Balearon a un vecino de La Matanza para robarle la moto cuando regresaba de trabajar

Balearon a un vecino de La Matanza para robarle la moto

Jorge Bóveda, un vecino de San Justo de 58 años, fue asaltado por ladrones que le robaron la moto y le dispararon antes de escapar con el vehículo. Tres de los tiros lo hirieron en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Te puede interesar: “¡No, por favor, estoy yendo a trabajar!”: la súplica a gritos de una mujer para evitar que le robaran en La Matanza

El robo ocurrió cerca de las 20 de este lunes, cuando la víctima volvía a su casa del trabajo, en la intersección de Lezica y San Martín del barrio San Nicolás en San Justo, en el partido de La Matanza. En ese sitio fue interceptado por dos motos.

“Me siguieron dos motos, aceleré y se me cruzó un auto, por lo que terminé patinando y cayendo al suelo. Ahí se me abalanzaron y me apuntaron”, contó a TN.

Te puede interesar: Cayó la hermanastra del narco “Chaki Chan”: estaba detenida con un nombre falso por robar un celular

Según el relato, cuando reincorporarse, los ladrones ya habían tomado su Kawazaki modelo Z400. La pusieron en marcha y se la llevaron. Sin embargo, Bóveda alcanzó a forcejear con uno de los ladrones que escapaba en otra moto. En ese momento, el delincuente lo baleó y dejó abandonada un vehículo similar al que le arrebataron al vecino.

La moto que quedó tirada en la calle está siendo peritada. En tanto, la víctima del asalto fue trasladada a un centro médico, donde se recupera. “Estoy contento porque estoy vivo”, dijo al canal de noticias.

Te puede interesar: Salvaje robo en Mendoza: quiso evitar que se lleven su camioneta, se colgó del vehículo y está en grave estado

El fiscal Adrián Arribas, que interviene en el caso caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego, solicitó un relevamiento de cámaras de seguridad para dar con los delincuentes. En la escena, Policía Científica levantó vainas calibre 22 y 9 mm.

Poco más tarde, se registró un episodio similar en Lomas del Mirador, también en La Matanza, cuando un Policía de Ciudad que se enfrentó a los tiros con dos motochorros que quisieron robarle. Hasta el momento, no se reportaron heridos.

Iba en bicicleta, lo emboscaron con dos autos y le dispararon para robarle el celular en Villa Sarmiento

Un joven de 26 años fue baleado la espalda luego de resistirse al robo de su mochila y su celular, cuando se dirigía a su trabajo en bicicleta, indicaron fuentes del caso a Infobae. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad vecinal.

El hecho ocurrió minutos después de las 7 de este lunes, en las calles Gaona y Marcos Paz de Villa Sarmiento, en Haedo, en el partido de Morón. Las imágenes muestran a la víctima en bicicleta por la calle, cuando un Peugeot blanco le cierra el paso y la puerta del acompañante se abre. En ese momento, sale un hombre del vehículo, vestido con jean, buzo oscuro y zapatillas, a cara descubierta, que intenta arrebatarle la mochila.

En las imágenes se ve cómo el joven se resiste y, desde otro auto gris que estaciona a la par del Peugeot, baja un segundo delincuente armado. El ladrón le apunta y la víctima del asalto intenta cubrirse con su brazo. Ambos lo arrinconan contra una pared y vuelven a intentar arrebatarle el bolso. El delincuente armado le pega culetazos en la cabeza, mientras su cómplice logra arrancarle el celular de la mano y corre hacia el primer vehículo. Su víctima lo sigue e intenta impedir que vuelva a subirse, pero la puerta se cierra y el auto arranca.

En ese mismo momento, el segundo asaltante le dispara desde atrás y escapa. Herido, el joven vuelve a la vereda, donde había quedado tirada la bicicleta y la levanta, pese a los gestos de dolor al agacharse.

Las fuentes indicaron a este medio que tras la violenta secuencia, fue asistido por vecinos y trasladado al Hospital Posadas en ambulancia. De acuerdo a las fuentes, ingresó con un disparo con orificio de entrada y salida por el tórax y está fuera de peligro.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8, a cargo de Adriana Corripio.