Otro asalto violento en un colectivo: delincuentes le dieron un culatazo en el rostro al chofer

Daniel, el chofer agredido

A menos de una semana del violento asalto a un colectivero de la empresa Transportes La Perlita, ocurrido en el partido bonaerense Moreno, otra vez un chofer de la misma compañía fue víctima de un episodio de inseguridad que sorprende porque fue prácticamente igual: ocurrió en horas de la madrugada y el conductor fue golpeado violentamente en el rostro por el delincuente que lo robó.

Según denunciaron los propios compañeros de la víctima, el hecho tuvo lugar hoy después de las cinco de la mañana a la altura de la localidad de Reja Grande. Allí, de acuerdo con los primeros datos, el ladrón subió a una unidad de la línea 501, le dio un culatazo con su arma en el rostro, lo robó y escapó. El hombre, según se ve en una foto que se viralizó, sufrió un corte en su pómulo derecho.

Alejandro, un compañero del conductor agredido, dialogó con el canal C5N y dio algunos detalles de lo que ocurrió, aunque no fue lo único que dijo. Según denunció, el sindicado de la UTA trató de ocultar el robo para evitar que los trabajadores realizaran una medida de fuerza. “Nuestro compañero fue agredido y robado por un delincuente. El cuerpo de delegados trató de taparlo. Subió un pasajero y lo robó. Estaba armado. Le metieron un culatazo pero no lo quieren contar”, dijo el chofer.

“Lo quieren tapar desde el gremio. Por ahora no sabemos nada. Nos movilizamos al centro de Moreno y no recibimos respuesta. Estamos a la deriva. Como representantes sindicales tratan de que sigamos trabajando. Como sindicato y también la empresa, deberían darnos las condiciones para salir a trabajar seguros. Tuvimos que presionar para que se tome una medida de fuerza”, añadió Daniel.

En ese sentido, el conductor comentó que la situación de inseguridad que tiene que padecer los choferes y denunció la ausencia completa del Estado. “Por lo que hablamos, los compañeros están cansados y están presionando una medida de fuerza. En Moreno tenemos sólo un control (policial) en la zona céntrica. Entramos a los barrios solos. No tenemos seguridad”, dijo el hombre, quien dijo que la zona en la ocurrió el asalto de esta madrugada es un barrio de casas bajas y no está cerca de la terminal. “Convocamos a una asamblea pero el cuerpo de delegados no quiso”, sostuvo.

El miércoles de la semana pasada, después de la medianoche cerca de la rotonda de las rutas 24 y 25, en la localidad de Derqui, partido de Moreno, un chofer de la misma empresa fue asaltado y golpeado en el rostro por dos delincuentes. Según comunicó la compañía en ese momento, la víctima presentó un corte en el pómulo derecho y se encuentra fuera de peligro. “Por el momento y hasta nuevo aviso, el cuerpo de delegados ha interrumpido la prestación del servicio como protesta por el hecho de inseguridad sufrido”, indicó la empresa en el comunicado. La medida de fuerza afectó a las líneas 288, 311, 312, 329, 422, 500, 501 y 512.

No fueron los únicos hechos que pasaron el territorio bonaerense. También la semana pasada, delincuentes armados abordaron un colectivo de la línea 161, perteneciente a la empresa Larrazábal, y asaltaron a todos los pasajeros e hirieron salvajemente a una mujer en la cabeza.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles República Árabe Siria y Besares, a la altura del barrio Ejército de Los Andes -conocido como Fuerte Apache-, ubicado en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Eran poco más de las 21:30, cuando dos delincuentes subieron armados a la unidad, se hicieron pasar por pasajeros y asaltaron a varias personas, no sin antes herir a una pasajera.

De acuerdo con lo que trascendió, los delincuentes le robaron a todos los pasajeros sus pertenencias y redujeron al chofer de la unidad con varios culatazos, lo que le provocó graves heridas en la cabeza. Luego del hecho, los ladrones descendieron de la unidad y se dieron a la fuga. La unidad de la línea 161 conectaba Puente Saavedra y Plaza Italia, pero debió cambiar el recorrido para evitar la zona en la que ocurrió el hecho.

Casi en simultáneo, a la altura de Debenedetti y Camino del Buen Ayre, en la localidad de José León Suárez, un colectivo de la línea 57, perteneciente a la empresa Atlántida, fue atacado a piedrazos y uno de sus vidrios laterales fue completamente destrozado. Se desconoce si la intención de los agresores era obligar a detener el coche para concretar un asalto o si era un simple acto de vandalismo. No hubo heridos.

Una semana antes, en la localidad de La Matanza, tuvo lugar el más violento de los hechos de inseguridad en contra de un chofer de colectivo. Allí, Pedro Daniel Barrientos, chofer de la línea 620, fue asesinado durante un robo en el interior del colectivo que manejaba.

El crimen ocurrió a las 4.30 del lunes 3 de abril en el kilómetro 41 de la ruta 3, cuando Barrientos comenzaba el servicio. Dos delincuentes se subieron a la unidad y, según declararon los testigos del caso, amenazaron a una de las pasajeras para robarle mientras le apuntaban al chofer. Se trata de una joven de nombre Yamila, quien iba junto a su hija de 8 años con discapacidad, sentada en el primer asiento.

Según los investigadores, los delincuentes se apoderaron de algunos objetos de valor y antes de escapar, le dispararon al chofer. El colectivero recibió un disparo en el pecho y murió instante.

