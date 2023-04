Derrumbe en una casa en Floresta: suspendieron la búsqueda de la mujer desaparecida por el riesgo de un mayor desplome de la estructura

Pasadas las 18.30 Bomberos de la Ciudad entregaron a sus dueños distintas mascotas que lograron rescatar de la vivienda derrumbada en Rivadavia al 8700.

Por falta de seguridad, la dirección general de la Guardia de Auxilio y Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires decidió suspender la búsqueda de Felicita Cherre Ruiz, la mujer de 71 años que fue denunciada como desaparecida tras el derrumbe de una vivienda en el barrio porteño de Floresta en el que murieron un hombre de 19 años y una niña de 12 años. El operativo continuará este jueves, según confirmaron fuentes de la cartera de Justicia y Seguridad porteña a Infobae.

“Luego de evaluar la estructura de la vivienda la Guardia de Auxilio informó que presenta condiciones inestables con peligro de derrumbe. Las tareas de remoción de escombros se suspenden hasta mañana, ya que se necesita una grúa especial de 120 toneladas”, detallaron las mismas fuentes.

La búsqueda se suspendió por falta de seguridad (Maximiliano Luna)

Al final de este miércoles, tras un operativo de emergencia en que intervinieron más de 60 profesionales y 25 ambulancias, las 15 personas que fueron trasladadas con heridas de distinta consideración a los hospitales de la Ciudad, ya fueron dadas de alta de los hospitales Álvarez, Piñero, Santojanni y Vélez Sarsfield. A última hora de la jornada también se confirmaron las identidades de los fallecidos: Jefferson Aquino (19) y Gabriela Jamile (12).

Sobre la suspensión de la búsqueda, Walter Gómez Diz, director general de la Guardia de Auxilio y Emergencias de la Ciudad, explicó que se frenó porque “era como tener una espada de Damocles sobre la cabeza”.

“Las estructuras que entraron en colapso durante la noche de ayer quedaron apoyadas prácticamente en el aire. Es una construcción sin ninguna guía profesional: no hay vigas, ni columnas. Los perros hoy marcaron un sector donde hay una construcción arriba de la otra que, por más que sean precarias, están hechas con cemento, ladrillos y varillas y es muy riesgoso que tanto personal de Guardia de Auxilio, de Defensa Civil o de Bomberos de la Ciudad empiece a hacer una búsqueda y a retirar mampostería o restos de materiales porque hay una posibilidad de derrumbe”, dijo Gómez Diz a TN.

Walter Gómez Diz, director general de la Guardia de Auxilio y Emergencias de la Ciudad explicó porqué se frenó la búsqueda

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño explicaron que los damnificados por el derrumbe fueron trasladados por el BAP (Buenos Aires Presente) y asistidos en un Centro de Inclusión Social ubicado en el Barrio de Barracas, en la calle Uspallata.

“Se trata de 27 personas (cuatro grupos familiares y 7 personas solas) que fueron contenidas por un equipo de asistentes y operadores sociales. En primer lugar, para darles contención social y psicológica y, en segundo, para comenzar la tramitación de un subsidio habitacional que otorga el GCBA para casos de vulnerabilidad habitacional”, agregaron.

Varios testimonios de vecinos aseguraron que se trataba de una casa “tomada” en la que vivían unas 30 familias. En ese sentido, desde el GCBA explicaron porqué no la clausuraron previamente. “Ante una denuncia de construcción o ampliación en alguna propiedad, la Agencia Gubernamental de Control controla si posee la aprobación de la Dirección General de Registro de Obra y Catastro dependiente de Desarrollo Urbano. En el caso que no esté registrada se realiza la clausura de la misma. En este caso se trata de una vivienda tipo inquilinato, sobre la que no se realizaron denuncias de obra y tampoco registra actividad comercial”, dijeron.

El caso lo investiga la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 25, que dispuso que se labre un acta por artículo número 189 (Derrumbes y otros estragos). Mientras continúan las tareas de búsqueda en la vivienda derrumbada, personal de Tránsito realiza un corte total sobre la avenida Rivadavia, a la altura de la calle Lacarra.

