Femicidio de Cecilia Strzyzowski: trasladaron a Marcela Acuña para su indagatoria

El traslado de Marcela Acuña a su indagatoria (Edgard Aguirre)

Desde Resistencia, Chaco. Marcela Acuña, esposa de Emerenciano Sena y madre de César Sena, fue trasladada a mediados de la mañana de hoy para ser indagada por los fiscales a cargo de la investigación del femicidio de Cecilia Strzyzowski.

La mujer, al igual que su esposo, pidió declarar. Fue trasladada desde el Departamento de Violencia Familiar y Género, donde estaba alojada, hacía la fiscalía. Así, recorrió las 15 cuadras que separan ambos edificios en medio de un fuerte operativo policial. Por motivos de seguridad, dejó la dependencia con la cabeza protegida con un casco, tal como Emerenciano. Al llegar a la fiscalía, varios vecinos la recibieron al grito de “asesina”.

La líder piquetera, que se encuentra imputada por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autor, había iniciado una huelga de hambre la semana pasada ya que su pareja no había sido beneficiado con la prisión domiciliaria.

“No me dijo por qué tomó la decisión. Yo no le aconsejé declarar. Ella pidió hacerlo espontáneamente”, dijo a la prensa el abogado Juan Carlos Saife, que defiende al matrimonio, este martes, luego de la declaración en la que el ex precandidato a diputado se despegó del crimen. “Yo no fui”, “No estuve en el lugar”, aseveró.

Acuña es, para la querella, es la autora material del femicidio. Juan Arregín, el abogado que representa junto a Gustavo Briend a la familia Cecilia. “Para la fiscalía, el asesino es César, pero para nosotros sería Marcela Acuña” , señaló en diálogo con Radio Continental sobre la ex candidata a intendenta de Resistencia en una lista del gobernador Jorge Capitanich.

“Cecilia y César no podían convivir porque Marcela les prohibía y este chico estaba bajo la terrible influencia de su madre”, agregó. “Hay un dato no es menor, hay que entender que para los Sena, su hijo era el príncipe heredero de todo este monstruo que crearon “, destacó.

Para el abogado el móvil del homicidio no fue económico, sino para “sacar a Cecilia del medio”.

En tanto, la expectativa crece en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco (IMCiF), donde la mamá de Cecilia, Gloria Romero, asistirá a los reconocimientos de los objetos hallados entre el domingo y este martes en inmediaciones del Barrio Emerenciano.

Además, comenzarán las pericias sobre los elementos encontrados tras la declaración de otro de los detenidos, Gustavo Obregón, mano derecha del matrimonio.

Este martes, buzos tácticos hallaron restos óseos triturados y un dije con forma de cruz -similar al que usaba Cecilia- en el interior de una bolsa hallada en el lecho del río Tragadero, lindero a la chanchería de la familia Sena.

La clave para llegar al lugar fue la declaración que Obregón dio ante los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez, en lo que algunos lo interpretaron como el quiebre del “pacto de silencio” que mantenían los imputados.

Obregón, que es el marido de Fabiana González (también detenida por el caso), declaró que arrojó bolsas en el lecho del río por pedido de Sena, pero que nunca supo el contenido, dijeron las fuentes.

Strzyzowski fue vista por última vez el día viernes 2 de junio, a las 9.16, cuando ingresaba a la casa de la familia Sena.

Para los fiscales, Sena padre, Acuña, su hijo César, González y Obregón, tuvieron un rol directo en la desaparición de joven, ya que para ellos todos estuvieron en la casa de Santa María de Oro, donde sospechan que ocurrió un ataque vinculado a una discusión por dinero en el marco del divorcio que encaraban el menor de los Sena y Cecilia.

Por esa razón, al matrimonio lo imputaron por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautor” y a su hijo por ese mismo delito más el agravante del “vínculo y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio)”.

En tanto, a González le endilgaron el “homicidio agravado en calidad de partícipe necesario” y a Obregón ser “partícipe secundario”.

Mientras que Gustavo Melgarejo, casero del campo de la familia Sena, y su pareja Griselda Reinoso, fueron imputados por “homicidio agravado en calidad de partícipe secundario”, ya que se cree que su participación fue para eventualmente deshacerse del cuerpo.

Noticia en desarrollo