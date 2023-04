Femicidio en Brandsen: burló la perimetral, fue hasta la casa de su ex y la mató a puñaladas

Malvina Araya fue asesinada por su ex (Facebook)

Una historia que se repite y un trágico final que se vuelve a escuchar. Esta vez en La Plata, donde una mujer fue asesinada en su vivienda por su ex pareja: un hombre a quien había denunciado en varias oportunidades por violencia de género y que se suicidó tras cometer el femicidio.

Se trata de Andrés Orrego, de 43 años, que en la noche del lunes sorprendió a Malvina Araya, de 36, en la casa de la localidad de Brandsen donde la víctima vivía junto a los tres hijos que tenían en común: tres adolescentes de 13, 15 y 18 años.

Él se había mudado de ese hogar hace varios meses luego de que la relación entre ambos llegara a su fin. Pero, sobre todo, no tenía permitido acercarse al domicilio de Malvina, dado que contaba con una orden de restricción dispuesta por la Justicia.

Fue una medida preventiva que otorgó el Juzgado de Paz de Brandsen, a fin de proteger a Malvina luego de varias denuncias por amenazas y violencia de género que había realizado en contra de su ex. Las presentaciones de la víctima habían sido radicadas tiempo atrás en la Comisaría de la Mujer y la Familia de esa localidad platense.

Por este motivo, el agresor tenía prohibido acercarse hasta las inmediaciones de la casa de Malvina hasta el 28 de abril próximo, cuando vencía la vigencia de la orden de restricción perimetral. Según indicaron fuentes policiales Infobae, la mujer no tenía custodia.

A pesar de esto, cerca de las 21 de este miércoles, Orrego se dirigió en su Peugeot 306 al domicilio de su ex mujer, ubicado en la intersección de las calles Ituzaingó y Ferrari, y la atacó a puñaladas.

El 911 fue alertado minutos después de la agresión y una patrulla se dirigió rápidamente a la vivienda de Malvina. Al llegar, se encontraron con la trágica escena en la que la víctima se encontraba tendida en el piso y con heridas en la zona del abdomen.

De inmediato, fue trasladada de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital Municipal Francisco Caram, donde un grupo de profesionales le brindó asistencia inmediata. La sometieron a una operación por la gravedad de sus lesiones, pero murió en medio de la intervención.

En este sentido, los agentes dieron inicio a un rastrillaje por la zona para encontrar al sospechoso del femicidio. Y lo encontraron tan solo unos minutos después, y a pocos metros de la casa de Malvina, ubicado a metros del camino provincial secundario 013/03 de Brandsen. Estaba muerto. Se había ahorcado de un árbol. En el lugar, los policías incautaron el vehículo con el que había ido hasta la casa de su ex.

La causa se investiga como “homicidio agravado por el vínculo y Suicido” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Brandsen.

El dolor de su amigo

“Es un cobarde que dejó a sus hijos sin madre y sin padre, eso lo hace un cagón”, dijo a la agencia de noticia Télam Diego, un amigo de la infancia de la mujer asesinada.

Según el hombre, la víctima trabajaba como empleada de limpieza y hacía un mes se había ido a vivir con él por todo el “calvario” que padeció. También dijo que cuando se mudó, Orrego denunció su “desaparición”. Sin embargo, Malvina concurrió a la comisaría para avisar que se había ido por sus propios medios porque él la “golpeaba” y pidió que no difundan en el lugar en el que estaba.

“17 años sufriendo violencia de género. La golpeaba y la quiso matar dos veces, pero la Justicia nunca hizo nada. Lamentablemente, esto seguirá pasando porque la restricción de acercamiento no sirve”, expresó Diego y contó que el homicida “no la dejaba tener amigas y la alejó de su familia” aunque, sin embargo, el femicida “tenía novia, pero a ella no la dejaba hacer nada”.

“Era una mujer especial, pero este cobarde me la arrebató”, afirmó Diego, quien si bien no sabía cómo ocurrió el hecho dijo que Malvina regresó el martes a Brandsen porque quería ver a sus hijos y trabajar.

