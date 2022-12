Tenía 42 años y había salido a trabajar en el entretiempo de Argentina-Croacia: quién era el taxista asesinado por Roberto Carmona en Córdoba

Roberto Carmona, el asesino que intentó darse a la fuga cuando se encontraba de visita transitoria en la ciudad de Córdoba para visitar a su novia.

La tarde del martes pasado no era una más en la ciudad de Córdoba. Tampoco en el resto del país, debido a que la selección argentina se jugaba el pase a la gran final del Mundial Qatar 2022 frente a Croacia. El primer tiempo fue mejor de lo que uno podía pensar y la albiceleste se fue al descanso ganando 2 a 0. Quizás, ese resultado parcial haya servido para que Jesús Javier Bocalón decidiera que el entretiempo era un buen momento para retomar el servicio con su taxi, pero lo que jamás imaginó es que en su camino al vehículo sería interceptado por Roberto Carmona, un peligroso criminal que cumple perpetua en el Complejo Penitenciario de Sáenz Peña de Chaco por violar y fusilar a Gabriela Ceppi (16) en 1986, pero que en ese momento gozaba de una salida transitoria para visitar a su novia. En ese marco, inició su intento de huida y tomó de rehén a Bocalón, quien finalmente murió a causa de las heridas que le propinó su captor.

Bocalón, de 42 años y con varios años en la profesión, se dirigía a su auto para ponerlo en condiciones cuando, de un momento a otro, fue interceptado por Carmona, según informaron los investigadores a cargo del caso. Acto seguido, el peligroso asesino amenazó al chofer para que lo llevara, y los detectives creen que en medio del viaje el secuestrador sacó un cuchillo, intentó tomar el control del volante y terminó provocándole dos cortes en las piernas y uno en el cuello al taxista.

Durante esa apremiante situación, Bocalón perdió el control de su taxi y se estrelló contra un poste en el cruce de Santa Ana y Félix Paz. La impactante colisión quedó registrada en una cámara de seguridad apostada en la zona. Cuando los agentes arribaron a la escena, verificaron que el conductor estaba muerto.

De acuerdo con lo informado por la jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, se constató que la muerte de Bocalón fue consecuencia de las puñaladas que le propinó Carmona en su intento por tomar el volante.

Raúl, el papá de la víctima, todavía no encuentra respuestas que expliquen el fatal desenlace de su hijo. “Lo que uno lamenta es que sucedan cosas que se podrían haber evitado”, manifestó este miércoles el hombre, durante una entrevista para “Arriba Córdoba” (ElDoce).

El padre de la víctima contó al citado medio que le llamó la atención no ver el taxi en su casa, pensó que su hijo estaba viendo el partido con amigos. “Él estuvo trabajando, tengo dos hijos, uno trabaja a la mañana el otro a la tarde, cuando vino el más chico que trabaja hasta la 1 de la tarde, allá salió y digo, queres laburar, laburá hasta la hora del partido. Se fue y volvió cuando estaba el partido”. Y continuó: “Luego vi que no estaba. Y ahí se juntan los muchachos en Club las Palmas, en un kiosco a ver el partido, digo bueno se debe haber ido con los amigos y cuando veo el auto no estaba. Digo qué raro que se haya ido en el auto. Debe haber sido, bueno como no había taxis, quizás se habría ido a hacer un par de viajes”.

Javier Bocalón, el taxista tomado como rehén por Roberto Carmona

“Y bueno después me llama un sobrino que vive por esa zona que el auto estaba ahí, y así me enteré”, lamentó entre lágrimas..

Durante su testimonio, Raúl también cuestionó el beneficio que le concedieron a Carmona en 2014. “Si supiera el nombre del juez que lo autorizó a salir, a ese voy y lo mato. Tengo 70 y pico… ¿qué me pueden hacer? Cárcel domiciliaria”, planteó sin temor a una posible condena.

El impresionante choque en el que falleció Bocalón quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Como se ve en el video en cuestión, tras el impacto, el criminal se bajó del auto con un bolso en la mano y salió corriendo. A los pocos metros, de acuerdo con la reconstrucción que lograron hacer los investigadores, asaltó a una mujer a la que le robó un auto que luego chocó.

Roberto José Carmona - Se fugó de la cárcel durante la clasificación de Argentina a la final del Mundial, mató, robó, chocó y fue recapturado Crédito: La Voz

Para ese momento, la Dirección General de Investigaciones Criminales, conjuntamente con efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP), el Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) y Unidades Especiales, habían montado un operativo cerrojo en la zona Sur de la ciudad capital. Así, dos horas después de su huida, Carmona fue recapturado.

De acuerdo con los medios cordobeses, el Servicio Penitenciario de Chaco no había avisado a la Policía de Córdoba acerca de la presencia del delincuente en la provincia.

Pero el escape y recaptura de Carmona, puso bajo la lupa la cadena de responsabilidades del caso. En ese contexto, ayer seis guardias fueron detenidos e imputados por “favorecimiento a la evasión”. Los agentes, que hasta esta tarde estaban alojados en la cárcel de Bouwer de Córdoba, pertenecen al Servicio Penitenciario de Chaco y formaban parte de la comitiva de custodia de Carmona que, el martes, mientras Argentina jugaba contra Croacia por el Mundial de Qatar, se fugó de un domicilio en el barrio cordobés “Las Violetas”, cuando visitaba a su pareja en una salida transitoria autorizada por la Justicia.

Recaptura de Roberto Carmona en la ciudad de Córdoba.

Como consecuencia de la fuga de Carmona, quien fue recapturado unas horas después en un mega operativo del que participaron la Dirección General de Investigaciones Criminales, conjuntamente con efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP), el Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) y Unidades Especiales, los seis penitenciarios fueron imputados por el fiscal cordobés, Horacio Vásquez, que investiga la causa.

“Tenemos los elementos suficientes para atribuir este delito. Estamos recolectando elementos de prueba para ver si se trató de una fuga con complicidad dolosa, o si se trató de una mera negligencia por parte del personal penitenciario”, aseguró Vásquez.

