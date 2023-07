“Los voy a salir a buscar yo”, aseguró Diego Kravetz tras los nuevos robos de motochorros en Lanús

Nuevo ataque de motochorros en Lanús: sucedió en Villa Giardino donde Diego Kravetz, secretario de Seguridad, persiguió y detuvo a uno de 16 años

El sábado 3 de junio, el secretario de Seguridad del municipio de Lanús y candidato a la intendencia, Diego Kravetz, quedó envuelto en la polémica tras detener a un presunto motochorro de 16 años: fue acusado por el gobierno de Axel Kicillof de hacer campaña electoral con un hecho de inseguridad y denunciado penalmente por la Comisión Provincial por la Memoria.

El episodio ocurrió en la localidad de Villa Giardino mientras Kravetz estaba de recorrida por el barrio y en medio de un endurecimiento de los discursos de Juntos por el Cambio contra los hechos delictivos. Vale aclarar que Kravetz está alineado con Néstor Grindetti, ex intendente de Lanús que fue elegido por Patricia Bullrich como su candidato para gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Lejos de amedrentarse, el funcionario de Lanús escribió hoy en su cuenta de Twitter que volverá a actuar de la misma manera. “Ahora, nuevamente, nos atacaron varios motochorros en Giardino. Obviamente los voy a salir a buscar yo, como siempre. Después que te la cuenten como quieran”, tuiteó Kravetz junto a un video donde se observa a una pandilla de presuntos motochorros circulando por las calles de la zona.

Recordó que “el Gobierno Nacional retiró a la Gendarmería de Lanús” y que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, después de reclamar por más de un año, envió al municipio unos 20 móviles para la Policía Bonaerense, “cuando solo teníamos 9 en funcionamiento para velar por la seguridad de más de 500 mil vecinos”, remarcó.

Luego, contó que la oposición kirchnerista presentó un proyecto para repudiarlo y que Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz lo denunció penalmente por el mismo hecho. “A todo esto, el sujeto en cuestión quedó libre a la hora por ser menor”, se lamentó.

Así fue la detención del motochorro en Lanús

Kravetz, que se encontraba en una recorrida por Villa Giardino, fue alertado por un grupo de vecinos sobre dos jóvenes que se encontraban, supuestamente, cometiendo robos por la zona. Los delincuentes se movían en motos de cilindrada 110, una blanca y otra azul.

El secretario de Seguridad estaba en la esquina de Castro y Molinedo cuando un vecino le advirtió que un joven que circulaba en una moto azul era uno de los presuntos delincuentes. Luego de notificar a la Policía -que estaba en la zona buscando a los sospechosos-, Kravetz se subió a su camioneta y salió en su búsqueda portando su arma personal, de la cual tiene credencial de legítimo usuario.

Kravetz, en el momento de la detención del motochorro, con un arma en su mano derecha

Tras una cuadra de persecución, Kravetz interceptó al sospechoso en la esquina de 1° de Mayo e Itapirú. Allí, lo retuvo, forcejeó con él y aguardó la llegada de un móvil de la Policía Bonaerense y la PRI del municipio.

El joven quedó con un expediente a cargo de la UFI N°5 de Responsabilidad Juvenil de la jurisdicción, que no tomó temperamento en su contra y lo liberó.

El descargo de Kravetz

Más tarde, en Twitter, Kravetz posteó sobre la foto donde empuña un arma: “Me gustaría aclarar que no estoy de acuerdo con que los civiles porten armas de fuego. En mi caso puntual, por la función, por las bandas con las que me metí, por firmar las denuncias contra los narcotraficantes, y por las distintas amenazas que recibí, tengo portación”.

Y en ese mismo posteo, lanzó un mensaje: “Por último, me gustaría decir que, donde los cruce, voy a tratar de agarrarlos. Son ellos o nosotros”.

Lo sucedido tuvo una importante repercusión en los medios de comunicación y Kravetz tuvo que salir a dar explicaciones. “Pedí a la persona que me acompaña que lo siga, di parte a la Policía y avanzamos. A la cuadra interceptamos a la moto, me baje dando la voz de alto y procedí a reducirlo. Instantes más tarde llegó la Policía”, relató.

Kravetz dialoga con los efectivos de la Bonaerense tras la detención del menor

Asimismo, desmintió en Radio Con Vos que lo ocurrido forme parte de una movida de prensa. “No es por una campaña, yo hago lo que hago desde hace tiempo”, dijo. Y agregó: “Cuando nosotros llegamos a Lanús, el intendente no entraba a ninguna villa. No estoy de acuerdo con que los civiles usen armas de fuego, pero sí creo que el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, tiene que ejercer ese monopolio. Desde el escritorio eso no lo vas a conseguir nunca”.

Sobre el final de la nota, al ser consultado sobre la seguridad en Lanús expresó: “Somos el distrito con menos delitos de todo el conurbano sur, pero ¿cuál es la gracia de decir eso sí todavía tenemos un montón de delitos?”.

En ese contexto, reconoció que “estadísticamente le pasamos el trapo a los demás distritos, pero no vengo a hacer autobombo porque la gente todavía vive mal”.

