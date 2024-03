La Matanza: delincuentes emboscaron a una familia, los amenazaron a tiros y les robaron el auto

Violento robo de un auto a una familia en San Justo

La inseguridad no da tregua en el conurbano bonaerense. En las últimas horas se viralizaron imágenes de un violento robo automotor en las calles de la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza, una de las zonas donde más episodios delictivos se registraron en el último tiempo. En este caso, las víctimas fueron una pareja y su bebé, a quienes los delincuentes armados les apuntaron y amenazaron con disparos al aire.

El ataque ocurrió en la calle Rivera Indarte al 2800. Allí, la familia fue encerrada por los ladrones, que eran al menos cuatro y se movilizaban en dos vehículos. Según se observa en el video tomado por una cámara de vigilancia, los asaltantes les cortaron el paso a las víctimas ubicando sus rodados uno por delante y otro por detrás. A continuación, dos de los asaltantes descendieron y uno abrió fuego con la intención de intimidarlos.

La mujer, con su bebé en brazos, se bajó del auto de inmediato y se alejó. El conductor hizo lo propio con las manos en alto. No se resistieron al robo y solo atinaron a pararse contra una pared, esperando que el angustiante momento pasara lo más rápido posible. Pese a ello, al escapar, los delincuentes volvieron a gatillar: efectuaron seis tiros sin ningún sentido. En la filmación que se muestra en la apertura de esta nota se oyen las detonaciones.

La situación, por fortuna, no pasó a mayores para las víctimas, quienes quedaron lamentándose sobre la vereda. Otro automovilista, testigo de la situación, frena por un instante y parece intercambiar palabras con la familia que acababa de vivir el dramático momento.

El caso se conoció horas después de otro violento ataque en San Justo: Jorge Bóveda, de 58 años, fue asaltado por ladrones que le robaron la moto y le dispararon antes de escapar con el vehículo. Tres de los tiros lo hirieron en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla.

Ese robo ocurrió cerca de las 20 de este lunes, cuando la víctima volvía a su casa del trabajo, en la intersección de Lezica y San Martín del barrio San Nicolás en San Justo. En ese sitio fue interceptado por dos motos.

“Me siguieron dos motos, aceleré y se me cruzó un auto, por lo que terminé patinando y cayendo al suelo. Ahí se me abalanzaron y me apuntaron”, contó a TN.

La moto que dejaron abandonada los delincuentes que le robaron al vecino de San Justo

Según el relato, cuando quiso reincorporarse, los ladrones ya habían tomado su Kawazaki modelo Z400. La pusieron en marcha y se la llevaron. Sin embargo, Bóveda alcanzó a forcejear con uno de los delincuentes que escapaba en otra moto. En ese momento, este lo baleó y dejó abandonado un vehículo similar al que le arrebataron al vecino.

La moto que quedó tirada en la calle está siendo peritada. En tanto, la víctima del asalto fue trasladada a un centro médico, donde se recupera. “Estoy contento porque estoy vivo”, dijo al canal de noticias.

Hartos de la inseguridad, anoche los vecinos de San Justo salieron a la calle a manifestarse. Se concentraron en la plaza de San Nicolás y desde allí marcharon hasta el cruce de la Avenida Presidente Arturo Illia y Camino de Cintura (la Ruta Provincial N°4) para reclamar medidas de prevención.

Lo mismo hicieron habitantes de Villa Luzuriaga y Ramos Mejía, quienes se reunieron en la esquina de Argentina y Cervantes, cerca del límite de ambas localidades. Cerca de allí se sitúa la casa de dos hermanas jubiladas que, por miedo a los robos, decidieron tapiar la puerta y las dos ventanas que dan al patio trasero de su propiedad. Por allí habían ingresado cuatro delincuentes a robarles.