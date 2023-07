Comerciante descuartizado: la decisión que tomó la mujer trans detenida y qué dijo sobre los rastros hallados en su casa

Fernando Pérez Algaba, el comerciante descuartizado, y la valija en la que aparecieron los restos

Por el momento, la única imputada por el salvaje crimen del comerciante Fernando “Lechuga” Pérez Algaba (41) es Nicole Alma Chamorro, una mujer trans de 35 años que fue detenida poco después del hallazgo de los restos descuartizados de la víctima en un arroyo de Ingeniero Budge. Según la investigación, había robado tiempo atrás la valija roja en la que estaban las extremidades de la víctima y además, encontraron rastros biológicos en su casa, que podrían ser sangre. Para la Justicia la mujer fue partícipe necesaria en el asesinato y por eso permanece bajo arresto.

La acusada, en su momento, se negó a declarar. Sin embargo, su posición cambió radicalmente. Según confirmó a Infobae Marcelo Ponce, el abogado defensor, Nicole resolvió que va a declarar ante el fiscal de la causa, Marcelo Domínguez, titular de la UFI N°5 de Lomas de Zamora, “para contar su verdad”. Es que, de acuerdo con el letrado, la mujer negó cualquier vínculo con el empresario y sostiene que es inocente.

Chamorro se encuentra alojada en la Alcaidía Departamental Roberto Pettinato, en La Plata, lugar al que fue trasladada el jueves después de que la detención fuera convalidada por el juez de Garantías Sebastián Monelos. Ayer, el abogado pudo entrevistarse con su clienta por primera vez y luego de escucharla por un tiempo extenso, le aconsejó que declarara ante el fiscal.

“Negó contacto en todo momento con el comerciante o que que lo haya podido conocer. Ella no conocía el motivo por el cual fue detenida en un principio. De hecho, fue un compañero de celda el que le dijo por qué lo habían hecho. Fue bastante confuso para ella. No supo hasta que la fuimos a entrevistar. No lo conoce al empresario. Está gritando su inocencia y por eso decidimos que va a declarar”, dijo Ponce en diálogo con este medio.

De acuerdo con fuentes judiciales, la valija roja habría sido sustraída por la sospechosa del domicilio de sus hermanos. Allí encontraron documentos de identidad, que fueron los que permitieron que se hicieran los primeros allanamientos. Cuando la Policía se acercó, los familiares acusaron a Nicole de haberla robado. Ese nexo es lo que la tiene por el momento como la única imputada en la causa. Ayer se sumó también el hallazgo de los rastros biológicos en la casa donde la detuvieron.

El hombre tenía 41 años

“Lo que hay acá para mantenerla detenida es una sindicación de una parte de la familia, que dijo que ella robó esa valija. Lo primero que consultamos fue eso y ella desmintió totalmente tener contacto con esa valija. Creemos que no hay ninguna prueba. Sólo los dichos de la familia, con los que mantiene una relación conflictiva por su condición de mujer trans. Hay una suerte de discriminación por parte de ellos”, dijo el abogado.

Ayer, fuentes que tienen acceso a la investigación, confirmaron a Infobae que encontraron rastros biológicos dentro de la casa donde Nicole fue arrestada y que serán cotejados con el ADN de la víctima la próxima semana. De acuerdo con el defensor, se trata de presuntas manchas de sangre en dos prendas. Al ser consultada por el propio Ponce sobre este nuevo elemento incorporado a la causa, Chamorro explicó de qué se trataba.

“Cuando hablamos con ella desmintió completamente esta situación. Cuando la detuvieron, se encontraba cocinando y sin querer se manchó la ropa con una salsa de tuco. Esperamos que las pericias corroboren esta situación. Es extraño confundirse entre salsa y sangre pero están las pruebas para producirse en sede judicial. Estaremos presentes para ver el análisis y ver el tema de la cadena de custodia”, añadió.

Respecto a su clienta, el letrado señaló que es una mujer que no tiene domicilio fijo y está en situación de calle. Indicó que fue detenida en la casa de una hermana, con quien sí se lleva bien, y que trabaja en ocasiones en un comedor comunitario. “Pertenece a un mundo distinto que el de Pérez Algaba. Queremos que declare. Es conveniente. Sabemos que lo que declare no pueda ser usada en su contra y creemos en su versión”, aseguró el abogado.

Nicole padece una patología en los riñones y por eso debe ser medicada. En ese sentido, Ponce destacó que la acusada se encuentra muy bien de ánimo, con ganas de hablar y en condiciones de detención que son óptimas. Reiteró que confía en la Justicia y que su defendida finalmente será desligada de la causa porque “no hay ningún elemento que la vincule con el hecho, más allá de la acusación de la familia sobre el robo de la valija roja”.

Indicó que está en tratativas con la Fiscalía para la declaración y anticipó que habrá muchas novedades en el expediente durante los próximos días. “Tiene mucha información. Acá a cada rato cambia todo. Ella en la carátula aparecía como homicidio en un principio y los últimos oficios no la ponen como homicidio. Se dieron cuenta en fiscalía que no tienen los elementos suficientes para atribuirle ese crimen tan tremendo”, concluyó.

