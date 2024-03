“Hoy íbamos a festejar nuestro aniversario de casados”: el dolor de la mujer del prefecto asesinado en Lomas de Zamora

Habló la mujer de Carlos Loira, prefecto asesinado en Villa Fiorito

Este lunes, el agente de la Prefectura Naval Argentina, Carlos Loira, fue asesinado un intento de robo de su camioneta en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. El prefecto fue abordado por los asaltantes, que se movilizaban en un Volkswagen Fox, con intenciones de sustraerle su vehículo, un Renault Duster, en la intersección de Mario Bravo y Ginebra. Loira recibió un tiro en el abdomen y murió poco después de llegar a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de la zona.

Su mujer, Sonia, realizó declaraciones públicas este martes, e hizo referencia a los momentos previos al crimen. “Me dijo ‘bajate de la camioneta, voy yo’. Él venía de trabajar y antes de salir me dijo: ‘¿no me vas a dar un beso?’. En el alboroto le doy un beso, se va y a los cinco minutos me llamaron”, manifestó.

Y agregó: “Me llamó una mujer desesperada, me dice ‘vení por favor, que le quisieron robar a tu esposo, está tirado en la calle. Vení, vení’. Y bueno lo llamé a mi hermano que vive en frente del negocio y salimos volando. Ya cuando fuimos lo vimos muy malherido, no venía la ambulancia y decidimos levantarlo porque yo ya no quería esperar más. Le hablaba, le di respiración, lo levantamos como pudimos entre todos. Lo puse en mi regazo y nos fuimos al UPA”.

Sonia, la esposa de Carlos Loira, que eran más de tres los asaltantes que cometieron el crimen

“Hicieron lo que pudieron y salieron a decirme que estaba fallecido y que tenía que esperar, que no me iban a poder entregar el cuerpo porque tenían que esperar la autopsia. Estoy esperando eso, que me llamen, que nadie me llamó”, reveló Sonia.

Sobre los asesinos de su esposo, la mujer contó: “Eran más de tres, seguro, y estaban en un Corsa gris. Por los impactos de bala debe haber sido que los tres estaban armados. Él recibió solo un disparo”.

Por su parte, Sonia reveló que se trataba de una fecha especial para la pareja, ya que habían cumplido un nuevo aniversario de casados, y que por estas horas lo iban a celebrar. “El domingo cumplimos 28 años de estar juntos y yo me estaba tomando los martes para descansar. Íbamos a festejar el martes por el tema del trabajo, pero bueno estoy festejando otra cosa, me quedé sola realmente, no pensé que iba a quedarme sola”.

Carlos Loira fue abordado por asaltantes y falleció de un disparo en el abdomen

Además, la mujer aseguró sentirse responsable por lo sucedido, ya que Loira salió en su camioneta para cumplir con parte del trabajo de ella. “Ahora tengo que estar fuerte para mis hijos. No sabía cómo decirles que me perdonaran, que por culpa de mi trabajo los dejé sin papá. Yo en eso me siento culpable, porque él siempre me decía que dejara de trabajar, que no íbamos a arreglar. Y yo tenía miedo que él se vuelva a poner el uniforme. Porque él trabajaba de civil, entonces yo le decía ‘no deja, si yo voy a estar en la puerta en la casa de mi papá no pasa nada no voy a pagar más alquiler’”, expresó.

Y concluyó: “Nunca pensé que iba a pasar por esto, jamás”.

El posteo de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, luego de conocido el asesinato de Loira, se pronunció a través de sus redes sociales. “Lamento profundamente el asesinato del prefecto Rafael Carlos Loira. Para mantener a su familia tenía su verdulería y estaba haciendo un reparto. Se enfrentó contra tres criminales y lo fusilaron”, informó la titular de la cartera de Seguridad en su cuenta de X (ex Twitter).

Y agregó: “Vamos a ir por ellos. Todos los responsables van a pagar por lo que hicieron”.