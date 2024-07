Buscarán ADN de Loan en ropa secuestrada en la comisaría del pueblo

Loan Danilo Peña, la víctima

Pasaron 26 días desde que Loan Danilo Peña desapareció. La última vez que se lo vio fue en el paraje rural Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. El menor de apenas 5 años había ido a la casa de su abuela Catalina, junto a su padre José, a un almuerzo al que asistieron 14 personas, entre ellos los acusados de su desaparición. La búsqueda para encontrarlo continúa, con tareas realizadas por cuatro fuerzas de seguridad, tres fiscales. Hay siete imputados detenidos por el hecho, entre ellos su tía Laudelina, acusada de la posible sustracción y ocultamiento del chico. Sin embargo, Loan sigue sin ser encontrado, vivo o muerto. Así, siguen las tareas.

La causa está investigada por la fiscal Mariano de Guzmán, titular de la Fiscalía Federal de Goya, junto al fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal Alejandra Mangano, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), bajo la firma de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Ayer lunes, los fiscales ordenaron nuevas pericias a prendas de vestir que fueron incautadas durante un allanamiento en la comisaría de 9 de Julio que controlaba Walter Maciel, el comisario preso por encubrimiento. La meta: hallar ADN del chico desaparecido

“Se dispuso la extracción de un perfil de ADN de Loan Danilo Peña, a partir de las prendas de indumentaria incautadas en el allanamiento que tuvo lugar el 5 de julio en la comisaría de la localidad de 9 de Julio y que oportunamente no habían sido puestas a disposición de la investigación desplegada en el fuero federal, pese a su intervención en el caso desde el 25 de junio pasado”, informó un comunicado de la Procuración en el sitio Fiscales.gob.ar.

“Esta medida buscará generar un perfil indubitable del niño para eventuales análisis con nuevas muestras que puedan obtenerse, así como las ya existentes que complemente el perfil de su grupo familiar”, añadieron. Esta pericia es de particular interés, ya que si se obtiene un perfil de ADN indubitable, podrá cotejarse con las muestras de ADN de un varón halladas en el el guardabarro derecho delantero de la camioneta de Carlos Pérez, el principal acusado. También se cuenta con muestras de los padres de Loan, tomadas por la Policía Federal y la Policía de Corrientes.

El encuentro tuvo lugar en el paraje rural el Algarrobal en 9 de Julio, Corrientes

La ruta del caso hasta hoy

Ya transcurrieron más de tres semanas de hipótesis que cobran y pierden fuerza constantemente. Por el caso, hay siete imputados y detenidos: Antonio Benítez (el tío); Daniel “Fierrito Ramírez” y Mónica Millapi (una pareja amiga del tío); Carlos Pérez y María Victoria Caillava (el matrimonio conformado por el capitán de navío retirado y la ex funcionaria municipal); Walter Maciel (el comisario que intervino en la investigación en un principio) y Laudelina Peña (la tía).

La primera hipótesis, durante el comienzo de la investigación, sostenía que el menor se había perdido. Los fiscales a cargo pertenecían a la Justicia correntina, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry. La teoría que pesaba consistía en que Loan había ido junto a su tío, Ramírez, Millapi y otros niños a buscar naranjas cerca de la casa de la abuela. Allí, se habría extraviado. En consecuencia, los tres adultos fueron los primeros detenidos y estaban acusados por abandono de persona. Sin embargo, esta premisa quedó sin efecto posteriormente.

Luego, comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de que Loan haya sido secuestrado con fines de trata. AsCarlos Pérez y María Victoria Caillava se convirtieron en los principales sospechosos y fueron detenidos. Sus dos vehículos, una camioneta Ford Ranger y un auto Ford Ka rojo fueron peritados: en los dos, los perros detectaron el olor del menor. Castillo y Barry enviaron la causa a la Justicia federal.

En la camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, detectaron el olor de Loan

Pero, días más tarde, Laudelina, tía de Loan y mujer de Antonio Benítez, sorprendió con una nueva teoría: un accidente. Según su relato, el matrimonio de Pérez y Caillava habría atropellado a su sobrino y la habría amenazado para que guardara silencio. En su indagatoria del viernes pasado, confesó que plantó el botín de Loan, que había sido encontrado en el naranjal, donde era buscado para desviar la investigación. La mujer quedó detenida el 5 de julio. Desde entonces, Laudelina está presa bajo prisión preventiva en una celda en el penal de Ezeiza.

Sin embargo, este domingo, Macarena, hija mayor de Laudelina, declaró ante la Justicia y desmintió la versión de su madre. La joven, que también participó del almuerzo antes de la desaparición de Loan contó que su madre, beneficiaria de planes sociales, sufrió amenazas y que le habrían prometido una casa y un auto a cambio de declarar que Loan fue atropellado.

La causa está en manos del fiscal Mariano de Guzmán, titular de la Fiscalía Federal de Goya

“Todos los que estuvieron tienen que ser investigados. Luego, vamos a tomar profundas medidas para ir reparando este tremendo dolor”, dijo el gobernador de Corrientes Eduardo Valdés en diálogo con la prensa, durante la noche de este lunes, desde Tucumán. Mientras, se llevaban a cabo diferentes marchas en la provincia para exigir justicia y pedir por la aparición con vida de Loan.

“A Loan tenemos que seguir buscándolo hasta que aparezca, o sea va a aparecer y va a aparecer con vida. El tema es que si nos abrazamos a estas ideas de que él está muerto, no lo vamos a buscar más vivo”, comentó Fernando Burlando, abogado de la familia del niño, en conversación con los medios. Para el letrado, la idea de quienes afirman la teoría del accidente tiene como fin desorientar la investigación. “Uno cuando quiere imponer la muerte de alguien, cuando quiere decir que una persona deja de vivir, es para que no lo busquen más, y es lo que no tenemos que hacer”, sentenció. Para Burlando, que representa a los padres del menor, Loan fue captado “con fines de venta”.