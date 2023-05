Qué pasó minutos antes de que una joven cayera al vacío y luego denunciara a su pareja de haberla empujado

Video: así cayó la joven que denunció que su pareja la empujó al vacío desde un tercer piso

Una joven de 21 años cayó al vacío desde un tercer piso de un edificio de La Plata el pasado martes 28 de marzo pasado y sobrevivió. Sobre el episodio se dieron dos versiones. Una, la de la pareja de la víctima, aseguraba que se había tirado por la ventana en un intento de suicidio. Otra fue la de la propia mujer herida: dijo que su novio la había empujado. La Justicia comenzó a investigar lo ocurrido tras la denuncia y la detención del sospechoso, y reconstruyó los minutos previos a lo que pudo haber sido una tragedia. Infobae accedió a ese detalle.

La primera versión la dio Facundo Javier Lemos (23), el novio de la víctima, quien se encontraba con ella aquella noche y que recién este lunes, 41 días después del hecho, quedó detenido. La segunda, se conoció más de un mes después de la caída, cuando la víctima despertó tras varios días en terapia intensiva. Fue entonces que le confesó a su madre que su pareja la había empujado.

El momento de la caída fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. La secuencia, que encabeza esta nota, dura apenas unos segundos y es realmente impactante. “Se estima que la joven recorrió entre 12 y 15 metros antes de estrellarse contra la vereda. En el trayecto, atravesó un techo de chapa que, probablemente, haya amortiguado la caída. Es un milagro que esté viva”, dijeron a este medio fuentes con acceso al expediente.

De la reconstrucción que hicieron los investigadores de lo que ocurrió en el departamento del tercer piso del edificio ubicado frente a la Estación de Trenes, en la avenida 44 entre 1 y 2, de la capital platense, se desprende que, minutos antes de la caída, Lemos y su novia tuvieron una discusión.

“Ella le reclamó por unos mensajes que él habría intercambiado con otra chica y él la golpeó en distintas partes de su cuerpo. Tras el ataque, la joven se dirigió hacia la ventana y, en el momento en que iba a prender un cigarrillo, Lemos se acercó, la tomó del cuello y la arrojó al vacío”, explicaron las mismas fuentes en base al relato de la víctima.

El techo de chapa que atravesó la joven antes de estrellarse contra el asfalto (Foto: Google maps y Diario El Día)

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín de La Plata, donde fue intervenida y quedó internada con fractura de pelvis, de columna cervical y de escápula en la Unidad de Terapia Intensiva. Por dos semanas estuvo inconsciente. “Todos los días nos preparábamos para que no pasara la noche”, confió a este medio la madre de la joven, Guadalupe Espinosa Viale.

Durante ese lapso, se tomaron declaraciones testimoniales, entre ellas, la del novio de la joven y la vecina que, además de amiga de la víctima, es la propietaria del departamento donde la pareja convivía desde hacía ocho meses.

A los investigadores, Lemos les dijo que no entendía qué había pasado y que creía que su novia “se había arrojado al vacío con intenciones de quitarse la vida”. La vecina, en tanto, sostuvo que esa noche no escuchó gritos ni golpes. Su dato fue corroborado por la Policía Científica: en el departamento no había indicios de desorden. Luego, hizo referencia al sonido de un impacto que provino desde la calle y a la actitud del ahora detenido, quien le tocó la puerta en busca de “auxilio”.

Días después, sin embargo, la mujer fue a ampliar su testimonial y agregó un dato que los investigadores desconocían: que el 28 de marzo pasado, cuando Lemos le tocó la puerta, se arrodilló y, antes de solicitarle ayuda, pidió “perdón”. A eso, se sumó un informe médico que aseguraba que la noche en que fue ingresada al hospital, la víctima tenía signos de defensa. Con la declaración de la joven ya de alta, la detención del novio se volvió inminente.

Investigadores de la DDI de La Plata lo arrestaron este lunes, cuando salía de la casa de su padre, ubicada en calle 8, entre 634 y 635, de Villa Elvira.

Facundo Lemos fue arrestado este domingo cuando salía de la casa de su padre, en Villa Elisa

Durante la indagatoria del martes pasado, el acusado se presentó ante la titular de la UFIJ N°2 de La Plata, Betina Lacki, como malabarista, carpintero y músico, pero se negó a declarar. Aunque no tiene antecedentes por violencia de género, fuentes la del caso aseguraron que la víctima dijo que había atravesado distintas situaciones de violencia con él, pero que nunca lo había denunciado.

Tras la captura del sospechoso del intento de homicidio, la madre de la víctima grabó un video en el que aseguró que, la noche del 28 de marzo pasado, Lemos se fue del lugar del hecho en taxi, alegando que iba a buscar una ambulancia mientras su hija permanecía inconsciente en el suelo.

“Es un femicida. La tiró y después fue a llamar a una vecina. ‘Yo no fui. Yo no fui’, le decía. No bajó ni a verla. Se tomó un taxi y dijo que iba a buscar una ambulancia. Todo para demorar la atención médica de mi hija”, contó la mujer.

Por el momento, “Over” o “Ebrio”, como se hace llamar el acusado, permanecerá detenido por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género.

