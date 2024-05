Atropellaron a dos adolescentes en La Matanza: el conductor huyó y es intensamente buscado

El conductor conducía con exceso de velocidad y por el Metrobús de La Matanza

Dos adolescentes fueron atropelladas por un auto en La Matanza. El conductor circulaba con exceso de velocidad por un carril prohibido. Tras el siniestro, huyó del lugar y ahora es intensamente buscado.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en las calles Ruta 3 y León Gallo, localidad de San Justo, donde un vehículo de color gris, cuyo modelo no fue especificado, embistió a las dos víctimas, identificadas como Candela y Daiana, ambas de 16 años, mientras cruzaban por la senda peatonal.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El1 Digital, por el impacto, las jóvenes fueron lanzadas a más de 15 metros de distancia. Ante este escenario, el conductor se dio a la fuga por la calle José Ignacio Rucci, en dirección a la cancha de Almirante Brown y aún permanece prófugo de la Justicia. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona, por lo que el accidente se puede observar en el video que encabeza esta nota.

Una de las hipótesis que baraja la Justicia apunta a que el conductor salía de un boliche cercano, mientras que la otra sostiene que la persona que conducía salía de un hotel ubicado en la misma zona, debido a las declaraciones de quienes presenciaron el hecho, según la información del medio Infocielo.

Sin embargo, las autoridades buscan reconstruir el trayecto que realizó el vehículo para poder dar con el conductor.

Tras el siniestro, las víctimas fueron asistidas por los testigos y luego trasladadas a distintos centros de salud para ser atendidas. En ese sentido, Daiana fue llevada al Policlínico de San Justo, mientras que Candela fue atendida en el Hospital Paroissien, de Isidro Casanova.

El lugar en donde ocurrió el hecho

De igual forma, esta última debió ser trasladada al Sanatorio Güemes de CABA, donde será operada de su cadera. Al respecto, su hermana informó a El1 Digital que su estado de salud es grave, puesto que sufrió diversas heridas y una fractura en una de sus piernas.

“Tienen que ponerle clavos desde la cintura hasta el tobillo. También necesita placas de titanio en el hombro y el omóplato”, aseguró. Por otro lado, Daiana sufrió una fractura de maxilar y múltiples golpes en el cuerpo, pero ya fue dada de alta.

En una comunicación con Telefé Noticias, la madre de Daiana, Lorena, contó cómo se enteró de lo que había sucedido. “Cuando me llamaron y me contaron lo que pasó, me desesperé. Sinceramente, pensé que mi hija estaba muerta”, expresó.

Con respecto a la información que tienen sobre el conductor, la mujer mencionó que “no se sabe nada más que lo que se ve en los videos”. “Solo se distingue que se trata de un auto negro con vidrios polarizados. Con la velocidad a la que pasó, no se llega ni a ver la patente. No logramos conseguir nada más”, agregó.

Por esto mismo, la familia llama a cualquier testigo del hecho a prestar su declaración para poder dar con el responsable.

Semanas antes, un hecho conmocionó a otra ciudad bonaerense, cuando una influencer arrolló a un motociclista que trabajaba como delivery en La Plata. La joven de 20 años, identificada como Felicitas Alvite, de 20 años, conducía con exceso de velocidad, se saltó un semáforo en rojo y terminó con la vida de Rubén Armand, de 35 años.

El siniestro vial ocurrió el pasado 12 de abril a la madrugada sobre la avenida 13, entre 531 y 532, de la localidad de Tolosa y quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales. Las imágenes fueron claves en la investigación que lleva adelante el fiscal Fernando Padován, quien imputó a la joven por el delito de “homicidio simple con dolo eventual y pidió la detención al juzgado que interviene en la causa”. Tras entregarse, Alvite permanece detenida.