que ‘si esto llega al fuero federal’, me iban a sacar a la nena, a enviar presa a otro lugar. ‘Mirá que allá adentro, te juegan’, me decían. Son cosas típicas de un susto que quieren provocarte”, comenzó a relatar sobre aquel episodio.

La joven continuó: “Ellos empezaron a hacer que tenga miedo. Después, me grababan audios, pero cuando hacían supuestas preguntas, que me seguían amenazando, pausaban para que yo dijera ‘sí, voy a inculpar a alguien’. Pero siempre me negué, les decía ‘voy a pensarlo’. Inculpar a alguien, no podía porque mi hija siempre quedó con Benítez y Millapi”.

“Me dejaban para que yo pensara y dijera anónimamente ‘yo culpo a tal persona’. Después me ofrecieron que me iban a trasladar de acá a otro lugar con una nueva vida. Dijeron muchos lugares pero el que más recuerdo era Brasil”, aseguró en conversación con el medio.

Al ser consultada sobre si estas cuatro personas eran policías, Camila respondió: “Para mí, sí. Pero no sé a quién protegían”. Según afirmó, todos estaban vestidos “de civil”. Además, agregó que ese día estaban presentes su hija; su esposo, Diego “Huevo” Peña; Catalina y Laudelina.

Más temprano, después de que hablara Macarena, Fernando Burlando, abogado de la familia de Loan, habló con la prensa en Goya, donde mantuvo una reunión con la jueza de la causa. Para él, “el guion armado por Laudelina es irrisorio, infantil, no cierra por ningún lado”.

“Es un armado que Laudelina no está en condiciones de realizar por sí misma. Es factible que le hayan sugerido manifestarse de esta manera porque también lo han hecho con algún otro protagonista de esta investigación. A mí en Corrientes ya no me llama nada la atención”, manifestó.

Para él, está claro que a Loan “le sacaron el botín y lo entregaron para plantarlo como prueba falsa en el campo a Laudelina”.

Burlando advirtió también que “si bien se está avanzando en la investigación acerca de dónde puede estar Loan, hay mucho desconcierto”. Luego, anunció que en los próximos días viajará a Paraguay y a Bolivia buscando información sobre el posible paradero de Loan.

Buscarán ADN de Loan en ropa secuestrada en la comisaría del pueblo

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio

Este lunes, los fiscales ordenaron nuevas pericias a prendas de vestir que fueron incautadas durante un allanamiento en la comisaría de 9 de Julio que controlaba Walter Maciel, el comisario preso por encubrimiento. La meta: hallar ADN de Loan.

“Se dispuso la extracción de un perfil de ADN de Loan Danilo Peña, a partir de las prendas de indumentaria incautadas en el allanamiento que tuvo lugar el 5 de julio en la comisaría de la localidad de 9 de Julio y que oportunamente no habían sido puestas a disposición de la investigación desplegada en el fuero federal, pese a su intervención en el caso desde el 25 de junio pasado”, informó un comunicado de la Procuración en el sitio Fiscales.gob.ar.

Y añadieron: “Esta medida buscará generar un perfil indubitable del niño para eventuales análisis con nuevas muestras que puedan obtenerse, así como las ya existentes que complemente el perfil de su grupo familiar”.

Esta pericia es de particular interés, ya que si se obtiene un perfil de ADN indubitable, podrá cotejarse con las muestras de ADN de un varón halladas en el el guardabarro derecho delantero de la camioneta de Carlos Pérez, el principal acusado. También se cuenta con muestras de los padres de Loan, tomadas por la Policía Federal y la Policía de Corrientes.