Le robaron el implante coclear que usa para escuchar y pide que lo devuelvan: “Está desconectada del mundo”

La joven hipoacúsica pidió que le devuelvan el implante coclear que le robaron

“Es muy importante para que pueda escuchar”, dice Lucía Molina, una joven sorda de 27 años de la ciudad de Córdoba, en un video que ella misma compartió en sus redes sociales como intento desesperado para recuperar la parte externa del implante coclear que necesita para su vida diaria y que un delincuente le arrebató el martes pasado de forma violenta en la entrada de su casa. Lo único que pide es que el ladrón -o quien lo encuentre- devuelva el dispositivo porque por su configuración sólo le sirve a ella.

El asalto ocurrió en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la esquina de Burcharlo y Patria, en el barrio General Pueyrredón, cerca del centro de la capital cordobesa. Eran las 21.30 cuando Lucía, quien volvía de la Facultad, fue sorprendida por un hombre mientras trataba de abrir el portón de su casa. Según relató Marisa, la madre, en diálogo con Infobae, el delincuente la tomó de espaldas, le tapó la boca y le sacó todas las pertenencias. La víctima apenas pudo resistirse, pero debido a la fuerza del ladrón, la tira de la mochila se rompió y pudo llevarse la mochila de Lucía.

“Se bajó a dos cuadras de casa. Es un poco oscuro. Ella había colocado el implante coclear en la mochila. Además de sus pertenencias, elementos de la facultad, la billetera y los documentos, lo que más necesitamos es la cajita en la iba el implante coclear”, contó la mujer. Según explicó Marisa, el dispositivo cuenta con un complejo mecanismo que le permite a su hija escuchar.

“Ella tiene un chip dentro de su cabeza y cuenta con un sistema similar a un audífono y una bobina que se conecta por imán a la cabeza. Eso es lo que le da la audición. Sin ese equipo no puede escuchar nada. Es fundamental y sólo lo puede usar ella. Está calibrado para ella”, dijo. Es por ese motivo que piden que devuelvan el aparato, ya que pese a que su valor ronda los 15.000 dólares, es inútil venderlo porque no le serviría a nadie que no sea la propia Lucía, que clinicamente padece de hipoacusia bilateral congénita.

Te puede interesar: Implante coclear: el avance médico que logró devolver uno de los cinco sentidos

En ese sentido, Marisa contó que el implante debe ser reemplazado cada cuatro o cinco años y que antes de que ocurriera el asalto, ya habían iniciado el trámite en la obra social para su cambio. Ahora tratará que el trámite se agilice para que su hija esté el menor tiempo posible sin el único medio que tiene para escuchar.

El implante coclear cuenta con dos componentes: el procesador del habla (la parte visible del implante), que es el que recibe las señales acústicas del medio ambiente mediante los micrófonos, las analiza, amplifica y codifica para transmitirlas al receptor interno. Por otro lado, el receptor interno es el componente que se implanta quirúrgicamente, decodifica la señal y la transmite en forma de pulsos eléctricos al nervio auditivo, a través de su guía de electrodos colocada en la cóclea.

“Entre más tiempo ella esté sin ese equipo es como que le falta estimulación y se pierde de ir a la facultad, donde estudia Diseño de Indumentaria. Ella se desenvuelve sola en la calle pero ya no es lo mismo. No escucha si un auto le toca bocina, por ejemplo. Es peligroso pero también le da inseguridad estar completamente desconectada. Ella estuvo muy estimulada y se desenvuelve bien pero necesita del equipo para relacionarse con el mundo”, continuó la mujer.

La joven radicó la denuncia en la Comisaría Sexta del barrio General Paz, que tiene jurisdicción en la zona donde atacaron a la joven. De acuerdo con el relato de la mamá, Lucía en este momento está bien, aunque un poco nerviosa por lo que le pasó. Además, por la violencia del asalto, le dolía un poco la espalda porque luego de ser tironeada, se golpeó contra la puerta de la vivienda.

“Le tapó la boca y le tiró de la mochila. Ella se aferró a la mochila y se cortó la tira de la mochila. Cuando quiso evitarlo, golpeó la espalda contra la tira de la mochila”, añadió Marisa.

Por el momento no hay rastros del implante coclear. Según dijo, a su casa se acercó personal del cuerpo de Investigaciones de la Policía de Córdoba y el subcomisario de la Sexta. Lucía aportó algunos datos de la fisonomía del presunto delincuente y se va a acercar hasta la sede policial para una rueda de reconocimiento fotográfico.

Lucía espera que le devuelvan su implante para poder escuchar

En el video difundido, la joven de 27 años habla en Lengua de Señas Argentina (LSA). A principios de este mes, se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.710 que reconoce a la LSA como idioma “natural y originario” de la comunidad sorda en todo el territorio nacional.

“Hola a todos. Quiero mostrarles esta foto. El implante es muy importante para que pueda escuchar. Les pido su ayuda y que compartan la imagen en sus redes sociales. Muchas gracias. Besos a todos. Chau”, dijo Lucía.

Seguir leyendo