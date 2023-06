Lanús: un funcionario armado persiguió y frenó a un sospechoso que luego fue detenido por la Policía

Kravetz, en el momento de la detención, con un arma en su mano derecha

El sábado último por la tarde, Diego Kravetz, secretario de Seguridad del municipio de Lanús, participó de la persecución de un presunto motochorro en la zona de Villa Diamante, que terminó con el arresto del joven, de 16 años de edad.

Kravetz, que se encontraba en una recorrida por la zona, fue alertado por un grupo de vecinos de que dos jóvenes se encontraban, supuestamente, cometiendo robos por la zona. Los delincuentes se movían en motos de cilindrada 110, una blanca y otra azul, aseguran fuentes cercanas al funcionario.

El funcionario estaba en la esquina de Castro y Molinedo cuando un vecino le advirtió que un joven que circulaba en una moto azul era uno de los presuntos delincuentes. Luego de notificar a la Policía -que estaba en la zona buscando a los sospechosos-, Kravetz se subió a su camioneta. El secretario, que semanas atrás se desempeñó como intendente interino por la licencia de Néstor Grindetti, portaba su arma personal, con credencial de legítimo usuario.

Tras una cuadra de persecución, Kravetz interceptó en la esquina de 1° de Mayo e Itapirú al sospechoso. Allí, lo retuvo, forcejeó con él y aguardó la llegada de un móvil de la Policía Bonaerense y la PRI del municipio.

El joven quedó con un expediente a cargo de la UFI N°5 de Responsabilidad Juvenil de la jurisdicción, que no tomó temperamento en su contra y lo liberó.

Kravetz tras la llegada de la Policía Bonaerense

El episodio se da en plena campaña electoral, en medio de un endurecimiento de los discursos de Juntos por el Cambio -Kravetz se alinea con Néstor Grindetti, elegido por Patricia Bullrich como su candidato para gobernador de la provincia de Buenos Aires-.

La semana pasada, Horacio Rodríguez Larreta lanzó el uso de las pistolas Taser para control poblacional en la ciudad de Buenos Aires. A mediados de abril, Kravetz anunció que los equipos de Seguridad Ciudadana y PRI, las policías locales del municipio de Lanús con 250 efectivos, comenzarán a ser capacitados en el uso de una nueva arma: el modelo Byrna, fabricado por Bersa, una pistola de aire comprimido que dispara municiones de impacto y de gas pimienta a una distancia de 20 metros. Otros modelos tienen formato de fusil de asalto. Sus cargas no son letales. La pistola, vendida a 250 mil pesos en armerías, no requiere registro en la ANMAC.

“Yo estoy en un distrito con 500 mil personas. Hay 37 villas. En Lanús, las persecuciones policiales terminan en barrios populares, donde hay chicos. Un móvil policial que opere en el Conurbano no puede no tener armas no letales. No usarlas es una locura. Cuando voy a detener a alguien y salen los vecinos a tirar piedras para defender al sospechoso, ¿qué hago? ¿Voy a tirar con una 9 milímetros para repeler la agresión? Termina con un vecino muerto y el policía imputado por homicidio en exceso de legítima defensa, u homicidio directamente”, había explicado Kravetz en su momento en diálogo con este medio.

El costo de las pistolas Byrna, de fabricación nacional, es comparativamente menor al de las pistolas Taser. El año pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación inició un proceso administrativo para comprar cien armas taser modelo T7, con su correspondiente kit de accesorios, cartuchería y licencias, por un monto total de 293.490 dólares. De acuerdo a las últimas estadísticas de la Procuración bonaerense, el departamento judicial Avellaneda-Lanús tuvo uno de los descensos más pronunciados en cuanto a homicidios: pasó de 44 hechos en 2021 a 24 en 2022.

