La indignante confesión de “La Hiena Humana” sobre el crimen del taxista: “Lo abracé y le metí el cuchillo”

El hecho ocurrió el 13 de diciembre de 2022 en Córdoba

Roberto José Carmona, apodado “La Hiena Humana” volvió a sorprender al tribunal que lo juzga, pero esta vez afectó a los familiares de la víctima, Javier Bocalón, el taxista al que asesinó el 13 de diciembre de 2022. En medio de la segunda audiencia por el crimen ocurrido en Córdoba, confesó detalles del crimen que cometió a sangre fría: “Lo abracé y le puse la cuchilla en el cogote, le entré un poco”, exclamó.

La declaración generó impacto en el padre y la hermana de Bocalón. Consternados por cada palabra que pronunciaba Carmona, quedaron sumidos en la desesperación y el enojo.

Desde que comenzó el juicio por el crimen del taxista, el delincuente declara desde una cabina de vidrio para asegurar las máximas condiciones de seguridad. Es que por su comportamiento y prontuario, temen que escape o agreda a alguno de los presentes en la sala.

Fue desde allí que, este miércoles, relató minuciosamente la secuencia de aquel día cuando ejecutó a Bocalón. “Le hice señas y apareció el hijo del hombre manejando”, dijo haciendo referencia a Raúl Bocalón, hijo del taxista asesinado, quien se encontraba dentro de la sala, según informó el medio local El Doce.

Javier Bocalón, el taxista asesinado el 13 de diciembre de 2022 en Córdoba

Y prosiguió su relato: “Me convidó un poco de agua y le agradecí. Le dije que parara porque mi primo se iba a sumar al viaje. Eran mentira, mi primo no existía”. Fue en ese instante cuando empezó el tramo más cruel de su historia: “Ahí lo ataco. Lo agarré del cuello y le metí el cuchillo”.

Ante sus crudas palabras, la hermana de la víctima y su padre, ambos en shock por lo que estaban presenciando, comenzaron a gritar. El ambiente en la sala comenzó a tensarse a medida que pasaban los minutos. Fue en ese momento cuando el juez Marcelo Nicolás Jaime debió interceder. “Créame que desde el tribunal lo entendemos, entendemos el dolor que sienten en este momento y nos solidarizamos. Les pido por favor que terminemos con este trámite. Si no me veré obligado a pedirles que se retiren y no lo quiero hacer, pero si es necesario lo debo hacer”, le pidió a Raúl Bocalón, intentando restaurar la calma en el lugar.

"Le dije ‘bajate loco porque te mato’. Y me dijo ‘no me robés la herramienta de trabajo’ y le empecé a dar", confesó Roberto José Carmona sobre el crimen

Pero “La Hiena Humana” continuó. “Quiero decirle al papá de la víctima que entiendo su posición. Cuando un ser amado nos es arrebatado queremos saber la verdad”, le dijo a quien permanecía en la sala porque le mataron a su hijo en 2022. Y arrojó: “Usted pidió que hubiera justicia y bueno, la justicia es esta mierda que nos toca a todos. De una manera u otra todos estamos involucrados en lo mismo”.

Posteriormente, siguió recordando aquella estremecedora escena en que efectuó el crimen. “Lo abracé y le puse la cuchilla en el cogote, le entré un poco”, detalló.

Roberto José Carmona declaró este miércoles en la segunda audiencia y detalló cómo fue el momento en que ejecutó a Javier Bocalón en Córdoba

Así, empezó a profundizar los segundos más trágicos del momento: “Se lo pedí con cortesía y no entendió. Le dije ‘bajate, loco, porque te mato’. Y me dijo ‘no me robes la herramienta de trabajo’ y le empecé a dar. No sé cuántas puñaladas le di”.

Pero eso no fue todo. También volvió a culpar al taxista por el hecho en el que impactaron contra un árbol, en medio del ataque. “Choco porque los pies de él estaban en los pedales del auto y no me permitían manejar. Por distraerme sacando eso, que incluso creo que le meto una puñalada en la pierna, no estoy seguro, choco intentando sacar los pies de él”, se excusó.

“Tenía un objetivo que no lo voy a decir porque me puede servir a futuro”, fue la impactante frase que arrojó minutos antes de concluir.

Al finalizar la audiencia, los familiares dialogaron con la prensa local. “Tiene en su mente cada detalle de todo lo que hizo”, manifestó su hermana. Y añadió: “Yo me enfoco únicamente en lo que es la muerte de Javier. Por eso mi enojo y por eso, también, casi me sacan de la sala. Es importante no olvidarse de la víctima”.

Por su parte, el padre señaló: “Ese psicópata no sabe qué es lo que está bien y qué está mal. No sabe, no tiene normas”. Además, dijo que el acusado “no maneja sus emociones”. “Quiere ser la figura del juicio. Llega a querer enardecerte, es lo que busca para sentirse el protagonista del tema”, subrayó en diálogo con los medios.