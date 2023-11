Detuvieron a dos adolescentes de 16 y 19 años por el crimen del remisero de La Matanza

La esquina donde ocurrió el crimen de remisero en González Catán

Agentes de la DDI del Departamento Judicial de La Matanza y de la localidad de Villa Dorrego detuvieron esta madrugada a dos sospechosos por el crimen de Héctor Jorge Abraham Almirón, el remisero de 39 años asesinado de un balazo en la localidad de González Catán.

Según confirmaron a Infobae fuentes con acceso al expediente que lleva adelante el fiscal Matías Folino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios Dolosos, los presuntos asesinos son un adolescente de 16 años y una joven de 19.

El cuerpo de Almirón fue hallado el lunes por la noche cerca de la esquina de la avenida Doctor José Equiza y la calle Esteco del barrio de Villa Dorrego, una zona periférica de casas bajas y calles de tierra. La Policía fue hasta la escena tras el llamado al 911 de un vecino que vio al remisero tendido en el suelo, a unos metros del auto con el que trabajaba haciendo viajes, un Renault Logan negro modelo 2008.

Los arrestos se concretaron este jueves tras dos allanamientos en el mismo barrio donde ocurrió el crimen. Los acusados fueron detenidos en sus respectivos domicilios.

Durante la rápida investigación que llevó adelante el fiscal Folino, se determinó que Almirón solía trabajar como remisero en su barrio de la localidad de Virrey del Pino. Allí hacía viajes para varios vecinos, pero también complementaba sus ingresos con traslados de pasajeros que lo contrataban a través de una aplicación de viajes. Fue justamente por medio de esta plataforma -sospecharon los detectives- que los asesinos lo engañaron, para luego concretar el asalto.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, las sospechas sobre el modus operandi se transformaron en certezas. Es que luego de analizar los registros de los viajes solicitados a través de la aplicación, el fiscal logró dilucidar cómo ocurrió todo. Los delincuentes planificaron un falso viaje, solicitaron un auto y luego atacaron a Almirón. En circunstancias que todavía son materia de investigación, le efectuaron el tiro en la espalda y se llevaron el celular.

Pero no fue lo único. El funcionario también pudo establecer el presunto rol de cada uno de los sospechosos: el adolescente sería el autor material mientras que la joven de 19 años sería la persona que se encargó de pedir el viaje a través de la plataforma para concretar el engaño. Las fuentes señalaron que los sospechosos son amigos y hacen parte de una banda dedicada a cometer distintos delitos en la zona. Durante el operativo, incautaron un revólver calibre 7.65 y el teléfono con el que pidieron el servicio.

Ahora, deberán responder por el delito de homicidio agravado criminis causa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego. La investigación, adelantaron, todavía sigue su curso y estiman que habría un segundo hombre involucrado en el crimen.

Tal como adelantó este medio ayer, al remisero le robaron el celular en medio de una secuencia que todavía no está clara. En el lugar no hay cámaras de seguridad, por lo que ahora será clave lo que tengan para decir los imputados. Al principio había cierta cautela respecto a la hipótesis, ya que dentro del auto encontraron la billetera de la víctima. Es decir, no descartaron de entrada que se tratara de otro el motivo del asesinato. Sin embargo, por los elementos obtenidos por los investigadores, ahora no hay dudas: fue un crimen violento durante un asalto.

Otro caso en González Catán

Poco menos de un mes atrás hubo otro caso de una víctima que fue asesinada por la espalda en González Catán. A Leonor Isabel Morales, de 67 años, la atacaron frente a un comercio ubicado sobre la calle Arias al 3800, del barrio El Talita. Delincuentes le dispararon para robarle el auto.

Ese homicidio ocurrió a mediados de octubre, cuando la víctima esperaba a bordo de su vehículo que su hija y su nieta salieran de trabajar. La mujer había estacionado su Gol Trend gris frente al local. En ese momento, dos ladrones armados la sorprendieron en la vereda, le apuntaron al pecho y abrieron fuego. El plomo atravesó sus pulmones y el corazón.

Tras el ataque, los asaltantes huyeron en el auto de la víctima, mientras que la mujer baleada fue asistida por sus familiares y trasladada al Hospital Simplemente Evita, donde murió a causa del disparo. Un video, que circuló en redes, muestra el momento en el que se llevan el auto.

Días más tarde fueron detenidos tres menores, de entre 15 y 17 años.