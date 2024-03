Un comisario retirado de la Federal mató a un ladrón que quiso robarle en Avellaneda

Un comisario de la Federal mató a un ladrón que quiso robarle en Avellaneda

Un comisario mayor retirado de la Policía Federal mató esta tarde a un presunto delincuente de 20 años que intentó robarle el auto junto a un cómplice en el partido de Avellaneda, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El violento episodio ocurrió esta tarde sobre la avenida Arredondo, entre Sarmiento y Antole France, en el Sur del Conurbano, en inmediaciones a la Villa Argentina. En ese punto, dos ladrones interceptaron la marcha de un Peugeot 408 en el que circulaba el ex policía de 55 años.

De acuerdo a la versión de la víctima del asalto, los dos jóvenes se abalanzaron sobre el vehículo, al tiempo que lo apuntaban con armas en la mano.

Amenazado, el policía retirado efectuó varios disparos con su pistola calibre 9 milímetros. Uno de los tiros impactó en la parte superior del cráneo de uno de los ladrones, quien cayó herido en ese mismo momento, mientras que su cómplice huyó en dirección al asentamiento.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad particulares. Las imágenes, que fueron dadas a conocer por TN, muestran a un joven acercándose corriendo al Peugeot plateado del ex efectivo. Desde el interior, el conductor dispara al menos dos veces, y el asaltante, que parece llevar un arma en la mano, cae al asfalto.

Luego, el ex comisario abre la puerta de su vehículo y sale, guarda el arma y toma su celular. Al mismo tiempo, patea algo que está en el piso, creen que se trata del arma que llevaba el delincuente muerto. En pocos segundos, vecinos y otras personas se acercan a auxiliarlo.

Tras un llamado de emergencia, llegó al lugar una ambulancia del SAME y los médicos constataron la muerte del presunto delincuente, identificado como Franco Ariel Bordón, quien poseía varios ingresos en comisarías de Avellaneda por hechos delictivos.

En el caso tomó intervención la fiscal María Alejandra Olmos Coronel de la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.

Asesinaron a un prefecto durante un intento de robo en Villa Fiorito

Un agente de la Prefectura Naval Argentina fue asesinado ayer lunes en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, durante un intento de robo cometido por un grupo de delincuentes que intentaron quitarle su camioneta. “Los responsables van a pagar por lo que hicieron”, manifestó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El violento episodio se produjo en la intersección de Mario Bravo y Ginebra, el límite de Villa Centenario y Fiorito, informó el portal SM Noticias. Allí el efectivo, identificado como Rafael Carlos Loira, fue abordado por los asaltantes que se movilizaban en un Volkswagen Fox con intenciones de sustraerle su vehículo, un Renault Duster.

El prefecto se resistió y resultó herido de bala. En medio del enfrentamiento, Loira recibió un disparo en el abdomen. Murió poco después de llegar a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de la zona.

“El domingo cumplimos 28 años de estar juntos y yo me estaba tomando los martes para descansar. Íbamos a festejar el martes por el tema del trabajo, pero bueno estoy festejando otra cosa, me quedé sola realmente, no pensé que iba a quedarme sola”, se lamentó su esposa Sonia en diálogo con TN, tras el crimen.